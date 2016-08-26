Yavuz Sultan Selim Köprüsü Yandex.Navigasyon’da

Ülkemizde özellikle İstanbul gibi yoğun araç trafiğinin yer aldığı şehirlerde gerçek zamanlı trafik ve yol durumu bilgisiyle sürücülerin en önemli yardımcılarından olan Yandex.Navigasyon, kullanıcı deneyimini üst düzeyde tutmak için yollarda yapılan değişiklikleri hızlı bir şekilde haritasına ekliyor. Öyle ki yeni eklenen yollara, yapılan köprülere ve geçitlere dahi çok kısa bir sürede harita uygulaması üzerinden ulaşabilmek mümkün oluyor.

Bu kapsamda hızını bir kez daha kanıtlayan Yandex.Navigasyon, Osmangazi Köprüsü’nden sonra İstanbul Boğazı’nda inşa edilen üçüncü köprü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü ve köprünün bağlantılı olduğu güzergah Kuzey Çevre Otoyolu’nu kullanıma açıldığı ilk günden itibaren haritasına ekledi.

Ülkemizde gerçek zamanlı trafik bilgisi sunan ilk navigasyon ünvanına sahip Yandex.Navigasyon, kullanıcılara trafik durumuna göre en uygun rota alternatiflerini sunarak trafikte geçirilen süreyi azaltıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu da açılıştan itibaren uygulamada rota alternatifleri içinde yer alacak ve sürücülerin kullanımına sunulacak.