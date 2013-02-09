Dokunmatik ekranlara dokunma sorunu yaşayanlara özel,“NailDisplay”

Dokunmatik ekranlar sundukları kullanım kolaylıkları sayesinde hayatımızın bir parçası haline geldiler. Hemen hemen her türlü elektronik cihaz dokunmatik ekran ile piyasaya çıkmaya başladı. Bu doğrultuda Ulusal Tayvan Üniversitesinde geliştirilen NailDisplay, dokunmatik ekranlar üzerinde sorunlar yaşayanları hedef alıyor.





Dokunmatik ekranlar yapıları gereği parmaklarımız ile etkileşime geçilen cihazlardır. Bu etkileşim sırasında çoğu zaman bastığımız yeri görmeden işlem yaparız ve ufak objeler ile çalışmak çoğu zaman işkence haline gelir. Bu zorluğu aşmak için geliştirilmiş bir teknoloji olan NailDisplay, kişilerin dokundukları objeleri görebilmelerine olanak sağlıyor. Parmak ucuna giyilebilir bir yapıda OLED ekran teknolojisi ile üretilmiş olan cihaz, akıllı telefonlara bağlandıktan sonra, dokunulan objeleri ekran üzerine getirerek, hangi menüye basıldığını açıkça gösteriyor. Ayrıca telefona bağlı olduğu için çağrı görüntüleme, hava durumu gibi işlemleri de parmak hareketleri ile ekranı üzerinden görüntüleyebilen cihaz, farkı elektronik cihazlar üzerinde de çalışabiliyor.





Halen geliştirme aşamasında olan NailDisplay hakkında hazırlanmış tanıtım videosuna aşağıdan ulaşarak, ürünün gerçekte nasıl çalıştığını görebilirsiniz.







