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Domino’s drone ile pizza teslimatına başlıyor

Giderek daha işlevsel ve faydalı amaçlar için kullanılan insansız hava araçları ürün teslimatında etkin rol oynamaya başlıyor. Buna göre Domino’s artık pizzaları drone’larla teslim edecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Havadan görüntüleme, vahşi yaşamın gözlenmesi, doğal afetler sonrası hasar tespiti ve arama kurtarma faaliyetleri gibi geniş bir yelpazede tercih edilen drone’lar ürün teslimatında da önemli bir rol üstleniyorlar. Hatırlayacağınız gibi başta Amazon olmak üzere çeşitli firmalar siparişlerin insansız hava araçlarıyla teslim edilebilmesi için kapsamlı test uçuşlarına başlamışlardı.
Domino’s ise yayınladığı açıklama ile bu yarışa ortak olduğunu belirterek -Amerika’da hükümet tarafından onaylı bir şekilde ilk drone teslimatı yapan- Flirtey ile ortaklığa gittiğini ve drone'la pizza teslimatına başlayacağını duyurdu. Yeni Zelanda’da devam eden testler eğer başarılı olursa Almanya, Avustralya, Belçika, Hollanda, Japonya ve Fransa’nın en büyük şehirlerinde pizza siparişleri hava yoluyla müşterilere ulaştırılacak.
Böylelikle trafik sorununu ortadan kaldıracak Domino’s siparişleri çok daha kısa sürelerde istenilen yere götürmeyi hedefliyor. Üstelik -30 dakikada kapınızda gibi- teslimattaki süre kampanyaları yüzünden özellikle motorlu kuryelerin trafik kazası geçirmeleri de önlenecek. Diğer taraftan belirli bir alan içerisinde otomobil ve motosikletlerin kaldırılmasıyla kar oranını arttırmayı hedefleyen Domino’s, drone’ların taşıma kapasiteleri yüzünden siparişlerde belirli sınırlamalar olabileceğini dile getiriyor.

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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
Buraya gelirse yolda vurup pizzayı alabilirler
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paardon 3 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

bu reklam için ne kadar aldınız :)

Pardon da web siteleri babanın hayrına, editörlere, yazılımcılara ücretler ödeyip dönmüyor. Tabi ki ''para karşılığı'' reklam alacaklar.
playstylebu reklam için ne kadar aldınız :)Pardon da web siteleri babanın hayrına, editörlere, yazılımcılara ücretler ö...
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by.eralp 3 yıl
Türkiye'ye gelir mi bilmiyorum ama benim pizza mı çaldılar lafı çok sık duyulur gibi
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SEO-Uzmanı 3 yıl
bu reklam için ne kadar aldınız :)
1 Yanıt Yanıtla
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paardon 3 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

bu reklam için ne kadar aldınız :)

Pardon da web siteleri babanın hayrına, editörlere, yazılımcılara ücretler ödeyip dönmüyor. Tabi ki ''para karşılığı'' reklam alacaklar.
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OverClocK1ng 3 yıl
Bizde olsa, tam pizzayı salarken koşarak ipinden yakalar.
Oturur pizzayı yer. Drone'u da gittigidiyor'da 10 pizza parasına satar.
O parayla 10 drone daha avlayıp işi ticarete döker...
Welcome to Ticaret Meslek..
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kadirirdem 3 yıl
tr de bu giderken vurup düşürürler :)...
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Audi383848 3 yıl
Bari kargoyu da drone ile gönderin de bu saçma kargo şirketlerinden kurtulalım.
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İstan34bul 3 yıl
F16 ya atlamış adamlarız :)

Bi tokatta yere sermezsem adam değilim:)
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eric13 3 yıl
Keske Turkiyeye de gelse 'Abi bu kadar paraya gelemem' vs tarzi konusan tiplerden de kurtulmus oluruz
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Tendürek 3 yıl
Domino'sun geleneksel "drone ile pizza teslimatı" haberi...

Reklam gerektiğinde piyasaya salıyorlar "drone ile teslimat" haberlerini.

Başlayamadılar gitti.
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aspirin_00 3 yıl
sofra bezine basıyorlar mallar...
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Barni Moloztaş 3 yıl
Havada soğumasın
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mcrew 3 yıl
çok ölümlü kaza oldu sırf şu kaza baskısı yüzünden

Türkiye'ye getirmezler, yüzlerce kişinin bir anda işsiz kalması anlamına gelir
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BekirTemel 3 yıl
50 yıl sonra gelir yemeksepetine
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drone, insansız hava aracı ve
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