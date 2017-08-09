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Disney, Netflix'le yollarını ayırıyor: Disney kendi içerik platformunu oluşturacak

Walt Disney, Netflix'le olan dağıtım anlaşmasının 2019 yılında sona ereceğini ve şirketin, kendi içerik platformunu oluşturarak Netflix'e rakip olacağını açıkladı.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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 Geçtiğimiz yıl, Netflix'le dağıtım anlaşması imzalayan ve kendi içeriklerinin Netflix üzerinden abonelere ulaşmasına izin veren Disney, dün yaptığı açıklama ile anlaşmanın 2019 yılında sona ereceğini ve yeni bir anlaşma yapılmayacağını duyurdu. Dünyanın en büyük medya holdinglerinden olan ve Hollywood'un en büyük stüdyosu unvanına sahip olan şirket, ortaklığa son verip kendi içerik platformunu oluşturacak. Bu hamleyle birlikte Disney; 100 milyonun üstünde aboneye sahip olan ve medya endüstrisini tamamen değiştiren Netflix'e rakip olacak. 
Disney, Netflix'le yollarını ayırıyor: Disney kendi içerik platformunu oluşturacak


 
Disney'in bu açıklamasının ardından hisseleri yüzde 5 değer kaybeden Netflix ise açıklama yaparak 2018 sonuna kadar gösterime girecek olan bütün yeni filmler de dahil olmak üzere, Netflix abonelerinin Disney'e ait içerikleri 2019 sonuna kadar Netflix üzerinden izlemeye devam edebileceklerini açıkladı. Walt Disney ile birçok alanda işbirliği yapmaya devam ettiklerini de paylaşan Netflix, Disney'e ait olan Marvel TV ile olan ilişkisinin devam edeceğini açıkladı. Böylece; Luke Cage ve The Defenders gibi Marvel serileri Netflix üzerinden izlenebilecek. 


Çocuklara Yönelik İçerikler Disney İçin Avantaj 

Endüstri uzmanlarına göre Disney'in, Netflix'te yer almaması, piyasa değeri 75 milyar doların üstünde olan Netflix için dünyanın sonu değil ancak diğer stüdyolar da Netflix'ten çekilip Disney'in platformuna katılmayı uygun görürse şirket için bu hiç de iyi olmaz. Üstelik Netflix orijinal içerikleriyle seyircileri memnun ediyor olsa bile Disney, çocuklara yönelik içeriklerde bir marka haline gelmiş durumda. Bu açıdan Disney'e karşı oldukça geride kalan Netflix, çocuklu aileleri de platforma çekmek için son dönemlerde "Talihsiz Serüvenler Dizisi" gibi yeni yapımlara yönelmişti.


Netflix çocuklara yönelik kendi yapımlarını oluşturmaya çalışsa da Disney anlaşmasının belki de en etkili yanı Netflix üzerinden Disney Pixar'a ait yapımların izlenmesine izin vermesiydi. Anlaşmanın sona ermesiyle birlikte hem eski Pixar filmleri hem de Aslan Kral'ın yeni filmi, Oyuncak Hikayesi 4 ve Karlar Ülkesi 2 gibi merakla beklenen yeni filmler Disney'in oluşturacağı platform üzerinden izlenebilecek. Danışma firması Creatv Media'nın kurucusu Peter Csathy de çocukların dijital platformlara yönelik yoğun ilgisinin olduğunu ve aynı filmleri defalarca izlediklerini belirterek çocuklara yönelik içeriğin kaybedilmesinin Netflix'e büyük darbe vuracağını dile getirdi. 


