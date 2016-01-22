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Dokuzuncu Gezegen ve komplo teorileri

Mike Brown ve Konstantin Batygin ikilisinin, yeni bir gezegene dair araştırmaları, bilim dünyasını harekete geçirdi. Elbette komplo teorisyenleri de boş durmuyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Dokuzuncu Gezegen ve komplo teorileri


2006 yılında Pluto'nun artık gezegen olmadığının ilan edilmesinden sonra, güneş sistemindeki gezegen sayısı 8 olarak revize edilmişti. Pluto'nun gezegen olmadığını raporlayan Mike Brown, yerini doldurmak için yine araştırmalar yapıyor. Brown önemli bilgilere ulaştı.

Kaliforniya Teknoloji Üniversitesi bilim adamları Mike Brown ve Konstantin Batygin, Güneş sisteminin en uzak bölgesinde kendine özgü davranan bazı cisimler tespit ettiler. Aylardır bilgisayar simülasyonları ile detaylı analizler yapan ekip, bu 6 adet cismin dönüş yönlerinden hareketle, bir gezegenin etrafında olabilecekleri ihtimali üzerinde duruyor. 

Cisimler benzer eğimlere sahip olduğu için, böyle bir varsayımın tesadüf olması ihtimali yaklaşık 15 000'de 1 olarak görülüyor. Ekip, Dokuzuncu Gezegen olarak adlandırdığı bu bilinmeyen yapının, Dünyadan 10 katı daha fazla ağırlığa sahip olduğunu belirtiyor. Gezegen, Güneş etrafındaki dönüşünü ise 15 000 yılda tamamlıyor. 4.5 milyar yıl önce, büyük bir çarpışma sonucunda gezegen sistemin dışına doğru hareket etmeye başladı. Gazlarla yavaşlayan gezegen, bugünkü yörüngesine yerleşti. 

Şimdilik bilgisayar ölçümlerine dayandığı için, yeni gezegenin teleskoplarla gözlemlenmesi gerekiyor. Ekip, şu an için en uygun teleskop olan 8 metrelik Subaru'yu kullanmayı planlıyor. Hawaii'deki Japon teleskopu Subaru, böyle bir nesneyi tespit edebilecek genişlikte bir ışık toplama alanına sahip. Araştırmalar yaklaşık 5 yıl sürecek. Daha önce farklı cüce gezegenler keşfeden Sheppard ve Trujillo ekibi de, çalışmalara katkı sağlayacak. 

Komplo Teorileri

Elbette işin bir de komplo teorisi kısmı var. Yeni gezegenin ilk işaretleri, bazı teorileri yeniden gündeme getirdi. Bazı kaynaklar kadim Sümer yazıtlarında resmedilen Nibiru adlı gezegenin Dokuzuncu Gezegen olduğunu düşünüyor. Ayrıca NASA'nın da Planet X adıyla bu gezegeni aradığına inanılıyor. Hatta NASA, geçen yıl Nibiru'nun yeniden Güneş sistemi içerisine girdiğini tespit etti ancak bunu basına duyurmadı. 

Nibiru, aslında Mars ve Jupiter arasında yörüngede olan bir gezegendi ancak daha sonra bir çarpışma nedeniyle, güneş sisteminin dışına doğru savruldu. Bu çarpışmadan Dünya ve Ay ile diğer asteroid kuşakları oluştu. Bu çarpışmanın izlerinin Porto Riko taraflarında olduğuna inanılıyor. 2013 yılında üst üste iki Güneşin olduğuna dair pek çok fotoğraf internette paylaşılmıştı. Asıl Güneşin üzerine binen ikinci parlak gezegenin Nibiru olduğu iddia edilmişti. 

Nibiru, manyetik kutupları nedeniyle büyük felaketlere sebep olabilecek bir gezegen. 21 Aralık 2012 tarihinde de Nibiru'nun Dünyaya çok yaklaşması nedeniyle, büyük doğal felaketler olacağına inanılıyordu. Tabii sevimli gezegenimiz böyle bir felakete sebep olmadı. Halen daha Nibiru sebebiyle küresel ısınmanın yaşandığını düşünenler var. Hatta önümüzdeki on yıllarda, Nibiru'nun etkisi daha fazla hissedilecek ve çeşitli felaketler yaşanacak.  


http://www.sciencemag.org/news/2016/01/feature-astronomers-say-neptune-sized-planet-lurks-unseen-solar-system Yorum Yaz
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ozbey08 4 yıl en beğenilen
Ğlüto yanlız değildir, kimse plüto'yu gezegenlikten çıkartamaz. Biz onunla güneş sistemini sevdik,onunla büyüdük.
NASA şaşırma sabrımızı taşırma,Plüto'yu geri isteruk.
Ğlüto yanlız değildir, kimse plüto'yu gezegenlikten çıkartamaz. Biz onunla güneş sistemini sevdik,onunla büyüdük.NASA şaşırma sabrımızı taşırma,Plüto'yu g...
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irish 4 yıl
Güneş sisteminde yeni bir gezegen keşfi bana pek mantıklı gelmiyor açıkçası. Öyle bir şey olsa çoktan bulunurdu diye düşünüyorum. Zorlama bir durum var sanki...

