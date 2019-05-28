Microsoft artık Huawei'ye Windows lisansı vermiyor

Teknoloji Editörü
Microsoft, Huawei ürünlerini kendi mağazalarından kaldırdıktan sonra, Çinli şirketin Amerikan şirketleriyle çalışmasını yasaklayan devlet düzenine uyma yönünde bir adım daha attı. SCMP'nin yeni bir raporuna göre Microsoft, Huawei’ye Windows lisansı vermeyi sonlandırdı.
Huawei kendi işletim sitemine geçecek
Yazılım devinin aldığı bu karar Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin artık Windows işletim sistemini çalıştıran yeni ürünler piyasaya süremeyeceği anlamına geliyor. Başkan Trump tarafından bu ayın başlarında imzalanan hükümet emri uyarınca, Huawei'nin Amerikan şirketleri tarafından geliştirilen ürünleri kullanmasına izin verilmiyor ve bunlar arasında hem Android hem de Windows işletim sistemleri var.Google, Huawei’nin Android lisanslarına erişimini zaten iptal etmişti ve şimdi Microsoft da aynı şeyi Windows için yapıyor. Huawei, dizüstü bilgisayar serisinde Windows işletim sistemini kullandığı ve bu nedenle artık Windows'u yeni cihazlara kuramayacağı için, kendi işletim sistemine geçiş yapmayı planlıyor. Kod adı Hongmeng olan Huawei'nin işletim sisteminin detaylarının ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3011660/microsoft-said-stop-accepting-new-orders-huawei-it-moves-comply-us Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Huawei en azindan biraz Linux, biraz ozgur yazilim yatirimi yapsin. Ustundeki supheleri dagitmaya da faydali olur.
Ben ayakkabı giyim aklıma gelen herşeyde boykot etme kararı aldım. Safım belli olsun karınca misali
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