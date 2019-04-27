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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dokuzuncu nesil Intel işlemciyle güncellenen Razer Blade Pro 17 duyuruldu

Intel’in 6 çekirdekli Core i7-9750H işlemcisi ile desteklenen Razer Blade Pro 17 modeli RTX ekran kartı seçenekleri ile sınıfının en güçlü modellerinden birisi haline geliyor.
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel’in 45W termal tasarım gücüne sahip olan üst seviye mobil işlemcilerini duyurmasının ardından ilk dizüstü örnekleri de gelmeye başladı. Razer amiral gemisi 17 inçlik Blade Pro modelini güncellediğini duyurdu.

Razer Blade Pro 17 özellikleri ve fiyatı

17 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan yeni Razer Blade Pro 17 modeli 144Hz tazeleme hızı ile akıcı bir tecrübe yaşatıyor. 6mm kalınlığındaki ekran çerçeveleri sayesinde 17 inç sınıfındaki en kompakt makinelerden birisi haline geliyor.

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Model 6 çekirdek ve 12 izlek birimi ile 4.5GHz seviyesine çıkabilen Intel Core i7-9750H işlemcisinden güç alıyor. GeForce RTX 2060, RTX 2070 Max-Q veya RTX 2080 Max-Q seçenekleri ile oyunlarda en iyi performans amaçlanıyor. En ağır yüklerde bile soğutma sistemi görevini başarıyla yerine getiriyor.

16GB DDR4-2667MHz RAM bellek ile desteklenen modelde Intel XMP sayesinde 3200MHz seviyesine kadar hız aşırtma imkânı da sunulmuş. Depolama tarafında 512GB PCIe SSD ve bir adet M.2 slotu yer alıyor.

3 adet USB 3.1, HDMI 2.0b, USB 3.1 Tip-C, Realtek 2.5Gb Ethernet, UHS-III SD kart okuyucu, Thunderbolt 3 desteği şeklinde bağlantıları olan model Intel Wireless AX WLAN kart ile en iyi kablosuz performansı sunuyor. Kızıl ötesi kamera ise yüz tanıma için kullanılıyor. Mayıs ayında piyasaya çıkacak olan Razer Blade Pro 17 modeli 2500$ fiyat etiketine sahip.

 

https://www.techpowerup.com/254871/razer-unveils-the-new-razer-blade-pro-17-flagship-laptop Yorum Yaz
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Cesur Adam 2 hf.
Fiyat olarak GE75 Raider daha mantıklı. 9. nesil işlemci + RTX 2070 ekran kartı + 144Hz IPS panel:
ebrarbilgisayar.com/...
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DH Misafiri 3 hf.
Niye amd işlemci seçeneği yok niye delik deşik işlemci kullanalım ben her web sayfasında acaba hack yedim mi endişesi ile kullanacaksam bu cihazları neden bu saçma fiyatları ödeyeyim.
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KalemKolik 3 hf.
İyide hangi donanım 2500 dolar. Eğer 2080 olan ise 2500 dolar iyi gibi.
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clb12 3 hf. KalemKolik
KalemKolik
İyide hangi donanım 2500 dolar. Eğer 2080 olan ise 2500 dolar iyi gibi.

2500 dolar baslangic fiyati
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clb12 3 hf.
Bunlar bizim için hayalden bile öte.
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