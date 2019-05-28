Domino’s Pizza kalite için teknolojiye yöneldi: Pizzalar, menüdeki gibi görünecek

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Çoğu restoranda menüye bakarak sipariş verdiğimiz yiyeceğin fotoğraftakinden farklı şekilde masamıza geldiğini görürüz. Bu hayal kırıklığını hepimiz yaşamışızdır. Menülerde yer alan yiyecek görsellerinin daha iştah kabartacak şekilde tasarlandığı bir gerçek. Ancak Domino’s Pizza bu can sıkıcı durumun önüne geçmek istiyor.Ayrıca Bkz. "Microsoft artık Huawei'ye Windows lisansı vermiyor"
Şirket, pizzalarının kalitesini ve görsel çekiciliğini iyileştirmek için teknolojiye yöneldi. Bu ise önceden belirlenmiş bazı nitelikleri temel alarak pizzaları sınıflandırabilen bir kamera sistemi kullanılarak yapılıyor. Örneğin bir pizzanın soslarının yeterli olup olmadığını, hamurunun düzgün şekilde açılıp açılmadığını ve peynir miktarının yeterli olup olmadığını söyleyebiliyor.
Bir milyondan fazla pizza analiz edildi
Bahsi geçen teknoloji Domino’s Pizza'nın Avustralya ve Yeni Zelanda şubelerinde kullanıldı. Şirketin bu bölgelerden sorumlu CEO’su Nick Knight'a göre sonuçlar olumlu. Deneyimli yönetici konuyla ilgili açıklamasında "Şimdiye kadar, bir milyondan fazla pizza analiz edildi ve yakaladığımız çok fazla öğrenme var. Daha erken ancak gördüklerimden gerçekten çok memnunum" dedi.
Domino’s Pizza'nın bu teknolojiyi faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde de kullanıp kullanmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak menülerde görünen iştah kabartıcı pizzalarla, müşterilere sunulan pizzalar arasındaki tutarsızlığı ortadan kaldıracak kullanışlı bir araçmış gibi görünüyor.
https://www.insideretail.com.au/news/dominos-invests-in-tech-to-improve-quality-201905 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
%10'u tavuk eti, geriye kalan %90'ı kimyasal karışımlar ve tavuk kıkırdağından yapılan sosis-salan-sucukdan yapılan salçalı ekmekleri ve kalite...
Ayrıca bunu 60-70TL'ye satmak.
Adamların tek başarısı aşırı dandik bir ürünü 3-5km'de bir şubelerinde yüksek fiyata satmak.
Şunların yaptığı pizzayı küçük esnaf olarak dükkan açıp satsam aynı paraya, dükkanımda her gün kavga çıkardı.
Fast food sektöründe beş yıl çalıştığım için iyi bilirim .
Kaldı ki gerçek pizza ile alakası hiç bir zaman olmadı ve olmayacak .
Kalite tartışılır , özellikle de franchise restaurant'ıysa iyice düşünün derim. Et içerikli ürünleri tercih etmiyorum , mümkünse sebzeli olanlar önceliğimdir.
İtalya da (tur rehberlerinin anlaşıldığı restaurantlarda) turistlere yedirdiği Frozen yani hazır pizzalar bunlardan daha iyidir .
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