Dokuzuncu Gezegen ve komplo teorileri





2006 yılında Pluto'nun artık gezegen olmadığının ilan edilmesinden sonra, güneş sistemindeki gezegen sayısı 8 olarak revize edilmişti. Pluto'nun gezegen olmadığını raporlayan Mike Brown, yerini doldurmak için yine araştırmalar yapıyor. Brown önemli bilgilere ulaştı.





Kaliforniya Teknoloji Üniversitesi bilim adamları Mike Brown ve Konstantin Batygin, Güneş sisteminin en uzak bölgesinde kendine özgü davranan bazı cisimler tespit ettiler. Aylardır bilgisayar simülasyonları ile detaylı analizler yapan ekip, bu 6 adet cismin dönüş yönlerinden hareketle, bir gezegenin etrafında olabilecekleri ihtimali üzerinde duruyor.





Cisimler benzer eğimlere sahip olduğu için, böyle bir varsayımın tesadüf olması ihtimali yaklaşık 15 000'de 1 olarak görülüyor. Ekip, Dokuzuncu Gezegen olarak adlandırdığı bu bilinmeyen yapının, Dünyadan 10 katı daha fazla ağırlığa sahip olduğunu belirtiyor. Gezegen, Güneş etrafındaki dönüşünü ise 15 000 yılda tamamlıyor. 4.5 milyar yıl önce, büyük bir çarpışma sonucunda gezegen sistemin dışına doğru hareket etmeye başladı. Gazlarla yavaşlayan gezegen, bugünkü yörüngesine yerleşti.





Şimdilik bilgisayar ölçümlerine dayandığı için, yeni gezegenin teleskoplarla gözlemlenmesi gerekiyor. Ekip, şu an için en uygun teleskop olan 8 metrelik Subaru'yu kullanmayı planlıyor. Hawaii'deki Japon teleskopu Subaru, böyle bir nesneyi tespit edebilecek genişlikte bir ışık toplama alanına sahip. Araştırmalar yaklaşık 5 yıl sürecek. Daha önce farklı cüce gezegenler keşfeden Sheppard ve Trujillo ekibi de, çalışmalara katkı sağlayacak.





Komplo Teorileri





Elbette işin bir de komplo teorisi kısmı var. Yeni gezegenin ilk işaretleri, bazı teorileri yeniden gündeme getirdi. Bazı kaynaklar kadim Sümer yazıtlarında resmedilen Nibiru adlı gezegenin Dokuzuncu Gezegen olduğunu düşünüyor. Ayrıca NASA'nın da Planet X adıyla bu gezegeni aradığına inanılıyor. Hatta NASA, geçen yıl Nibiru'nun yeniden Güneş sistemi içerisine girdiğini tespit etti ancak bunu basına duyurmadı.





Nibiru, aslında Mars ve Jupiter arasında yörüngede olan bir gezegendi ancak daha sonra bir çarpışma nedeniyle, güneş sisteminin dışına doğru savruldu. Bu çarpışmadan Dünya ve Ay ile diğer asteroid kuşakları oluştu. Bu çarpışmanın izlerinin Porto Riko taraflarında olduğuna inanılıyor. 2013 yılında üst üste iki Güneşin olduğuna dair pek çok fotoğraf internette paylaşılmıştı. Asıl Güneşin üzerine binen ikinci parlak gezegenin Nibiru olduğu iddia edilmişti.





Nibiru, manyetik kutupları nedeniyle büyük felaketlere sebep olabilecek bir gezegen. 21 Aralık 2012 tarihinde de Nibiru'nun Dünyaya çok yaklaşması nedeniyle, büyük doğal felaketler olacağına inanılıyordu. Tabii sevimli gezegenimiz böyle bir felakete sebep olmadı. Halen daha Nibiru sebebiyle küresel ısınmanın yaşandığını düşünenler var. Hatta önümüzdeki on yıllarda, Nibiru'nun etkisi daha fazla hissedilecek ve çeşitli felaketler yaşanacak.

http://www.sciencemag.org/news/2016/01/feature-astronomers-say-neptune-sized-planet-lurks-unseen-solar-system