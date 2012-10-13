Dokunmatik ekranlı Asus VivoBook X202 için 599$'dan ön sipariş alımları başladı

Microsoft'un yeni nesil işletim sistemi Windows 8 ile beraber standart dizüstü bilgisayarlarımızın dokunmatik ekranlara kavuşmaya başladığını söyleyebiliriz. Asus'un bir süre önce üzerindeki örtüleri kaldırdığı dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayarı VivoBook X202, Amazon sitesi üzerinden ön siparişe açılmış. 26 Ekim 2012 tarihinden itibaren Amazon sitesinin stoklarına giriş yapacağı tahmin edilen VivoBook X202'nin ön sipariş fiyatı 599$ olarak belirlenmiş durumda.



Windows 8 Home Premium işletim sistemi ile gelen VivoBook X202, 11.6-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı dokunmatik ekrana sahip. 22 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve 1.8 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Intel Core i3-3217U işlemcinin, Intel HD4000 grafik biriminin ve 4 GB DDR3 RAM'in güç verdiği dizüstü bilgisayarda depolama çözümü olarak 5400 devir / dakika hızında çalışan 500 GB'lık sabit disk tercih edilmiş.



Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı, Bluetooth 4.0, kart okuyucu, HDMI çıkışı, 2 adet USB 2.0 portu, 1 adet USB 3.0 portu ve 2 hücreli batarya ile donatılan dizüstü bilgisayar, 5 saate varan pil ömrü sunuyor.



http://www.amazon.com/dp/B009F1I1C4