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Domino’s Pizza kalite için teknolojiye yöneldi: Pizzalar, menüdeki gibi görünecek

Domino's Pizza, müşterilerin şikayetçi olduğu en büyük sorunlardan birini çözmek için düğmeye bastı. Şirket, sipariş edilen pizzanın menüdeki gibi çekici görünmesi için teknolojiden faydalanacak.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Çoğu restoranda menüye bakarak sipariş verdiğimiz yiyeceğin fotoğraftakinden farklı şekilde masamıza geldiğini görürüz. Bu hayal kırıklığını hepimiz yaşamışızdır. Menülerde yer alan yiyecek görsellerinin daha iştah kabartacak şekilde tasarlandığı bir gerçek. Ancak Domino’s Pizza bu can sıkıcı durumun önüne geçmek istiyor.
Ayrıca Bkz. "Microsoft artık Huawei'ye Windows lisansı vermiyor"
Şirket, pizzalarının kalitesini ve görsel çekiciliğini iyileştirmek için teknolojiye yöneldi. Bu ise önceden belirlenmiş bazı nitelikleri temel alarak pizzaları sınıflandırabilen bir kamera sistemi kullanılarak yapılıyor. Örneğin bir pizzanın soslarının yeterli olup olmadığını, hamurunun düzgün şekilde açılıp açılmadığını ve peynir miktarının yeterli olup olmadığını söyleyebiliyor.

Bir milyondan fazla pizza analiz edildi

Bahsi geçen teknoloji Domino’s Pizza'nın Avustralya ve Yeni Zelanda şubelerinde kullanıldı. Şirketin bu bölgelerden sorumlu CEO’su Nick Knight'a göre sonuçlar olumlu. Deneyimli yönetici konuyla ilgili açıklamasında "Şimdiye kadar, bir milyondan fazla pizza analiz edildi ve yakaladığımız çok fazla öğrenme var. Daha erken ancak gördüklerimden gerçekten çok memnunum" dedi.
Domino’s Pizza'nın bu teknolojiyi faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde de kullanıp kullanmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak menülerde görünen iştah kabartıcı pizzalarla, müşterilere sunulan pizzalar arasındaki tutarsızlığı ortadan kaldıracak kullanışlı bir araçmış gibi görünüyor.

https://www.insideretail.com.au/news/dominos-invests-in-tech-to-improve-quality-201905 Yorum Yaz
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Celonfix 2 hf. en beğenilen
Domino's ve kalite ?
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The Balance 2 hf. Celonfix
Fast-food ve kalite?
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GR33K 2 hf.
Fiyatlara bakıyorum da asla yemem silkelenecek keriz değilim
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zotacing 1 hf.
Malzemelerinin %90'ı;
%10'u tavuk eti, geriye kalan %90'ı kimyasal karışımlar ve tavuk kıkırdağından yapılan sosis-salan-sucukdan yapılan salçalı ekmekleri ve kalite...
Ayrıca bunu 60-70TL'ye satmak.
Adamların tek başarısı aşırı dandik bir ürünü 3-5km'de bir şubelerinde yüksek fiyata satmak.
Şunların yaptığı pizzayı küçük esnaf olarak dükkan açıp satsam aynı paraya, dükkanımda her gün kavga çıkardı.
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Nikopoll 1 hf.
Bir insan altın kaplı pirzola yemek varken niye domindıstan pizza yer ki anlamıorum

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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since2002 1 hf.
Bi insan , Lahmacun varken veya kiymali pide ,kasarli pide, karişik pide varken neden Pizza yer?
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V4LKyR 1 hf.
Domino's iyidir. Pizza Hut'dan bin kat iyi.
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MK* 1 hf.
Aynı boyutta mı, yoksa raklam panellerini mi küçültecekler?
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DH Misafiri 1 hf.
Sucuk salam türevi ürünlerinin hepsi tavuk ürünü tarihi geçmiş ürünleri bile kullanıyorlar içeri girmemek adına
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Brent 1 hf.
tereyağlı kuşbaşılı leziz bir pide varken ucuz malzemeli pizzaya para vermek
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wert1903 1 hf.
Görüntüden öte lezzete baksın, Salçalı ekmek göndermekten vazgeçsin. Haa o kantinci sucuğundan bahsemiyorum bile, incecik :D
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K_Spartakus 1 hf.
Bu pizza değil tabiri caizse hamburger dir.
Fast food sektöründe beş yıl çalıştığım için iyi bilirim .
Kaldı ki gerçek pizza ile alakası hiç bir zaman olmadı ve olmayacak .
Kalite tartışılır , özellikle de franchise restaurant'ıysa iyice düşünün derim. Et içerikli ürünleri tercih etmiyorum , mümkünse sebzeli olanlar önceliğimdir.
İtalya da (tur rehberlerinin anlaşıldığı restaurantlarda) turistlere yedirdiği Frozen yani hazır pizzalar bunlardan daha iyidir .
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The Hollow 1 hf.
Sağlıksız olması konusunu vs. geçersek, haftada bir söylerim. Gece film izlerken iyi gidiyor. Orta boy - bol malzemos - klasik hamur 20 TL'idi. Bana yetiyor. Çoğu kişinin aksine, sipariş ettiğim pizzalarda malzeme, sıcaklık ve lezzet konusunda sıkıntı yaşamıyorum. Aynı şekilde Popoyes'da öyle. Kaburgası harikadır.
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