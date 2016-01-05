Disney CEO'su yeni Indiana Jones filmlerini müjdeledi

Haber Editörü
Uzun bir bekleyişin ardından geçtiğimiz ay vizyona giren yeni Star Wars filmi Güç Uyanıyor, tüm dünyada sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı ve daha şimdiden 1 milyar dolardan fazla hasılat elde etmeyi başardı. Güç Uyanıyor'un gişedeki bu başarısı, Lucasfilm'i satın almak için 2012 yılında 4 milyar dolar ödeyen Disney'in yüzünü güldürdü.
Yeni Star Wars filminin gördüğü yoğun ilgi Disney'in ne kadar isabetli bir yatırım yaptığını kanıtlarken, bir diğer klasik serinin de yolunu açmış oldu. Lucasfilm'le imzaladıkları dev anlaşma kapsamında sadece Star Wars serisinin değil, Indiana Jones serisinin de haklarını alan Disney, Star Wars'tan sonra Indiana Jones'u da hayata döndürmeye hazır görünüyor. Geçtiğimiz günlerde Bloomberg'e verdiği röportaj sırasında konu hakkında konuşan Disney CEO'su Bob Iger, yeni Indiana Jones filmlerinin yolda olduğunu açıkladı.
Indiana Jones serisinin yönetmeni olan Steven Spielberg'in son dönemdeki açıklamaları sonrası ortaya çıkan yeni film iddiaları, Iger'in açıklamalarıyla birlikte doğrulanmış oldu. Harrison Ford'la özdeşleşen Indiana Jones'u Ford'dan başkasının oynayamayacağını söyleyen Spielberg, Ford'un ünlü arkeoloğu canlandırmak için geri döneceğini açıklamıştı.
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Oldu hemen Disney'e haber verelim de durdursunlar çekimleri filan.
Ama kristal kafatası gibi olacaksa HİÇ yapmasınlar..George Lucas 'ın o kadar ısrarına rağmen ( hiç bir şk.de efekt yapmayıp eski filmlerindeki gibi doğal çekim yapmayı önermiştir.)
filmi digital efektlere boğup her filminde gibi onu da uzaylılara bağlayacaksa hiç çekmesinler. Son film berbattı..orman içinde otaban da gider gibi hiç sallanmadan giden arabalar,onun üstünde kavga etmeler vsvs..çok kötü idi..ÇOK..!
Bu saatten sonra Harrison Ford'dan bir şey beklemeyin derim. Büyük ihtimalle yeni ve daha genç bir oyuncuyla çekerler yeni filmi. Bradley Cooper'ın adı geçiyordu bir ara ama bakalım.
Sinema sonuçta bir iş endüstrisi o yüzden olayın büyü tarafına değil para tarafına bakmalısın. Indiana Jones'un devamı kesin gelecekti zaten, Disney alsa da almasa da. Umalım ki devam filmleri dördüncü filmden iyi olsun.
Sömürge demek.