Haberde geçen şu cümle de çok enteresan:
Pluto'nun gezegen olmadığını raporlayan Mike Brown, yerini doldurmak için yine araştırmalar yapıyor.


Uzay araştırmaları ile ilgili duyduğum en saçma cümle. Gezegenin yerini doldurmak ne demek? Takıma sol bek arıyorlar sanki...
Güneş sisteminde yeni bir gezegen keşfi bana pek mantıklı gelmiyor açıkçası. Öyle bir şey olsa çoktan bulunurdu diye düşünüyorum. Zorlama bir durum var sanki.....
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Fenomenon 4 yıl
Kuiper belt'in ötesinde başka gezegen olma ihtimali var. Yanılmıyorsam kepler yasalarına göre kuiper'in dışında büyük bir gezegenin olma ihtimali yok. Ancak haberde de belirtildiği gibi çeşitli nedenlerden dolayı kuiper'in dışına çıkmış olabileceği söyleniyordu.
Ancak alttaki video DH'ye gerçekten hiç yakışmadı. Çünkü bilimsellikle hiç bir alakası olmayan paylaşım. Video baştan aşağı saçma. Çeyreğine baktım sadece, sonra kapattım. En basiti 2 güneş ne demek??? Bu gezegen güneş ile dünya arasında olsa zaten belli olurdu. Eğer ki dünya ile güneş arasında değilse, kuiper'in ilerisinde ise o zaman bu şekilde görünebilmesi için hem güneşten yüzlerce kat daha büyük hem de güneşten binlerce kat daha parlak olması lazım. Sonra da "sapma sapan" deyince yok öyle değil böyle değil diyorsunuz. Ayrıca güneş'in zaten çok güçlü bir manyetik alanı var. 9.gezegen bize aynı oranda etki etmesi için yine güneşten yüzlerce kat daha büyük olması gerekirdi. Sonuç olarak saçma ötesi bir video. Acilen kaldırın bana kalırsa.
Kuiper belt'in ötesinde başka gezegen olma ihtimali var. Yanılmıyorsam kepler yasalarına göre kuiper'in dışında büyük bir gezegenin olma ihtimali yok. Ancak ha...
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Hz. Thor 4 yıl
deathstardır o deathstar


her şey beklenir komplo teoricilerinden
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personalcomputer 4 yıl
Yeni gezegen bulunabilir ayrıca mini gezegenler konusu var, konuyu görünce aklıma geldi.
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personalcomputer 4 yıl
Yeni gezegen bulunabilir ayrıca mini gezegenler konusu var, konuyu görünce aklıma geldi.
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personalcomputer 4 yıl
Yeni gezegen bulunabilir ayrıca mini gezegenler konusu var, konuyu görünce aklıma geldi.
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Matheson 4 yıl
Hocam binlerce Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± Ã¶tesini goruyorlar da bu gezegeni yeni mi keÅŸfetmiÅŸler?
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DH Misafiri 4 yıl
Bazı komplo teorisyenlerince 26 Mart 2016'da Nibiru'nun Dünya'da büyük bir felakete yol açacağı söyleniyor.Büyük Çarpışma felan diyorlar.Yeni kıyamet günümüz hayırlı olsun!
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Aimstein 4 yıl
kadirirdem
yukarıda ki fotografa katılıyorum zaten Kuranı Kerim de Yazıyor Neyin Kafası bu ?....

Ne yazıyo hocam ? 9 tane portakal aynı hizada hareket ederken bizler onu yedik felan mı ? Yoksa daha farklı normal insanların anlayamacağı şekilde mi yazılmış ?
Ulan bir bilimsel açıklama olur , ardından bütün alimler " Zaten bizde yazıyordu" diye atlar, Kuran'da OrtaDoğudan ötesi yazmıyor hocam gezegen mi yazacak ?
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surfcasting 4 yıl
Hz. Yusuf rüyasında "Babacığım; ben rüyamda onbir yıldızın, güneşin ve ayın önümde secde ettiklerini gördüm" diyor.
Buna göre keşfedilmeyi bekleyen 2 gezegen daha olması gerekiyor. Allah bilir...
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Kartal Göz 4 yıl
Komplo Teorileri diye bir mini başlıkla ayırmanız iyi olmuş. Ondan ötesini okumadım, durumumuz da vardı halbuki. Videoyu da izleyecektim de baktım ki birisi videoyu yorumlamış gerek kalmadı. Video da ismine bakılırsa komplo teorisinden yürüyor -ki son derece gereksiz- ve o Dünya animasyonunun dandikliğini görmem bana yetti.
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Lotusx 4 yıl
Her şeyi anladımda gezegenin etrafındaki 6 adest cismi tespit edebilip, gezegeni edememiş olmak?


Teleskopla incelemeden, "görmeden" net bir şey söylemek istemiyorlar anlaşılan.
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OverClocK1ng 4 yıl
İyi de Pluton 2009 yılında tekrar gezegen olarak sayıldı. Bu neyin kafası Ekrem71.
Ayrıca Pluton gezegen, PLUTO ise Walt Disney'in köpeği.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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