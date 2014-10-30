Ditto projesi akıllı saat kavramını en basite indirgemeye çalışıyor





Günümüzde akıllı telefona gelen bildirimleri telefona erişim sağlamadan görebilmek amacıyla giyilebilir cihazlardan faydalanıyoruz. Dahili ekranları ile bildirimlerin yanında bu bildirimlerin kısa içeriğini de gösterebilen giyilebilir cihazların haliyle maliyeti de yüksek oluyor. Ditto projesi ise bunun en temel seviyeye indirmeyi amaçlıyor.





Ditto titreşim özelliği bulunan minik boyutlarda klipsli bir cihaz. Herhangi bir ekranı veya aktivite takip sensörü bulunmayan cihazın tek fonksiyonu bildirim geldiği zaman farklı tonlarda titreşmek. Kullanıcı bu sayede titreşim tonuna göre çağrı mı yoksa SMS mi geldiğini anlayabiliyor.





Küçük boyutları nedeniyle elbisenizin herhangi bir yerine tutturabileceğiniz Ditto dışarıdan da farkedilmiyor. Böylece klasik kol saatinden ödün vermek istemeyen ancak bildirimlerden de haberdar olmak isteyen kullanıcılar alternatif bir çözüm bulmuş oluyor.





Ditto bağlı olan akıllı telefon belirli bir mesafe dışına çıktığında da kullanıcısını titreşimle uyarıyor. Düğme pil cihaza 3 veya 6 aylık kullanım ömrü sunuyor. Projede en az 30$ bağışlarda bir adet ürün hediye ediliyor. Dağıtıma ise Mart ayında başlanacak.

https://www.kickstarter.com/projects/ditto/ditto