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Microsoft artık Huawei'ye Windows lisansı vermiyor

Microsoft, ABD'nin Huawei ile ilgili uyguladığı yasağa desteğini genişletti. Şirket bundan böyle Huawei ürünlerinde kullanılmak üzere şirkete Windows lisansı vermeyecek.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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İşletim Sistemleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Microsoft, Huawei ürünlerini kendi mağazalarından kaldırdıktan sonra, Çinli şirketin Amerikan şirketleriyle çalışmasını yasaklayan devlet düzenine uyma yönünde bir adım daha attı. SCMP'nin yeni bir raporuna göre Microsoft, Huawei’ye Windows lisansı vermeyi sonlandırdı.

Huawei kendi işletim sitemine geçecek

Yazılım devinin aldığı bu karar Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin artık Windows işletim sistemini çalıştıran yeni ürünler piyasaya süremeyeceği anlamına geliyor. Başkan Trump tarafından bu ayın başlarında imzalanan hükümet emri uyarınca, Huawei'nin Amerikan şirketleri tarafından geliştirilen ürünleri kullanmasına izin verilmiyor ve bunlar arasında hem Android hem de Windows işletim sistemleri var.
Google, Huawei’nin Android lisanslarına erişimini zaten iptal etmişti ve şimdi Microsoft da aynı şeyi Windows için yapıyor. Huawei, dizüstü bilgisayar serisinde Windows işletim sistemini kullandığı ve bu nedenle artık Windows'u yeni cihazlara kuramayacağı için, kendi işletim sistemine geçiş yapmayı planlıyor. Kod adı Hongmeng olan Huawei'nin işletim sisteminin detaylarının ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3011660/microsoft-said-stop-accepting-new-orders-huawei-it-moves-comply-us Yorum Yaz
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Boragungoren 1 hf. en beğenilen
Freedos çıkarsın çokta önemli değil
2 Yanıt Yanıtla +52
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yorumculuklar 1 hf. PurposeLess sinan
FreeDOS özgür ve açık kaynaklı bir yazılım. DOS = Disk Operating System demek, Microsoft'un olan MS-DOS'dur. FreeDOS ise MS-DOS uygulamalarını açabilen, GNU GPL lisansı altında dağıtılan bir disk işletim sistemidir. Microsoft ile bağlantısı nerede?!
FreeDOS özgür ve açık kaynaklı bir yazılım. DOS = Disk Operating System demek, Microsoft'un olan MS-DOS'dur. FreeDOS ise MS-DOS uygulamalarını açabilen, GNU GPL...
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Yanıtla +28
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TheShadow 1 hf.
Yalnız Amerika kendi eliyle Çin'in Apple'ını yaratıyor. Kendi işletim sistemine sahip bilgisayar ve telefonları eğer ki başarı yakalarsa, Google da Microsoft da kafalarını taşlara vurur.
Yalnız Amerika kendi eliyle Çin'in Apple'ını yaratıyor. Kendi işletim sistemine sahip bilgisayar ve telefonları eğer ki başarı yakalarsa, Google da Microsoft da...
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DH Misafiri 1 hf.
150 dolar bayıldıktan sonra 100 lira çıkmasın ne olacak ki. benim de çıkmıyor 100 lira? :D
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Mert_06 1 hf.
Bu hiç önemli bir yaptırım değil. 2 sene önceki bilgisayarımı, gereksiz pahalı olmasın diye FreeDos'lu almıştım zaten. İsteyen sonra Linux da kurar, Windows da.
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Galatas4ray 1 hf. YesimCirakli
Onlar orjinal microsoft keyleri değil.2. seçenek olarak oem key oluyor yani anakarta tanımlı oluyor anakartı değişince key uçuyor bunlar oem key.Sizinkide büyük ihtimal öyledir.Orjinal key 1 2 bin tl felan olması gerekiyor microsoftun sitesinden bakabilirsin.
1 Yanıt Yanıtla +1
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YesimCirakli 1 hf. Galatas4ray
Oem olduğunu varsayalım. Oem olmayan da 1000 TL olsun. 1000/40tl = 28 anakart eder. Açıkcası her anakart değişimimde (5 yılda 1) bir oem key alırım daha iyi.
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EyeCoral 1 hf.
Yasağın nedeninin bağcıyı dövmek olduğu nasıl da belli, ulan yazılım sana ait, işletim sistemi sana ait, adam neyi çalmaya çalışsın, sırf batırmak amaçlı, sanki yazılımı Huawei Microsoft'a veriyor, adam donanım yapmış, yazılımını sen veriyorsun, ona bile tahammül edemiyorlar
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Afodfrea 1 hf.
Boyle bir dizustu bilgisayar alacak insanlarin onda biri duzgun bir Linux icinde kurulugu oldugu takdirde Windows kurmakla ugrasmaz bile. Ama FreeDOS kursa cihazi satin alan hic kimsenin isine yaramaz.
Huawei en azindan biraz Linux, biraz ozgur yazilim yatirimi yapsin. Ustundeki supheleri dagitmaya da faydali olur.
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ahmetkep 1 hf.
Amerika'nın bu yaptığını dünya yutacak mı? Kimse boykot etmeyecek mı? Elin çinlisi umrumda değil ama bütün dünya birlik olup amerikan mallarının tamamını boykot etse akılları başlarına gelir.
Ben ayakkabı giyim aklıma gelen herşeyde boykot etme kararı aldım. Safım belli olsun karınca misali
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MS4343 1 hf.
Casusluk falan bahane, yapılan büyük bir şerefsizlik...
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leocorte 1 hf.
Orijinal ürün kullanmak gibisi yoktur. Sahtelerden, korsandan çok çektim. 5-6 yıldır orijinal işletim sistemi kullanıyorum bu süre zarfında cebimden çıkan para 100 lira değildir.
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Biyturs_OnSr 1 hf.
Vermiyor değil "veremiyor" bence..
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Pizza Steve 1 hf.
Korsan windows kursun huawei. Ticaret savaşındalar hem. Savaşta düşmanı bu yönden vurmuş olurlar.
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huawei, microsoft ve
7 etiket daha Windows lisans çin ABD İşletim Sistemleri Yazılım Uğur Seven
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