Broadcom’dan Qualcomm’a 103 milyar dolarlık teklif

Geçtiğimiz hafta Broadcom Limited firmasının Qualcomm’u satın almak için sürpriz bir teklif yaptığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Bugün Broadcom’un açıklamasıyla detaylar netleşmeye başladı.

Broadcom’dan devasa teklif

Firmanın borsaya yaptığı açıklamaya göre Qualcomm için hisse başına 70$ teklif edildi. Bu da toplamda 103 milyar dolar gibi bir rakama tekabül ediyor. Yani Qualcomm’un mevcut hisselerinin yüzde 28 fazlası. Qualcomm’un teklifi arttırabileceği konusunda bilgiler mevcut.

Broadcom Limited’a yakın kaynaklar firmanın çok ciddi bir hazırlık içerisinde olduğunu ve kesinlikle bu satın almayı gerçekleştirmek istediğini belirtiyor. Eğer satın alım gerçekleşirse Broadcom yonga sektörünün üçüncü büyük ismi haline gelecek.

Ayrıca Bkz.

"Büyük sürpriz: Qualcomm satılabilir!"

Diğer taraftan Trump’ın Broadcom’un merkezini Singapur’dan ABD’ye taşımasını istemesinin ardından gelen bu hamle dikkat çekici. Broadcom böylece ABD’ye güçlü bir çıkarma yapmış olacak.

Broadcom bu satın alma ile iletişim teknolojileri tarafında çok büyük bir patent birikimine sahip olacak. Kendisi de 4G ve 5G konusunda çalışmalar yapan Broadcom’un bu sayede önemli bir boşluğu dolduracağı belirtiliyor. Ayrıca bu strateji satın alım kararının yetkili makamlar tarafından onaylanmasında da önemli rol oynayacak.