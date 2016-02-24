Dokunmatik hassasiyetli Gionee Elife S8, MWC 2016 fuarında tanıtıldı

Apple'ın geçen yıl ki iPhone 6S serisinde teknoloji dünyasına sunduğu, 3D Touch dokunmatik hassasiyet teknolojisinin benzerinin, bu yıl ki pek çok amiral gemi modelinde kullanılması bekleniyordu. Bununla birlikte ne Samsung, ne LG, ne de Xiaomi böyle bir teknoloji kullanma ihtiyacı hissetti. Huawei ve ZTE'nin ardından dokunmatik hassasiyet teknolojisinde üçüncü firma yine bir Çinli; Gionee markası oldu.



5.5 inçlik Full HD AMOLED ekrana sahip olan Gionee Elife S8, 0.75mm ekran çerçevesi ile oldukça dikkat çekici. Bu sayede, ön panel genişliği 74.9mm seviyesinde kalmış ve en dar 5.5 inç ekranlardan birisi haline gelmiş. 2.5D ekran kavisi ve metal kasa alaşımı ile cihaz, premium bir hava taşıyor.



Gionee Elife S8 modeline MediaTek Helio P10 yonga seti güç veriyor. 2GHz saat hızında çalışan 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve 700MHz seviyesinde çalışan Mali-T860 grafik birimi barındıran yonga seti, 4GB RAM ile desteklenmiş. 64GB depolama kapasitesi ise artırılamıyor. 16MP çözünürlüğündeki f/1.8 aralıklı arka kamera, faz algılamalı ve lazer destekli iki otomatik odaklama teknolojisine sahip. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde.



Parmak izi okuyucu, ön kısımdaki Home tuşuna entegre edilmiş. Android 6.0 işletim sistemi üzerinde Amigo 3.2 kullanıcı arayüzünü çalıştıran cihaz, 3000mAh kapasiteli bir bataryaya sahip ve MediaTek'in hızlı şarj teknolojisi ile destekleniyor. Cihazdaki çift SIM kart, LTE ile kullanılabiliyor.



Modeli öne çıkaran detay ise dokunmatik hassasiyete sahip ekranı. 3 aşamalı hassasiyete sahip olan ekran, örneğin ana ekranda bir ikon üzerine tıkladığınızda kısayol menüsünü karşınıza getiriyor. Veya kamera ikonu üzerine uzun bastığınızda, resim-video-özçekim seçenekleri arasından seçim yapabiliyorsunuz. Ekranın sol kısmına uzun bastığınızda ise bir kısayol menüsü ortaya çıkıyor.



Gionee, bu özelliği üçüncü taraf geliştiricilere de açacağını belirtiyor ancak hassasiyet özelliği yazılım tabanlı mı yoksa 3D Touch gibi ekrana entegre bir özellik mi net olarak bilinmiyor. Gionee Elife S8 modeli, 490$ civarında bir etiketle Çin'de satışa sunulacak.

http://www.macrumors.com/2016/02/24/copycat-android-phone-includes-3d-touch-features