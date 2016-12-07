Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Donald Trump teknoloji sektörü liderleriyle toplantı yapacak

Seçim kampanyası boyunca teknoloji şirketlerine bir hayli yüklenen ABD başkanı Donald Trump, teknolojiye yön veren liderleri önümüzdeki hafta New York'ta gerçekleşecek bir toplantıda ağırlayacak.
2 yıl
2,4b
1
13
Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
ABD başkanı seçilen Donald Trump, teknoloji sektörü liderlerini önümüzdeki hafta New York'ta gerçekleşecek bir yuvarlak masa toplantısına davet etti. 14 Aralık zirvesi davetiyeleri, Trump'ın geçiş ekibi genel sekreteri Reince Priebus, Jared Kushner, damadı ve danışmanı Peter Thiel tarafından gönderildi. Toplantıya katılmayı planlayan CEO'lar arasında Cisco CEO'su Chuck Robbins ve Oracle yardımcı CEO'su Safra Catz bulunuyor.
Başkanlık seçimleri sırasında çok fazla konuşulan teknoloji endüstrisi, gelen yönetimle köprüler kurmak istiyor. Zira seçilmiş başkan, seçim kampanyası boyunca Apple ve Amazon'a bir hayli yüklenmişti. Geçtiğimiz hafta Trump, yatırım şirketi Blackstone Group'un CEO'su Stephen Schwarzman'ın başkanlığında ve GE, GM ve Boeing gibi önde gelen ABD şirketlerinin liderlerinden oluşan bir ticaret konseyinin kuruluşunu açıkladı.
Ancak en dikkat çeken şey Apple, Facebook ve Google'ın üst düzey yöneticilerinin kadroda yer almamasıydı. Teknoloji alanındaki tek temsilci Silikon Vadisi'nden olmayan IBM CEO'su Ginni Rometty'di. Hatırlanacağ üzere Rometty geçtiğimiz ay Trump'ın bazı politikalarına destek veren açık bir mektup göndermişti. Trump'ın teknoloji konusundaki açıklamaları, teknoloji yöneticilerini alarma geçirdi ancak aynı zamanda bu durumu teknoloji dostu bir gündem oluşturmak için yeni bir fırsat olarak görüyorlar.
Ayrıca Bkz. "Apple sürpriz şekilde yapay zeka araştırmalarını yayınlamaya karar verdi"
Amazon CEO'su Jeff Bezos başarı dilerken, Salesforce CEO'su Marc Benioff Twitter üzerinden Trump'u tebrik etti. Microsoft CEO'su Satya Nadella ise LinkedIn üzerinden bir tebrik mesajı yayınladı. Ayrıca Trump, New York Times'a verdiği demeçte Apple CEO'su Tim Cook'un tebrik etmek için aradığını söyledi.
Trump'ın geçiş ekibine danışmanlık yapan milyarder yatırımcı Peter Thiel'in Washington'daki küçük muhafazakâr grubuyla birlikte teknoloji sektörünün siyasi konulardaki çıkarlarını temsil etme konusunda önemli bir rol oynaması bekleniyor. Facebook, gelecek hafta yapılacak toplantıya katılıp katılmayacağı hakkınde henüz bir yorum yapmadı. Thiel de devasa sosyal ağın yönetim kurulunda yer alıyor. Google gibi önde gelen Silikon Vadisi şirketleri de toplantı hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, tüm kampanya boyunca Trump'ın rakibi Hillary Clinton'ı destekleyen Hewlett Packard Enterprise CEO'su Meg Whitman katılamayacağını bildirdi.

http://www.usatoday.com/story/tech/news/2016/12/06/trump-invites-tech-leaders-roundtable/95042516/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
homebird 2 yıl en beğenilen
Diyeceği şey belli: "Paranızı, yatırımınızı dışarı götürmeyin, ABD'ye yapın"
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biggest Star 2 yıl
Donald Trump şu anda Apple'ı batırabilecek güçte olan tek insan. Hadi Reis göster kendini
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barni Moloztaş 2 yıl
REİSSSS
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Physicist_Emre 2 yıl
Adam haklı sen abdsin arkadaş sadece bir şirketinin yıllık cirosu çoğu ülkenin milli hasılasından fazla ama bunlara rağmen işsizlik sorunun var biz napalım aga o zaman kapatıp gidelim mi ülkeyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xeblion 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eeltorm 2 yıl
Adam yapacağı en iyi şeyi yapıyor kendi ülkesinin gelişimi üzerine işler yürütüyor helal olsun.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 2 yıl
hep bize hep bana diyecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SpesifikBrush 2 yıl
Tim gizli gizli tebrik ediyor mütevazı adamın yaptığı iyiliği niye açıklıyosun millete
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nightsoldier 2 yıl SpesifikBrush
LttleHedgehog
Tim gizli gizli tebrik ediyor mütevazı adamın yaptığı iyiliği niye açıklıyosun millete

