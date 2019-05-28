Microsoft artık Huawei'ye Windows lisansı vermiyor

Microsoft, Huawei ürünlerini kendi mağazalarından kaldırdıktan sonra, Çinli şirketin Amerikan şirketleriyle çalışmasını yasaklayan devlet düzenine uyma yönünde bir adım daha attı. SCMP'nin yeni bir raporuna göre Microsoft, Huawei’ye Windows lisansı vermeyi sonlandırdı.

Huawei kendi işletim sitemine geçecek

Yazılım devinin aldığı bu karar Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin artık Windows işletim sistemini çalıştıran yeni ürünler piyasaya süremeyeceği anlamına geliyor. Başkan Trump tarafından bu ayın başlarında imzalanan hükümet emri uyarınca, Huawei'nin Amerikan şirketleri tarafından geliştirilen ürünleri kullanmasına izin verilmiyor ve bunlar arasında hem Android hem de Windows işletim sistemleri var.

https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3011660/microsoft-said-stop-accepting-new-orders-huawei-it-moves-comply-us

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Google, Huawei’ninerişimini zaten iptal etmişti ve şimdi Microsoft da aynı şeyi Windows için yapıyor. Huawei, dizüstü bilgisayar serisindeişletim sistemini kullandığı ve bu nedenle artık Windows'u yeni cihazlara kuramayacağı için, kendi işletim sistemine geçiş yapmayı planlıyor. Kod adıolan Huawei'nin işletim sisteminin detaylarının ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.