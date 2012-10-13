Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dokunmatik ekranlı Asus VivoBook X202 için 599$'dan ön sipariş alımları başladı

6 yıl
2,1b
1
12
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dokunmatik ekranlı Asus VivoBook X202 için 599$'dan ön sipariş alımları başladı
Tam Boyutta Gör
Microsoft'un yeni nesil işletim sistemi Windows 8 ile beraber standart dizüstü bilgisayarlarımızın dokunmatik ekranlara kavuşmaya başladığını söyleyebiliriz. Asus'un bir süre önce üzerindeki örtüleri kaldırdığı dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayarı VivoBook X202, Amazon sitesi üzerinden ön siparişe açılmış. 26 Ekim 2012 tarihinden itibaren Amazon sitesinin stoklarına giriş yapacağı tahmin edilen VivoBook X202'nin ön sipariş fiyatı 599$ olarak belirlenmiş durumda.
Windows 8 Home Premium işletim sistemi ile gelen VivoBook X202, 11.6-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı dokunmatik ekrana sahip. 22 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve 1.8 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Intel Core i3-3217U işlemcinin, Intel HD4000 grafik biriminin ve 4 GB DDR3 RAM'in güç verdiği dizüstü bilgisayarda depolama çözümü olarak 5400 devir / dakika hızında çalışan 500 GB'lık sabit disk tercih edilmiş.
Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı, Bluetooth 4.0, kart okuyucu, HDMI çıkışı, 2 adet USB 2.0 portu, 1 adet USB 3.0 portu ve 2 hücreli batarya ile donatılan dizüstü bilgisayar, 5 saate varan pil ömrü sunuyor.
Dokunmatik ekranlı Asus VivoBook X202 için 599$'dan ön sipariş alımları başladı
Tam Boyutta Gör

http://www.amazon.com/dp/B009F1I1C4 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Bu aleti bugün aldım dizayni mükemmel. UMARIM pişman olmam. 5 saat batarya banada pek inandirici gelmedi. 3 saat yeter
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Simitçi 6 yıl
güzel ürüne benziyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 6 yıl
o kareler cep telefonunda neysede dizüstünde hiç mi hçi almamış...klavyesi olan dizüstü bilgisayarının ekranına dokunmak acıkcası daha yorucu gibi geldi..fare kullanımı daha zevkli ve kolay bence..fazladan dokunmatik olması kötü... fiyatı ve pil tüketimini etkliyor sonucta.... ayrıca su ekran çözünürlüğünü bari full hd yapın ...millet cep modellerine bile hd soktu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 6 yıl
Dokunmatik laptop kullanan var mı bilmem. Ben uzun bir süre hp tablet pc kullanmıştım. Tek söyleyebileceğim şey, dokunmatik laptop fikri saçmalık. Harici klavye&mouse kullanmıyorsanız ellerinizi ikide bir laptop klavyesinden kaldırıp ekrana dokunmak inanılmaz yorucu ve rahatsız edici...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ecs_elite_group 6 yıl
bizede dokunarak windows kullanmak nasip olur inş :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Paul Klee 6 yıl
vaio duo akar
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acosan 6 yıl
2 hücreli pil işin en berbat tarafı. 5 saat pil ömrüne inanmak çok güç. 2 saat gitsin çok iyi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
osmanefeozkan 6 yıl
hd4000 bunu kullanarak bu aletleri öldürüyorlar amd apuları kullanıp daha yüksek çözünürlük de paneller kullansalar bunu alacak kişiler için daha menun edici cihazlar ortaya koyarlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haymatloshan 6 yıl
i7 olan versiyonu yok mu acaba bunun,bu aletin ekranı arkaya doğru tamamen yatıyor olsa tadından yenmezmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 6 yıl
Dokunmatik teknolojisi gerçekten iyi bir teknoloji ama görüldüğü gibi fiziksel kontrolün rahatlığından bi hayli uzaklar.Dolayısı ile alternatif olarak dokunmatik cihazları tercih ederim.Gerçekten windows 8 ile bu rahatlığı yaşayabiliyor hale geliyor teknoloji sektörü.İyiki varsın Microsoft...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2105 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, asus ve
2 etiket daha windows 8 dizüstü bilgisayar
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Huawei Ascend D Quad XL video inceleme. Türkiye'de İlk Kez ve Sadece Donanımhaber'de!!! 6 yıl Uygulama Haber 26. Bölüm "FIFA 13, Street Fighter x Tekken, LigTV Android için ve fazlası " 6 yıl 2si1:Yeni Nesil Haber ve Teknoloji Programı 5. Bölüm! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim