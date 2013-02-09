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Dokunmatik ekranlara dokunma sorunu yaşayanlara özel,“NailDisplay”

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dokunmatik ekranlara dokunma sorunu yaşayanlara özel,“NailDisplay”
Dokunmatik ekranlar sundukları kullanım kolaylıkları sayesinde hayatımızın bir parçası haline geldiler. Hemen hemen her türlü elektronik cihaz dokunmatik ekran ile piyasaya çıkmaya başladı. Bu doğrultuda Ulusal Tayvan Üniversitesinde geliştirilen NailDisplay, dokunmatik ekranlar üzerinde sorunlar yaşayanları hedef alıyor.

Dokunmatik ekranlar yapıları gereği parmaklarımız ile etkileşime geçilen cihazlardır. Bu etkileşim sırasında çoğu zaman bastığımız yeri görmeden işlem yaparız ve ufak objeler ile çalışmak çoğu zaman işkence haline gelir. Bu zorluğu aşmak için geliştirilmiş bir teknoloji olan NailDisplay, kişilerin dokundukları objeleri görebilmelerine olanak sağlıyor. Parmak ucuna giyilebilir bir yapıda OLED ekran teknolojisi ile üretilmiş olan cihaz, akıllı telefonlara bağlandıktan sonra, dokunulan objeleri ekran üzerine getirerek, hangi menüye basıldığını açıkça gösteriyor. Ayrıca telefona bağlı olduğu için çağrı görüntüleme, hava durumu gibi işlemleri de parmak hareketleri ile ekranı üzerinden görüntüleyebilen cihaz, farkı elektronik cihazlar üzerinde de çalışabiliyor.

Halen geliştirme aşamasında olan NailDisplay hakkında hazırlanmış tanıtım videosuna aşağıdan ulaşarak, ürünün gerçekte nasıl çalıştığını görebilirsiniz.



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murdocklawless 6 yıl en beğenilen
hayatımda böylesine aptalca bir cihaz görmedim desem yalan olmaz.
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alito 6 yıl
tırnak boyutuna getirilirse ilginç olabilir.
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PİMİ ÇEKİLMİŞ BONBA 6 yıl
Güldüm daha tırnak resimini render yapamamışlar kenarlarına baksana
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ssbrutality 6 yıl
Nail Display Corporation :)) Bu Cihaz Çıkmasaydı N'apardık? :))
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ziper_gazi_ 6 yıl
telofon üzerinden nüklüer füze yada uzaktan kumandalı bi silah için nokta atışı yapmaya yarar sanırım başka işe yaramaz :D asgari kullanılır. oda belki
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Burning Desire 6 yıl
Bunu alıp kullanan olmaz saçmalık fışkırıyor cihazdan.
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DH Misafiri 6 yıl
Çok saçmalamaya başladılar hem işlevselli olarak kötü hemde saçma
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DH Misafiri 6 yıl
resistive ekranlarda genelde böyle bi sorun olmaz. parmağının ucu veya tırnağınlada dokunabildiğin için dokunduğun yeri görebiliyorsun.
Not: 5800 sahibiyim :)
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aspirin_00 6 yıl
ne akla zarar bir buluş telefondaki yazılımla halletmek varken ekstra bir aparat saçma olmuş.
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interwap 6 yıl
Kullanımı zor. Alttan dokunmatik olsa daha kullanışlı olur.
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ardaalisahin 6 yıl
Cok sacma bu ne ya zaten yeni cikan teller en az 5 inc oluyor ne gerek var
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waltran 6 yıl
artık 2.5 inç 4 k çözünürlük telefon çıkarıp yanında bunu aksesuar olarak verirler, büyük ekran sorunu olmaz
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