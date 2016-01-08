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DokiWatch ile çocukları takip etmek kolaylaşıyor

Çocuklarının güvenliğine önem veren ancak akıllı cep telefonu da almak istemeyen aileler için popülr bağış platformu Kickstarter'da DokiWatch isimli bir akıllı saat projesi başlatıldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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DokiWatch ile çocukları takip etmek kolaylaşıyor

Çocuklarını rahatça takip etmek ve gerektiğinde hızlı şekilde iletişime kurmak isteyenler için Kickstarter'da aradığı desteği bularak başarıyla ulaşan dikkate değer bir proje yer alıyor. 
Çocuklar için hazırlanmış en gelişmiş akıllı saat olarak lanse edilen DokiWatch, daha çok akıllı telefon yaşına gelmediği düşünülen 6 ila 12 yaş arasındaki çocukları hedef alıyor. Renkli bir dokunmatik ekrana ve gövdeye sahip olan saat, 3G bağlantısı (Micro SIM) üzerinden hem sesli hem de görüntülü görüşme desteği veriyor ve bu sayede ebeveynler çocuklarıyla basit şekilde bağlantı kurabiliyor.
GPS teknolojisine sahip olduğu için çocukların anlık olarak bulundukları konumları ailelerine iletebilen akıllı saat DokiWatch, aynı zamanda bünyesinde "sanal bebek" benzeri bir oyun taşıyor ve çok gerekli olmasa da egzersiz aktivite takibi yapabiliyor. Gövdesi yanında yerleştirilen kırmızı renkli acil durum butonuyla güvenliği arttıran saat, bu altyapı ile hem çocuğun yerini hem de 60 saniyelik bir ortam ses kaydını belirli numaralara aktarıyor.
 
DokiWatch ile çocukları takip etmek kolaylaşıyor
Gücünü 1.3GHz hızında çalışan MediaTek Cortex A7 işlemci ile 512MB RAM'den alan saat, temel işlemler için 4GB'lık bir dahili hafıza barındırıyor ve su dahil birçok zorlu şarta dayanabiliyor. Android 4.4 işletim sistemi üzerine kurulan DokiWatch, 600 mAh gücünüdeki bataryasıyla da belirtildiği kadarıyla bir günü rahatlıkla çıkartabiliyor. Saat ile çocuklar arkadaşlarına mesaj atabilirken, arkadaşlık bağlantıları yan yana gelen iki saatin Bluetooth teknolojisi üzerinden eşleştirilmesiyle sağlanabiliyor.
Kickstarter'da yapılacak en az 129$ fiyat etiketiyle 2016 Mayıs elde edilebilen DokiWatch'ın tanıtım videosu aşağıda yer alıyor.

http://www.engadget.com/2016/01/08/dokiwatch-kids-calls-location/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
adroid 3 yıl
Siz anca bunla 5 yasindaki cocuklari kandirirsiniz ve sagliga zararli
Ben kolay kolay kül yutmam
Insanlarin ozgurlugunu kisitlamak bu sonuna kadar halkimin kardeslerimin yanindayim
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infom@n 3 yıl
Bu forumdaki bir çok üyeye lazım
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maximus8282 3 yıl
Çocukları çok fazla teknolojinin içinne sokarsak zaten çok fazla yaşayamayacaklar, kanseri tetikleyen şeyler. Teknoloji tamam belli noktalarda güzelde, ileri gidilmesi sakıncalı. Özellikle 7 yaş altındaki çocuklarda radyo dalgaları, cep telefonlar vs çekim kuvvetlerini artırmak için çocuğun beyin sıvısını kullanmasına yönelik testler yapıldı ve sakıncalı bulundu. İnsan beyni 25 yaşına kadar gelişimini devam ettiriyor ve radyasyon dikkat bozukluğu, öğrenme zorluğu beyin kapasitelerinde düşme gibi zararlara sebep oluyor.
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