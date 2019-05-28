Domino’s Pizza kalite için teknolojiye yöneldi: Pizzalar, menüdeki gibi görünecek

Çoğu restoranda menüye bakarak sipariş verdiğimiz yiyeceğin fotoğraftakinden farklı şekilde masamıza geldiğini görürüz. Bu hayal kırıklığını hepimiz yaşamışızdır. Menülerde yer alan yiyecek görsellerinin daha iştah kabartacak şekilde tasarlandığı bir gerçek. Ancak Domino’s Pizza bu can sıkıcı durumun önüne geçmek istiyor.

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Şirket, pizzalarının kalitesini ve görsel çekiciliğini iyileştirmek için teknolojiye yöneldi. Bu ise önceden belirlenmiş bazı nitelikleri temel alarak pizzaları sınıflandırabilen bir kamera sistemi kullanılarak yapılıyor. Örneğin bir pizzanın soslarının yeterli olup olmadığını, hamurunun düzgün şekilde açılıp açılmadığını ve peynir miktarının yeterli olup olmadığını söyleyebiliyor.

Bir milyondan fazla pizza analiz edildi

Bahsi geçen teknoloji Domino’s Pizza'nın Avustralya ve Yeni Zelanda şubelerinde kullanıldı. Şirketin bu bölgelerden sorumlu CEO’su Nick Knight'a göre sonuçlar olumlu. Deneyimli yönetici konuyla ilgili açıklamasında "Şimdiye kadar, bir milyondan fazla pizza analiz edildi ve yakaladığımız çok fazla öğrenme var. Daha erken ancak gördüklerimden gerçekten çok memnunum" dedi.

Domino’s Pizza'nın bu teknolojiyi faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde de kullanıp kullanmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak menülerde görünen iştah kabartıcı pizzalarla, müşterilere sunulan pizzalar arasındaki tutarsızlığı ortadan kaldıracak kullanışlı bir araçmış gibi görünüyor.

https://www.insideretail.com.au/news/dominos-invests-in-tech-to-improve-quality-201905