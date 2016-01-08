DokiWatch ile çocukları takip etmek kolaylaşıyor

Çocuklarını rahatça takip etmek ve gerektiğinde hızlı şekilde iletişime kurmak isteyenler için Kickstarter'da aradığı desteği bularak başarıyla ulaşan dikkate değer bir proje yer alıyor.

Çocuklar için hazırlanmış en gelişmiş akıllı saat olarak lanse edilen DokiWatch, daha çok akıllı telefon yaşına gelmediği düşünülen 6 ila 12 yaş arasındaki çocukları hedef alıyor. Renkli bir dokunmatik ekrana ve gövdeye sahip olan saat, 3G bağlantısı (Micro SIM) üzerinden hem sesli hem de görüntülü görüşme desteği veriyor ve bu sayede ebeveynler çocuklarıyla basit şekilde bağlantı kurabiliyor.

GPS teknolojisine sahip olduğu için çocukların anlık olarak bulundukları konumları ailelerine iletebilen akıllı saat DokiWatch, aynı zamanda bünyesinde "sanal bebek" benzeri bir oyun taşıyor ve çok gerekli olmasa da egzersiz aktivite takibi yapabiliyor. Gövdesi yanında yerleştirilen kırmızı renkli acil durum butonuyla güvenliği arttıran saat, bu altyapı ile hem çocuğun yerini hem de 60 saniyelik bir ortam ses kaydını belirli numaralara aktarıyor.

Gücünü 1.3GHz hızında çalışan MediaTek Cortex A7 işlemci ile 512MB RAM'den alan saat, temel işlemler için 4GB'lık bir dahili hafıza barındırıyor ve su dahil birçok zorlu şarta dayanabiliyor. Android 4.4 işletim sistemi üzerine kurulan DokiWatch, 600 mAh gücünüdeki bataryasıyla da belirtildiği kadarıyla bir günü rahatlıkla çıkartabiliyor. Saat ile çocuklar arkadaşlarına mesaj atabilirken, arkadaşlık bağlantıları yan yana gelen iki saatin Bluetooth teknolojisi üzerinden eşleştirilmesiyle sağlanabiliyor.

Kickstarter'da yapılacak en az 129$ fiyat etiketiyle 2016 Mayıs elde edilebilen DokiWatch'ın tanıtım videosu aşağıda yer alıyor.

http://www.engadget.com/2016/01/08/dokiwatch-kids-calls-location/