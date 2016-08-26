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Yavuz Sultan Selim Köprüsü Yandex.Navigasyon’da

Osmangazi Köprüsü’nü açıldığı ilk gün haritaya ekleyen Yandex.Navigasyon, bugün açılacak Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nu da haritasına dahil etti.
2 yıl
5,1b
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18
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Ülkemizde özellikle İstanbul gibi yoğun araç trafiğinin yer aldığı şehirlerde gerçek zamanlı trafik ve yol durumu bilgisiyle sürücülerin en önemli yardımcılarından olan Yandex.Navigasyon, kullanıcı deneyimini üst düzeyde tutmak için yollarda yapılan değişiklikleri hızlı bir şekilde haritasına ekliyor. Öyle ki yeni eklenen yollara, yapılan köprülere ve geçitlere dahi çok kısa bir sürede harita uygulaması üzerinden ulaşabilmek mümkün oluyor.
Bu kapsamda hızını bir kez daha kanıtlayan Yandex.Navigasyon, Osmangazi Köprüsü’nden sonra İstanbul Boğazı’nda inşa edilen üçüncü köprü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü ve köprünün bağlantılı olduğu güzergah Kuzey Çevre Otoyolu’nu kullanıma açıldığı ilk günden itibaren haritasına ekledi. 
Ülkemizde gerçek zamanlı trafik bilgisi sunan ilk navigasyon ünvanına sahip Yandex.Navigasyon, kullanıcılara trafik durumuna göre en uygun rota alternatiflerini sunarak trafikte geçirilen süreyi azaltıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu da açılıştan itibaren uygulamada rota alternatifleri içinde yer alacak ve sürücülerin kullanımına sunulacak. 

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tuago 2 yıl en beğenilen SEO-Uzmanı
playstyle

istanbulluların %99.9 u köprüyü geçmek için değilde
hafta sonu orman pikniği yapmak için bu yeni kara yolunu sıkça kullanacağa benziyor !

Bu köprünün asıl fonksiyonu, kamyon ve tır trafiğini taşıyarak diğer iki köprünün rahatlamasını sağlamaktır. Bir tır, 5-10 otomobil kadar trafik işgal ediyordu. Ayrıca raylı sistem sayesinde 3. havalimanına ulaşım çok rahat olacak.
playstyleistanbulluların %99.9 u köprüyü geçmek için değildehafta sonu orman pikniği yapmak için bu yeni kara yolunu sıkça kullan...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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BekirTemel 2 yıl
hayırlı olsun.
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korayalttantire 2 yıl
Google da ekledi. Navigasyonda henüz 3. köprüyü hesaba katmıyor ikisi de.
1 Yanıt Yanıtla +9
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Captain_Ivy 2 yıl
10-15 yıl sonra;

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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El_domingo 2 yıl
3.kopru hava alanı ve yeni otaban projelerinin bir kısmı olarak dusunmek lazım.evet suan alternatif guzergah olarak bulunması ağır vasıtalrını en azından mahmutbeyden sonra dısarı cıkarılması ve ağır vasıtalar için yasaklı saatlerin kalkması bir avantaj ama asıl faydasını yeni hava alanı ve yeni otoban acıldığında hisedecez.oda 2018 sonu ancak..gerçi fiyatlandırma yaparken en azından otomobil için diğer kopruler baz alınsaydı daha mantıklıydı bu kopruyu tercih edenlerin sayısı artar boylece diğer iki koprude daha fazla rahatlama yaşanırdı..bide esas korkum varki diğer kopru fiyatlarının bu yeni kopru fiyatlarını baz alıp fiyatlarını ikiye katlamaları...
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soneday 2 yıl
3.köprüden rota çizmiyor.
google mapsda ekledi
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kadirirdem 2 yıl
ülkemiz için hayırlı olsun...
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likeablex 2 yıl
Yandex çalışıyor.
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BekirTemel 2 yıl
hayırlı olsun.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
istanbul luların %99.9 u köprüyü geçmek için değilde !
hafta sonu orman pikniği yapmak için bu yeni kara yolunu sıkça kullanacağa benziyor !

buraya şimdiden yeni bir ad verildi ! yeni köprü yolu değilde ; yeni orman yolu ismiyle tanınmaya başlandı ! :)
1 Yanıt Yanıtla +3
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tuago 2 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

istanbulluların %99.9 u köprüyü geçmek için değilde
hafta sonu orman pikniği yapmak için bu yeni kara yolunu sıkça kullanacağa benziyor !

Bu köprünün asıl fonksiyonu, kamyon ve tır trafiğini taşıyarak diğer iki köprünün rahatlamasını sağlamaktır. Bir tır, 5-10 otomobil kadar trafik işgal ediyordu. Ayrıca raylı sistem sayesinde 3. havalimanına ulaşım çok rahat olacak.
1 Yanıt Yanıtla +22
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korayalttantire 2 yıl
Google da ekledi. Navigasyonda henüz 3. köprüyü hesaba katmıyor ikisi de.
1 Yanıt Yanıtla +9
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sis651 2 yıl korayalttantire
Onları zaten hesaba kattırabilmek için anca köprü bölgesine yakın bir yerde olmak lazım, yoksa tırlar hariç o taraftan geçmek sadece yolu uzatır. O kadar da detaylı güncellenmemiştir muhtemelen. Zamanla olur.

Bu arada Google da, Yandex de 3. köprüyü hemen hemen aynı anda göstermeye başladı. OpenStreetMaps'te de köprünün açıldığı günün gecesi falan aktif edildi.

Bir de sanırım daha o bölgedeki yolların tam olarak tamamlanıp hazırlanması lazım sanırım. Tırla geçenler Mahmutbey gişeleri için saçma bir gidiş dönüşten bahsediyordu, yararına diye bir şey yapıyorlar ama ille bir kazık atıyorlar diyordu. Daha bir şeyler yapılacaktır belki.
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