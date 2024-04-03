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    Son Indiana Jones filmi Disney'e milyonlarca dolar kaybettirdi

    Disney'in mali raporlarını inceleyen Forbes, beklentilerin çok altında kalan Indiana Jones ve Kader Kadranı filminin stüdyoya ne kadar para kaybettirdiğini tespit etti.  
    Disney, son Indiana Jones filminden zarar etti Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yılın en merak edilen filmlerinden biri de Indiana Jones ve Kader Kadranı (Indiana Jones and the Dial of Destiny)'ydı. Ancak film, kötü yorumlar almasının da etkisiyle istediği etkiyi yaratamadı. Hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden düşük puanlar alan film, gişede beklentilerin çok altında kaldı.

    Son Indiana Jones filmi çıkmadan önce gelen haberlerde, filmin prodüksiyon bütçesinin yaklaşık 387 milyon dolar olduğu söyleniyordu. Buna bir de tanıtım bütçesi eklenince filmin Disney'e maliyetinin 500 milyon dolara yakın olduğu tahmin ediliyordu. Buna karşın filmin gişede sadece 384 milyon dolar hasılat yapmış olması, Disney'in bu filmden ciddi manada zarar ettiğini düşündürüyordu. Bu hafta paylaşılan bilgiler, bu çıkarımların doğru olduğunu ispatlarken, zararın boyutunu da gözler önüne serdi.

    Indiana Jones ve Kader Kadranı, 387 Milyon Dolar Bütçeyle Çekildi

    Forbes'tan Caroline Reid, Disney'in kısa süre önce paylaştığı mali raporları inceledi ve stüdyonun son Indiana Jones filminden yaklaşık 132.4 milyon dolar zarar ettiğini tespit etti. Üstelik bu, vergi indirimleri ve geri ödemeler gibi ek gelirler de hesaba katıldıktan sonra ortaya çıkan rakam.

    Öte yandan Disney'in mali raporu, filmin bütçesinin de netlik kazanmasını sağladı. Indiana Jones ve Kader Kadranı, gerçekten de 387 milyon dolara çekilmiş. Dune: Part Two'nun 190 milyon dolara çekildiği bir dönemde bu filmin 387 milyona dolara çekilmiş olması gerçekten inanılmaz. Nitekim Disney yatırımcıları da şu sıralar bu harcamaları ve gitgide daha da şişen film bütçelerini sorguluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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