DisplayLink, USB Type-C docklar konusundaki kafa karışıklığını giderdi

USB Type-C bağlantı standardının popüler olması ile birlikte özellikle dock ürünlerinde DisplayLink desteklenip desteklenmeyeceği merak konusu olmuştu. DisplayLink bu konudaki kafa karışıklığını giderdi.





DisplayLink tarafından yapılan bir sunumda hem USB-C hem de standart USB üzerinden yeni MacBook ve mevcut dizüstü bilgisayarlara bağlanabilen bir DisplayLink dock prototipi sergilendi. Bu prototip çoklu monitör desteği, ses girişi, Gb Ethernet, SuperSpeed USB hub gibi pek çok fonksiyonu bir arada barındırıyor.





USB-C ve standart USB arasında geçiş yapabilmek için sadece uyumlu kabloyu değiştirmek yetiyor. Ayrıca dock prototipi Android akıllı telefonlara da bağlanarak kullanım tecrübesini platformlar arası sunabiliyor. Böylece her bir bağlantı için ayrı bir dock gereksinimi de ortadan kalkıyor.





DisplayLink ilk olarak CES 2015 fuarında bu dock ürününü sergilemişti. Ancak yeni Macbook sonrasında giderek artan sorular nedeniyle ayrıntılı bir sunum yapmak ihtiyacı doğdu. Yani yeni USB-C bağlantısı taşıyan MacBook ve Chromebook Pixel 2 gibi bilgisayarlar sorunsuz bir şekilde DisplayLink standardını kullanabilecek. DisplayLink ayrıca çok akıcı bir aktarım olacağını da belirtiyor.

http://www.guru3d.com/news-story/displaylink-usb-c-docking-experience-“just-works”.html