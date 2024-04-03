Son Indiana Jones filmi Disney'e milyonlarca dolar kaybettirdi

Son Indiana Jones filmi çıkmadan önce gelen haberlerde, filmin prodüksiyon bütçesinin yaklaşık 387 milyon dolar olduğu söyleniyordu. Buna bir de tanıtım bütçesi eklenince filmin Disney'e maliyetinin 500 milyon dolara yakın olduğu tahmin ediliyordu. Buna karşın filmin gişede sadece 384 milyon dolar hasılat yapmış olması, Disney'in bu filmden ciddi manada zarar ettiğini düşündürüyordu. Bu hafta paylaşılan bilgiler, bu çıkarımların doğru olduğunu ispatlarken, zararın boyutunu da gözler önüne serdi.
Indiana Jones ve Kader Kadranı, 387 Milyon Dolar Bütçeyle Çekildi
Forbes'tan Caroline Reid, Disney'in kısa süre önce paylaştığı mali raporları inceledi ve stüdyonun son Indiana Jones filminden yaklaşık 132.4 milyon dolar zarar ettiğini tespit etti. Üstelik bu, vergi indirimleri ve geri ödemeler gibi ek gelirler de hesaba katıldıktan sonra ortaya çıkan rakam.
Öte yandan Disney'in mali raporu, filmin bütçesinin de netlik kazanmasını sağladı. Indiana Jones ve Kader Kadranı, gerçekten de 387 milyon dolara çekilmiş. Dune: Part Two'nun 190 milyon dolara çekildiği bir dönemde bu filmin 387 milyona dolara çekilmiş olması gerçekten inanılmaz. Nitekim Disney yatırımcıları da şu sıralar bu harcamaları ve gitgide daha da şişen film bütçelerini sorguluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...