Tabi Disney'in oluşturmayı planladığı içerik platformuna yönelik henüz detaylı bir açıklama yapılmış değil ancak içerikleri ile Netflix'e ciddi bir rakip olacağı düşünülüyor. Bu yılın ikinci çeyreğinde abone sayısını dünya genelinde 5.2 milyon arttıran ve ilk kez ABD dışındaki abone sayısının, ABD'deki abone sayısını geçtiğini açıklayan Netflix ise toplamda 104 milyon abonesiyle birlikte dev bir platform ve Disney'in boşluğunu doldurmak için yeni stüdyolar ya da yapımcılarla anlaşarak bu alandaki liderliği kaptırmamaya çalışacak.

http://www.latimes.com/business/hollywood/la-fi-ct-netflix-disney-20170808-story.html Yorum Yaz
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BatuhanXxX 1 yıl en beğenilen
Spor sektörü, film sektörü herkes kendi platformunu kullanırsa iyice iş çığırından çıkıyor. Ne yapmalı insanlar hbo Netflix digiturk steam uplay her bir dizi oyun yada film için ücretli abonelik alacak duruma getiriyorlar. B.. Çıktı iyice
Spor sektörü, film sektörü herkes kendi platformunu kullanırsa iyice iş çığırından çıkıyor. Ne yapmalı insanlar hbo Netflix digiturk steam uplay her bir dizi oy...
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2 Yanıt Yanıtla +16
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BlindGuardianNN 1 yıl
Geçtiğimiz yıl, Netflix'le dağıtım anlaşması imzalayan ve kendi içeriklerinin Netflix üzerinden abonelere ulaşmasına izin veren Disney, dün yaptığı açıklama ile anlaşmanın 2019 yılında sona ereceğini ve yeni bir anlaşma yapılmayacağını duyurdu. Dünyanın en büyük medya holdinglerinden olan ve Hollywood'un en büyük stüdyosu unvanına sahip olan şirket, ortaklığa son verip kendi içerik platformunu oluşturacak. Bu hamleyle birlikte Disney; 100 milyonun üstünde aboneye sahip olan ve medya endüstrisini tamamen değiştiren Netflix'e rakip olacak.
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ergin88 1 yıl
apple'in disney ile ortaklığı olduğuna göre disney'in sonu beats gibi olabilir mi?
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mokinto 1 yıl
Şöyle olabilir: Her ay Netflix almak yerine programlama yapılarak ay ay alınabilir.
En büyük sorun ise Netflix Türkçe desteği en iyi olan platform. Disney bu kadar uğraşır mı muallak.
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MPT-76 1 yıl
Böyle olursa Marvel dizileri netflix de olmayacak artık yani. yoksa isim haklarını tamamen almış oluyorlar mı?
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BatuhanXxX 1 yıl en beğenilen
Spor sektörü, film sektörü herkes kendi platformunu kullanırsa iyice iş çığırından çıkıyor. Ne yapmalı insanlar hbo Netflix digiturk steam uplay her bir dizi oyun yada film için ücretli abonelik alacak duruma getiriyorlar. B.. Çıktı iyice
1 Yanıt Yanıtla +16
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ozmenakif 1 yıl BatuhanXxX
BatuhanXxX
Spor sektörü, film sektörü herkes kendi platformunu kullanırsa iyice iş çığırından çıkıyor. Ne yapmalı insanlar hbo Netflix digiturk steam uplay her bir dizi oyun yada film için ücretli abonelik alacak duruma getiriyorlar. B.. Çıktı iyice

Aynen katılıyorum, normalde farklı sistemler olması rekabet ortamı oluşturup kullanıcıya fayda getirmelidir fakat birisinde olan diğerinde yok. Adam vermiyor diğerine. Buna bir çözüm bulunmalı. Fifa oynayacaksan Origin olacak, Farcry için Uplay olacak, başka birşey için Steam olacak... Tekelleşmenin farklı bir boyutu diyebiliriz. Süperlig maçları her platformda olsa mesela kullanıcı kazanmak için ucuza verecekler, hizmet kalitesi artacak, yenilik yapmak zorunda kalacaklar. Gelirleri düşecek ve kullanıcı rahatlayacak. Ama kim takar kullanıcıyı. Anlaşıyorlar herhalde biri onu veriyor, diğeri bunu veriyor. Beraber öpüyorlar milleti
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