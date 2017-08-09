Disney, Netflix'le yollarını ayırıyor: Disney kendi içerik platformunu oluşturacak

Geçtiğimiz yıl, Netflix'le dağıtım anlaşması imzalayan ve kendi içeriklerinin Netflix üzerinden abonelere ulaşmasına izin veren Disney, dün yaptığı açıklama ile anlaşmanın 2019 yılında sona ereceğini ve yeni bir anlaşma yapılmayacağını duyurdu. Dünyanın en büyük medya holdinglerinden olan ve Hollywood'un en büyük stüdyosu unvanına sahip olan şirket, ortaklığa son verip kendi içerik platformunu oluşturacak. Bu hamleyle birlikte Disney; 100 milyonun üstünde aboneye sahip olan ve medya endüstrisini tamamen değiştiren Netflix'e rakip olacak.





Disney'in bu açıklamasının ardından hisseleri yüzde 5 değer kaybeden Netflix ise açıklama yaparak 2018 sonuna kadar gösterime girecek olan bütün yeni filmler de dahil olmak üzere, Netflix abonelerinin Disney'e ait içerikleri 2019 sonuna kadar Netflix üzerinden izlemeye devam edebileceklerini açıkladı. Walt Disney ile birçok alanda işbirliği yapmaya devam ettiklerini de paylaşan Netflix, Disney'e ait olan Marvel TV ile olan ilişkisinin devam edeceğini açıkladı. Böylece; Luke Cage ve The Defenders gibi Marvel serileri Netflix üzerinden izlenebilecek.





Çocuklara Yönelik İçerikler Disney İçin Avantaj

Endüstri uzmanlarına göre Disney'in, Netflix'te yer almaması, piyasa değeri 75 milyar doların üstünde olan Netflix için dünyanın sonu değil ancak diğer stüdyolar da Netflix'ten çekilip Disney'in platformuna katılmayı uygun görürse şirket için bu hiç de iyi olmaz. Üstelik Netflix orijinal içerikleriyle seyircileri memnun ediyor olsa bile Disney, çocuklara yönelik içeriklerde bir marka haline gelmiş durumda. Bu açıdan Disney'e karşı oldukça geride kalan Netflix, çocuklu aileleri de platforma çekmek için son dönemlerde "Talihsiz Serüvenler Dizisi" gibi yeni yapımlara yönelmişti.





Netflix çocuklara yönelik kendi yapımlarını oluşturmaya çalışsa da Disney anlaşmasının belki de en etkili yanı Netflix üzerinden Disney Pixar'a ait yapımların izlenmesine izin vermesiydi. Anlaşmanın sona ermesiyle birlikte hem eski Pixar filmleri hem de Aslan Kral'ın yeni filmi, Oyuncak Hikayesi 4 ve Karlar Ülkesi 2 gibi merakla beklenen yeni filmler Disney'in oluşturacağı platform üzerinden izlenebilecek. Danışma firması Creatv Media'nın kurucusu Peter Csathy de çocukların dijital platformlara yönelik yoğun ilgisinin olduğunu ve aynı filmleri defalarca izlediklerini belirterek çocuklara yönelik içeriğin kaybedilmesinin Netflix'e büyük darbe vuracağını dile getirdi.





Tabi Disney'in oluşturmayı planladığı içerik platformuna yönelik henüz detaylı bir açıklama yapılmış değil ancak içerikleri ile Netflix'e ciddi bir rakip olacağı düşünülüyor. Bu yılın ikinci çeyreğinde abone sayısını dünya genelinde 5.2 milyon arttıran ve ilk kez ABD dışındaki abone sayısının, ABD'deki abone sayısını geçtiğini açıklayan Netflix ise toplamda 104 milyon abonesiyle birlikte dev bir platform ve Disney'in boşluğunu doldurmak için yeni stüdyolar ya da yapımcılarla anlaşarak bu alandaki liderliği kaptırmamaya çalışacak.