Broadcom’dan Qualcomm’a 103 milyar dolarlık teklif

Geçtiğimiz hafta Broadcom Limited firmasının Qualcomm’u satın almak için sürpriz bir teklif yaptığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Bugün Broadcom’un açıklamasıyla detaylar netleşmeye başladı.
Broadcom’dan devasa teklif
Firmanın borsaya yaptığı açıklamaya göre Qualcomm için hisse başına 70$ teklif edildi. Bu da toplamda 103 milyar dolar gibi bir rakama tekabül ediyor. Yani Qualcomm’un mevcut hisselerinin yüzde 28 fazlası. Qualcomm’un teklifi arttırabileceği konusunda bilgiler mevcut.
Broadcom Limited’a yakın kaynaklar firmanın çok ciddi bir hazırlık içerisinde olduğunu ve kesinlikle bu satın almayı gerçekleştirmek istediğini belirtiyor. Eğer satın alım gerçekleşirse Broadcom yonga sektörünün üçüncü büyük ismi haline gelecek.Ayrıca Bkz. "Büyük sürpriz: Qualcomm satılabilir!"
Diğer taraftan Trump’ın Broadcom’un merkezini Singapur’dan ABD’ye taşımasını istemesinin ardından gelen bu hamle dikkat çekici. Broadcom böylece ABD’ye güçlü bir çıkarma yapmış olacak.
Broadcom bu satın alma ile iletişim teknolojileri tarafında çok büyük bir patent birikimine sahip olacak. Kendisi de 4G ve 5G konusunda çalışmalar yapan Broadcom’un bu sayede önemli bir boşluğu dolduracağı belirtiliyor. Ayrıca bu strateji satın alım kararının yetkili makamlar tarafından onaylanmasında da önemli rol oynayacak.
https://www.cnbc.com/2017/11/06/us-stocks-broadcom-qualcomm.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mesela en iyi GPS çipleri Sirf'ün çipleri idi. Ancak Broadcom ile anlaşamayınca Broadcom'un açtığı davayı kaybettiler ve Amerika'ya girmeleri engellendi. Herhangi bir Amerikan şirketi Sirf ürünlerini cihazlarında kullanamıyor. Mesela Garmin'in spor saatleri eskiden oldukça iyiyken Sirf yasağı sonrası kullanmaya başladıkları MTK çipsetlerinin doğruluğu düşük ve bundan dolayı eski cihazlar yenilerden iyi bir GPS performansına sahip.
Yazık o kadar paranın yarısıyla bile fabrikalar kursan dünyadaki çoğu aç olanlara ve fakirlere yardım etmiş olursun.
O paranın tümünü bırak yarısıyla bile ciddi derecede yardım yaparsın.
En değerli şey insandır halbuki.Gerçekten acı.
Hassasiyet,vs kasma diyecek olanlar alıntı yapmasın ve yazmasın bana.
Satin almanin yardima bir engeli yok ki. Hisseler ve paralar el degistirecek o kadar. Satin almadan sonra eski Qualcomm hisse sahipleri de yardim yapabilir sonucta.
Ne alaka? Şirketlerin CSR’a ayırdıkları bütçe farklı o farklı. Kar Amacı gütmeyen kuruluşlar dediğini yapar anca.
Benim asıl anlamadığım ARM nasıl bu kadar ucuza gitti Sonuçta ARM olmasa Qualcomm 2-3 yıla sadece modem üreten firma haline gelir Ve son sorum Broadcom gömü mü buldu
Tarsus'taki kaziyi Broadcom yapti diyorlar. Kazi biter bitmez teklif yaptilar.