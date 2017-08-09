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YouTube, kazanç ikonlarını ayrıntılı hale getirdi

YouTube üzerinden kazanç elde edenler için önemli bir haber var. Videolarınızı listelediğiniz bölümde gösterilen dolar ikonlarının sayısı artıyor. Artık parçalı gelir için de bir ikon geldi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Aylık 1.5 milyar kişinin ziyaret ettiği YouTube önemli bir gelir kapısı durumunda. Yaygın kitlelere ulaşabileceğini düşünen herkes videolarından para kazanmaya çalışıyor. Ne var ki her video para kazandırmaya uygun değil. YouTube bunu ikonlarla kullanıcılara anlatıyor.

Parçalı gelir

Videolardan elde edilen gelirler bir kaç kategoriye ayrılıyor. İlk kategoride videolar en geniş reklam verenlerin reklamlarını gösteriyor ve YouTube Red dahil tüm kanallardan para kazanıyor. Bunlar genelde özgün videolardan oluşuyor.

İkinci kategoride ise gelir yönergelerine tam olarak uymayan videoları kapsıyor. Videolar para kazanmaya uygun ancak ya sınırlı reklam gösteriliyor ya da hiç reklam gösterilmiyor.

 

YouTube, kazanç ikonlarını ayrıntılı hale getirdi
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Son kategori ise telif hakkı içeren veya topluluk yönergelerine aykırı videoları kapsıyor. Bu videolar kesinlikle herhangi bir kanaldan gelir elde edemiyor.

Ayrıca Bkz. "Apple Watch Series 3 için dairesel tasarım iddiası"

Daha önce YouTube 3 farklı ikon ile bunu kullanıcılara anlatıyordu. Hafif açık siyah renkli dolar işareti henüz gelir ayarlarının yapılmadığını gösteriyordu. Üzerinde çizgi olan dolar işareti ise son kategoriyi tanımlıyordu. Yeşil arka planda dolar işareti ise ilk ve ikinci kategoriyi gösteriyordu.

Yeni düzenleme ile artık ikinci kategori için sarı arka planda dolar ikonu gösterilecek. Böylece kullanıcı 4 farklı ikon ile videosundan nasıl para kazandığını görebilecek. YouTube gelirlerde bir değişiklik olmayacağını ve sadece ikonların arttığını belirtiyor. 

 

https://youtube-creators.googleblog.com/2017/08/expanding-ability-to-appeal-more-videos.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 2 yıl
2017 youtuber hilesi ; youtube sistem açığı olarak yorumlanacak bir durum var !

konunun detayları videonun açıklama kısmında yer almakta !
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SEO-Uzmanı 2 yıl
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KalemKolik 2 yıl
1pb için benden 500tl çalışır.
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