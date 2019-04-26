Bitfinex yetkililerine tedbir talebi, kripto para piyasası sarsıldı

Kripto para dünyasının sadece Bitcoin’in yükselişine bağlı hale gelmesi ve bu nedenle manipülasyona açık olması kırılganlığı da beraberinde getiriyor. Yaklaşık 1 aydır bahar havası yaşatan kripto paralar dün gelen bir haberle sarsıldı.

Karmaşık ilişkiler ağı

Gündemde yine Tether ve Bitfinex borsası var. Hatırlanacağı üzere 2017 sonlarında kripto para dünyasında yaşanan altın dönemin piyasaya karşılıksız olarak sürülen USD Tether birimi nedeniyle yaşandığı iddia edilmiş ve soruşturma başlatılmıştı.

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Bu hafta ise New York savcılığı Bitfinex borsasının yöneticileri ve çatı şirket sahipleri hakkında yeni bir soruşturma başlattı. Ayrıca varlıklarına ve Tether varlıklarına erişimlerine de tedbir konulmasını istedi.

Soruşturmanın konusu Bitfinex borsasının zararlarını kapatmak için Tether şirketinden yüklü miktar borç alması ve bunu açıklamaması olarak gösteriliyor. USD Tether biriminin güven bildirimi her USDT birimine karşılık kasada 1 USD saklamak olduğu için bu miktar karşılıksız kalmış oluyor.

Rapora göre geçen yıl Kasım ayında Bitfinex borsasının varlıklarını saklayan Crypto Capital ödeme platformu belirli ülkelerin aldığı karar doğrultusunda yaklaşık 850 milyon dolarlık bir ödemeyi dondurmak zorunda kaldı. Bitfinex bu nedenle işlem ve çekimlerde sorun yaşamaya başladı. O dönemde bu sorun sistemden kaynaklı olarak gösterildi.

Konuyu çözmek isteyen Bitfinex soluğu Tether şirketinde aldı ve yaklaşık 625 milyon dolarlık Tether fonu Bitfinex’e aktarıldı. Bitfinex bu yardımla mali sıkıntılarından kurtulmayı başardı. Mart 2019 tarihinde bu miktar Tether şirketine geri ödendi. Ayrıca önümüzdeki 3 yıl için 900 milyon dolarlık bir kredi ve yüzde 6 faizle geri ödeme anlaşması yapıldı. Tüm bu gelişmeler şirketlerin savcılığa yaptıkları savunmalarda ortaya çıktı.

Savcılık 850 milyon doların şirket operasyonları sonucunda oluşan zarar olduğunu ve bunun tedbir konulmuş para gibi gösterildiğini düşünüyor. Bitfinex zararını usulüne uygun olmayan yollarla kapatmayı deneyerek müşterilerini ve Tether kullanıcılarını kötüye kullanıyor.

Bitfinex ise açıklamalarının arkasında olduğunu ve kesinlikle bir zarar söz konusu olmadığını belirtiyor. Bununla birlikte Tether şirketinin USDT karşılıklarını sadece USD değil diğer kripto para birimleri olarak sakladığını itiraf etmesi aslında kripto para dünyasında ilişkilerin çok karmaşık olduğunu gösteriyor.

Bu konunun gündeme gelmesi ile birlikte Bitcoin dün gece keskin bir düşüş yaşadı ve 5100$ seviyelerine yaklaştı. Piyasanın toplam değeri ise 175 milyar dolar civarına geriledi. Hali hazırda piyasanın yara sardığı görülüyor.