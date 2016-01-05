Disney CEO'su yeni Indiana Jones filmlerini müjdeledi

Uzun bir bekleyişin ardından geçtiğimiz ay vizyona giren yeni Star Wars filmi Güç Uyanıyor, tüm dünyada sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı ve daha şimdiden 1 milyar dolardan fazla hasılat elde etmeyi başardı. Güç Uyanıyor'un gişedeki bu başarısı, Lucasfilm'i satın almak için 2012 yılında 4 milyar dolar ödeyen Disney'in yüzünü güldürdü.

Yeni Star Wars filminin gördüğü yoğun ilgi Disney'in ne kadar isabetli bir yatırım yaptığını kanıtlarken, bir diğer klasik serinin de yolunu açmış oldu. Lucasfilm'le imzaladıkları dev anlaşma kapsamında sadece Star Wars serisinin değil, Indiana Jones serisinin de haklarını alan Disney, Star Wars'tan sonra Indiana Jones'u da hayata döndürmeye hazır görünüyor. Geçtiğimiz günlerde Bloomberg'e verdiği röportaj sırasında konu hakkında konuşan Disney CEO'su Bob Iger, yeni Indiana Jones filmlerinin yolda olduğunu açıkladı.

Indiana Jones serisinin yönetmeni olan Steven Spielberg'in son dönemdeki açıklamaları sonrası ortaya çıkan yeni film iddiaları, Iger'in açıklamalarıyla birlikte doğrulanmış oldu. Harrison Ford'la özdeşleşen Indiana Jones'u Ford'dan başkasının oynayamayacağını söyleyen Spielberg, Ford'un ünlü arkeoloğu canlandırmak için geri döneceğini açıklamıştı.