Son Indiana Jones filmi Disney'e milyonlarca dolar kaybettirdi

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yılın en merak edilen filmlerinden biri de Indiana Jones ve Kader Kadranı (Indiana Jones and the Dial of Destiny)'ydı. Ancak film, kötü yorumlar almasının da etkisiyle istediği etkiyi yaratamadı. Hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden düşük puanlar alan film, gişede beklentilerin çok altında kaldı.

Son Indiana Jones filmi çıkmadan önce gelen haberlerde, filmin prodüksiyon bütçesinin yaklaşık 387 milyon dolar olduğu söyleniyordu. Buna bir de tanıtım bütçesi eklenince filmin Disney'e maliyetinin 500 milyon dolara yakın olduğu tahmin ediliyordu. Buna karşın filmin gişede sadece 384 milyon dolar hasılat yapmış olması, Disney'in bu filmden ciddi manada zarar ettiğini düşündürüyordu. Bu hafta paylaşılan bilgiler, bu çıkarımların doğru olduğunu ispatlarken, zararın boyutunu da gözler önüne serdi.

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Indiana Jones ve Kader Kadranı, 387 Milyon Dolar Bütçeyle Çekildi

Forbes'tan Caroline Reid, Disney'in kısa süre önce paylaştığı mali raporları inceledi ve stüdyonun son Indiana Jones filminden yaklaşık 132.4 milyon dolar zarar ettiğini tespit etti. Üstelik bu, vergi indirimleri ve geri ödemeler gibi ek gelirler de hesaba katıldıktan sonra ortaya çıkan rakam.

Öte yandan Disney'in mali raporu, filmin bütçesinin de netlik kazanmasını sağladı. Indiana Jones ve Kader Kadranı, gerçekten de 387 milyon dolara çekilmiş. Dune: Part Two'nun 190 milyon dolara çekildiği bir dönemde bu filmin 387 milyona dolara çekilmiş olması gerçekten inanılmaz. Nitekim Disney yatırımcıları da şu sıralar bu harcamaları ve gitgide daha da şişen film bütçelerini sorguluyor.

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