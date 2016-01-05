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Disney CEO'su yeni Indiana Jones filmlerini müjdeledi

Indiana Jones serisinin haklarını elinde bulunduran Disney firmasının CEO'su Bob Iger, bir süredir konuşulan yeni Indiana Jones filmlerinin yolda olduğunu açıkladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Disney CEO'su yeni Indiana Jones filmlerini müjdeledi
Uzun bir bekleyişin ardından geçtiğimiz ay vizyona giren yeni Star Wars filmi Güç Uyanıyor, tüm dünyada sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı ve daha şimdiden 1 milyar dolardan fazla hasılat elde etmeyi başardı. Güç Uyanıyor'un gişedeki bu başarısı, Lucasfilm'i satın almak için 2012 yılında 4 milyar dolar ödeyen Disney'in yüzünü güldürdü.
Yeni Star Wars filminin gördüğü yoğun ilgi Disney'in ne kadar isabetli bir yatırım yaptığını kanıtlarken, bir diğer klasik serinin de yolunu açmış oldu. Lucasfilm'le imzaladıkları dev anlaşma kapsamında sadece Star Wars serisinin değil, Indiana Jones serisinin de haklarını alan Disney, Star Wars'tan sonra Indiana Jones'u da hayata döndürmeye hazır görünüyor. Geçtiğimiz günlerde Bloomberg'e verdiği röportaj sırasında konu hakkında konuşan Disney CEO'su Bob Iger, yeni Indiana Jones filmlerinin yolda olduğunu açıkladı.
Indiana Jones serisinin yönetmeni olan Steven Spielberg'in son dönemdeki açıklamaları sonrası ortaya çıkan yeni film iddiaları, Iger'in açıklamalarıyla birlikte doğrulanmış oldu. Harrison Ford'la özdeşleşen Indiana Jones'u Ford'dan başkasının oynayamayacağını söyleyen Spielberg, Ford'un ünlü arkeoloğu canlandırmak için geri döneceğini açıklamıştı. 

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Mars. 3 yıl
7 filmlik bi seri çıkabilir bence.
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NaneLimoni 3 yıl
Seri bence devam etmemeli.
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metroid 3 yıl NaneLimoni
NaneLimoni

Seri bence devam etmemeli.

Oldu hemen Disney'e haber verelim de durdursunlar çekimleri filan.
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MessiTugi 3 yıl
Tamam Matthew Mcconaughey iyi oyuncu ama bu role gitmez. Birçok kişinin dediği gibi Chris Pratt karaktere çok uygun. Harrison Ford'dan sonra seri devam edecekse umarım alakasız bir oyuncu seçilmez.
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StrongUnion 3 yıl
Harrison harbiden çok iyi oyuncu ama adam ölmek üzere :) yapsanız hemen.
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_conscript_ 3 yıl
Star Wars'ın içine etti Disney, sıra bunda demek ki
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St Batuhan 3 yıl
Tamam güzel de yaklaşımları korkutuyor. Star Wars tarafı alıp yürüyebilir zira genişletilmiş evren dahiliyetli filmler çıkacak ama Indiana Jones için yaklaşımları her 2 senede film ve araya da bir şeyler sokuşturalıma dönerse korkunç. En kötüyü bi düşünelim de sonrasında zaten razı olur, beklentimizin düşük olmasıyla da mutlu oluruz.
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gizza 3 yıl
Harrison Ölmeden yapacaksanız yapın artık ne bekliyorlar anlamamdım!!
Ama kristal kafatası gibi olacaksa HİÇ yapmasınlar..George Lucas 'ın o kadar ısrarına rağmen ( hiç bir şk.de efekt yapmayıp eski filmlerindeki gibi doğal çekim yapmayı önermiştir.)
filmi digital efektlere boğup her filminde gibi onu da uzaylılara bağlayacaksa hiç çekmesinler. Son film berbattı..orman içinde otaban da gider gibi hiç sallanmadan giden arabalar,onun üstünde kavga etmeler vsvs..çok kötü idi..ÇOK..!
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metroid 3 yıl gizza
gizza

Harrison Ölmeden yapacaksanız yapın artık ne bekliyorlar anlamamdım!!

Ama kristal kafatası gibi olacaksa HİÇ yapmasınlar..George Lucas 'ın o kadar ısrarına rağmen ( hiç bir şk.de efekt yapmayıp eski filmlerindeki gibi doğal çekim yapmayı önermiştir.)
filmi digital efektlere boğup her filminde gibi onu da uzaylılara bağlayacaksa hiç çekmesinler. Son film berbattı..orman içinde otaban da gider gibi hiç sallanmadan giden arabalar,onun üstünde kavga etmeler vsvs..çok kötü idi..ÇOK..!

Bu saatten sonra Harrison Ford'dan bir şey beklemeyin derim. Büyük ihtimalle yeni ve daha genç bir oyuncuyla çekerler yeni filmi. Bradley Cooper'ın adı geçiyordu bir ara ama bakalım.
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Kartal Göz 3 yıl
İlk üçleme güzeldi ve yeterliydi. Kristal Kafatası ise vasattı. Bence gereksiz bir hareket. O şekilde kalmalı. İlla bir şeyin büyüsünü bozmaya gerek yok.
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metroid 3 yıl Kartal Göz
Kartal Göz

İlk üçleme güzeldi ve yeterliydi. Kristal Kafatası ise vasattı. Bence gereksiz bir hareket. O şekilde kalmalı. İlla bir şeyin büyüsünü bozmaya gerek yok.

Sinema sonuçta bir iş endüstrisi o yüzden olayın büyü tarafına değil para tarafına bakmalısın. Indiana Jones'un devamı kesin gelecekti zaten, Disney alsa da almasa da. Umalım ki devam filmleri dördüncü filmden iyi olsun.
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mu5tafa 3 yıl
Yeni bir aktör iyi gider artık .
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DH Misafiri 3 yıl
içine edilmedik bir bu kalmıştı star wars yetmezmiş gibi :(
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mementopolis 3 yıl
Her sene bir indiana jones filmi cikarir artik :D , Disney'in sömürgesi devam ediyor ......
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metroid 3 yıl mementopolis
mementopolis

Her sene bir indiana jones filmi cikarir artik :D , Disney'in sömürgesi devam ediyor ......

Sömürge demek.


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alito 3 yıl
Harrison Ford artık bir pirpirim olsa da, İndi'yi ondan başkasının oynayamayacağına bende katılıyorum. Yeni filmi merakla bekliyorum.
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neuro 3 yıl
Harrison Ford olmayacaksa Matthew Mcconaughey oynasın.
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