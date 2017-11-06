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Broadcom’dan Qualcomm’a 103 milyar dolarlık teklif

Hafta sonu gündeme gelen iddialar resmileşti. Broadcom, yonga devi Qualcomm’u satın almaya kesinlikle kararlı. Teknoloji sektöründeki en büyük satın alım gerçekleşmek üzere.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta Broadcom Limited firmasının Qualcomm’u satın almak için sürpriz bir teklif yaptığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Bugün Broadcom’un açıklamasıyla detaylar netleşmeye başladı.

Broadcom’dan devasa teklif

Firmanın borsaya yaptığı açıklamaya göre Qualcomm için hisse başına 70$ teklif edildi. Bu da toplamda 103 milyar dolar gibi bir rakama tekabül ediyor. Yani Qualcomm’un mevcut hisselerinin yüzde 28 fazlası. Qualcomm’un teklifi arttırabileceği konusunda bilgiler mevcut.

Broadcom Limited’a yakın kaynaklar firmanın çok ciddi bir hazırlık içerisinde olduğunu ve kesinlikle bu satın almayı gerçekleştirmek istediğini belirtiyor. Eğer satın alım gerçekleşirse Broadcom yonga sektörünün üçüncü büyük ismi haline gelecek.

Ayrıca Bkz. "Büyük sürpriz: Qualcomm satılabilir!"

Diğer taraftan Trump’ın Broadcom’un merkezini Singapur’dan ABD’ye taşımasını istemesinin ardından gelen bu hamle dikkat çekici. Broadcom böylece ABD’ye güçlü bir çıkarma yapmış olacak.

Broadcom bu satın alma ile iletişim teknolojileri tarafında çok büyük bir patent birikimine sahip olacak. Kendisi de 4G ve 5G konusunda çalışmalar yapan Broadcom’un bu sayede önemli bir boşluğu dolduracağı belirtiliyor. Ayrıca bu strateji satın alım kararının yetkili makamlar tarafından onaylanmasında da önemli rol oynayacak. 

 

https://www.cnbc.com/2017/11/06/us-stocks-broadcom-qualcomm.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
Bu gerçekleşirmi bilinmez. Gerçekleşmesi durumunda TEKEL yaratabilme potansiyeli çok büyük. Ayrıca Fİyatlara uzun vadede negatif etkileri olacaktır.
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shockwave error 2 yıl
130b $ nerede varmış broadcom'da
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sis651 2 yıl
Broadcom elinde iletişim ile ilgili birçok patent bulunduran bir firma. Bu satın alma girişimi ile daha da portföyünü büyütmek istiyor gibi.
Mesela en iyi GPS çipleri Sirf'ün çipleri idi. Ancak Broadcom ile anlaşamayınca Broadcom'un açtığı davayı kaybettiler ve Amerika'ya girmeleri engellendi. Herhangi bir Amerikan şirketi Sirf ürünlerini cihazlarında kullanamıyor. Mesela Garmin'in spor saatleri eskiden oldukça iyiyken Sirf yasağı sonrası kullanmaya başladıkları MTK çipsetlerinin doğruluğu düşük ve bundan dolayı eski cihazlar yenilerden iyi bir GPS performansına sahip.
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kadirirdem 2 yıl
Quallcomm bence satılmaz.
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tobepeople 2 yıl
Normalde 3 yılda çıkartır o parayı ancak AMD ile Intel'İn birleştiği bu dönemde büyük bir zarar olabilir yani yaş iş alana %60 fena patlayacak :)
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ALKaraca 2 yıl
Adamlar daha fazla para kazanabilmek için 103 milyar dolar gibi bir para harcıyorlar.
Yazık o kadar paranın yarısıyla bile fabrikalar kursan dünyadaki çoğu aç olanlara ve fakirlere yardım etmiş olursun.
O paranın tümünü bırak yarısıyla bile ciddi derecede yardım yaparsın.
En değerli şey insandır halbuki.Gerçekten acı.
Hassasiyet,vs kasma diyecek olanlar alıntı yapmasın ve yazmasın bana.
2 Yanıt Yanıtla +2
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suslu76 2 yıl ALKaraca
ALKaraca

Adamlar daha fazla para kazanabilmek için 103 milyar dolar gibi bir para harcıyorlar.
Yazık o kadar paranın yarısıyla bile fabrikalar kursan dünyadaki çoğu aç olanlara ve fakirlere yardım etmiş olursun.
O paranın tümünü bırak yarısıyla bile ciddi derecede yardım yaparsın.
En değerli şey insandır halbuki.Gerçekten acı.
Hassasiyet,vs kasma diyecek olanlar alıntı yapmasın ve yazmasın bana.

Satin almanin yardima bir engeli yok ki. Hisseler ve paralar el degistirecek o kadar. Satin almadan sonra eski Qualcomm hisse sahipleri de yardim yapabilir sonucta.
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Guest-F8946C419 2 yıl ALKaraca
ALKaraca
Adamlar daha fazla para kazanabilmek için 103 milyar dolar gibi bir para harcıyorlar.
Yazık o kadar paranın yarısıyla bile fabrikalar kursan dünyadaki çoğu aç olanlara ve fakirlere yardım etmiş olursun.
O paranın tümünü bırak yarısıyla bile ciddi derecede yardım yaparsın.
En değerli şey insandır halbuki.Gerçekten acı.
Hassasiyet,vs kasma diyecek olanlar alıntı yapmasın ve yazmasın bana.

Ne alaka? Şirketlerin CSR’a ayırdıkları bütçe farklı o farklı. Kar Amacı gütmeyen kuruluşlar dediğini yapar anca.
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mehmedaltair 2 yıl
130 milyar diyordu yazım hatası olmuş çok önemli bir şey değil.


Benim asıl anlamadığım ARM nasıl bu kadar ucuza gitti
Sonuçta ARM olmasa Qualcomm 2-3 yıla sadece modem üreten firma haline gelir
Ve son sorum Broadcom gömü mü buldu
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Led Zeppelin 2 yıl mehmedaltair
Market cap ları 115b dolar(bazı yerlerde 85b yazıyor) , biraz kredi çekip alırlar :( 130 milyar milyon para mevzusu da kesin değil, eskileri 103 yeni bazısı 130 diyor.
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suslu76 2 yıl mehmedaltair
mehmedaltair

130 milyar diyordu yazım hatası olmuş çok önemli bir şey değil.


Benim asıl anlamadığım ARM nasıl bu kadar ucuza gitti
Sonuçta ARM olmasa Qualcomm 2-3 yıla sadece modem üreten firma haline gelir
Ve son sorum Broadcom gömü mü buldu


Tarsus'taki kaziyi Broadcom yapti diyorlar. Kazi biter bitmez teklif yaptilar.
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12 Angry Men 2 yıl
Paraya bak be, ne kadar değerli şirketler var.
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Krone 2 yıl
Yuh. Adamlar parayı basıp 100 küsür milyara Qualcomm'u alacaklar.
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KiriN 2 yıl
Broadcom direkt tekel olur.
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