YouTube, kazanç ikonlarını ayrıntılı hale getirdi

Aylık 1.5 milyar kişinin ziyaret ettiği YouTube önemli bir gelir kapısı durumunda. Yaygın kitlelere ulaşabileceğini düşünen herkes videolarından para kazanmaya çalışıyor. Ne var ki her video para kazandırmaya uygun değil. YouTube bunu ikonlarla kullanıcılara anlatıyor.

Parçalı gelir

Videolardan elde edilen gelirler bir kaç kategoriye ayrılıyor. İlk kategoride videolar en geniş reklam verenlerin reklamlarını gösteriyor ve YouTube Red dahil tüm kanallardan para kazanıyor. Bunlar genelde özgün videolardan oluşuyor.

İkinci kategoride ise gelir yönergelerine tam olarak uymayan videoları kapsıyor. Videolar para kazanmaya uygun ancak ya sınırlı reklam gösteriliyor ya da hiç reklam gösterilmiyor.

Tam Boyutta Gör

Son kategori ise telif hakkı içeren veya topluluk yönergelerine aykırı videoları kapsıyor. Bu videolar kesinlikle herhangi bir kanaldan gelir elde edemiyor.

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Daha önce YouTube 3 farklı ikon ile bunu kullanıcılara anlatıyordu. Hafif açık siyah renkli dolar işareti henüz gelir ayarlarının yapılmadığını gösteriyordu. Üzerinde çizgi olan dolar işareti ise son kategoriyi tanımlıyordu. Yeşil arka planda dolar işareti ise ilk ve ikinci kategoriyi gösteriyordu.

Yeni düzenleme ile artık ikinci kategori için sarı arka planda dolar ikonu gösterilecek. Böylece kullanıcı 4 farklı ikon ile videosundan nasıl para kazandığını görebilecek. YouTube gelirlerde bir değişiklik olmayacağını ve sadece ikonların arttığını belirtiyor.