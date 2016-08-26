Domino’s drone ile pizza teslimatına başlıyor

ürün teslimatında da önemli bir rol üstleniyorlar. Hatırlayacağınız gibi başta Amazon olmak üzere çeşitli firmalar siparişlerin insansız hava araçlarıyla teslim edilebilmesi için kapsamlı test uçuşlarına başlamışlardı. Havadan görüntüleme, vahşi yaşamın gözlenmesi , doğal afetler sonrası hasar tespiti ve arama kurtarma faaliyetleri gibi geniş bir yelpazede tercih edilen drone’larda önemli bir rol üstleniyorlar. Hatırlayacağınız gibi başta Amazon olmak üzere çeşitli firmalar siparişlerin insansız hava araçlarıyla teslim edilebilmesi için kapsamlı test uçuşlarına başlamışlardı.

Domino’s ise yayınladığı açıklama ile bu yarışa ortak olduğunu belirterek -Amerika’da hükümet tarafından onaylı bir şekilde ilk drone teslimatı yapan- Flirtey ile ortaklığa gittiğini ve drone'la pizza teslimatına başlayacağını duyurdu. Yeni Zelanda’da devam eden testler eğer başarılı olursa Almanya, Avustralya, Belçika, Hollanda, Japonya ve Fransa’nın en büyük şehirlerinde pizza siparişleri hava yoluyla müşterilere ulaştırılacak.

Böylelikle trafik sorununu ortadan kaldıracak Domino’s siparişleri çok daha kısa sürelerde istenilen yere götürmeyi hedefliyor. Üstelik -30 dakikada kapınızda gibi- teslimattaki süre kampanyaları yüzünden özellikle motorlu kuryelerin trafik kazası geçirmeleri de önlenecek. Diğer taraftan belirli bir alan içerisinde otomobil ve motosikletlerin kaldırılmasıyla kar oranını arttırmayı hedefleyen Domino’s, drone’ların taşıma kapasiteleri yüzünden siparişlerde belirli sınırlamalar olabileceğini dile getiriyor.