Apple da destek veriyor, haberiniz olsun diyor yani. Apple ve google destegi cok onemli trump icin zira bunlar kuresel sirketler...
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barni Moloztaş 2 yıl
REİSSSS
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
homebird 2 yıl en beğenilen
Diyeceği şey belli: "Paranızı, yatırımınızı dışarı götürmeyin, ABD'ye yapın"
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biggest Star 2 yıl
Donald Trump şu anda Apple'ı batırabilecek güçte olan tek insan. Hadi Reis göster kendini
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 2 yıl Biggest Star
Biggest Star
Donald Trump şu anda Apple'ı batırabilecek güçte olan tek insan. Hadi Reis göster kendini


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
casperfriendly 2 yıl
Bu adam umarım dünyanın başına bela açmaz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2378 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
google, teknoloji ve
7 etiket daha amazon ceo donald trump toplantı Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Google Maps artık ülkemizde toplu taşıma bilgilerini de gösteriyor 2 yıl LG V20'nin Türkiye satış fiyatı belli oldu 2 yıl Apple Music toplamda 20 milyon abone sayısını geçti 2 yıl Sony PlayStation 4 satışları 50 milyonu geçti 2 yıl Chrome’un Android uygulamasına çevrim dışı içerik görüntüleme özelliği geldi 2 yıl Android uygulamaların güncelleme boyutları yüzde 65 oranında azalıyor 2 yıl 2017 Dodge Challenger GT dört tekerden çekişle geliyor 2 yıl PlayStation oyunları mobile geliyor 2 yıl Avrasya Tüneli’nde iletişimi Türk mühendisin keşfi sağladı 2 yıl "Boş port yok" mazereti yüzünden 87 bin kişi internetsiz kaldı 2 yıl Masaüstü uygulamaları Windows 10 mobil ekosistemine geliyor 2 yıl Xbox Scorpio'nun fiyatı ne olacak? 2 yıl Kuzey Kore, Güney Kore’yi hacklemekle suçlanıyor 2 yıl Samsung’un katlanabilir telefonu ilk kez ortaya çıktı 2 yıl Netflix, 2017'de orijinal içerik sayısını iki katına çıkaracak 2 yıl Aselsan ile Temsa’dan Türkiye’nin ilk %100 yerli elektrikli otobüsü: Temsa Avenue EV 2 yıl Panasonic’ten mobil cihazların performansını gerçek zamanlı ölçme imkanı tanıyan araç 2 yıl Touch Bar'lı yeni MacBook Pro'larda aniden kapanma sorunu başladı 2 yıl Hırsızlar botları kullanarak 6 saniyede visa kartlarınızı hackleyebilir 2 yıl Pebble, yolun sonuna geldi: yeni modeller iptal edildi, satış çok yakında! 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Donald Trump teknoloji sektörü liderleriyle toplantı yapacak Sonraki Apple sürpriz şekilde yapay zeka araştırmalarını yayınlamaya karar verdi 2 yıl YouTube fenomenleri 2016 yılında ne kadar kazandılar? 2 yıl Instagram'a yorum beğenme ve yanıtlama özellikleri geldi 2 yıl Counter Strike 1.6 efsanesi CS:GO moduyla geri dönüyor 2 yıl Yapay zeka desteğiyle Mastercard artık çok daha güvenli 2 yıl Hyundai’nin "2017 i20 Coupe WRC" aracı görücüye çıktı 2 yıl İTÜ öğrencilerinin geliştirdikleri otomobil 1 litre benzinle 300 km gidebiliyor 2 yıl Meizu Band fitness bilekliği resmiyete kavuştu 2 yıl Trump: 4 milyar dolarlık Air Force One siparişini iptal edin! 2 yıl Kavisli Lenovo ZUK Edge bu hafta geliyor 2 yıl Unuttuğumuz bilgiler aslında halen beynimizdeki yerini koruyor 2 yıl Audi'ler artık trafik ışığının ne zaman değişeceğini gösterebilecek 2 yıl Asus ZenFone 3 inceleme videosu "Tüm detaylar, merak edilenler" 2 yıl Vestel Venüs v3 5580: Ekran/Kasa oranıyla iddialı 2 yıl NASA'dan bozuk uydulara ilginç çözüm: Uydu tamir eden uydu 2 yıl Meizu M5 Note duyuruldu 2 yıl Xiaomi'den Luca Bignardi imzalı yeni kulaklık 2 yıl Çalgı Çengi İkimiz’den ilk fragman geldi 2 yıl Samsung Galaxy S8, Harman markalı stereo hoparlörlerle gelebilir 2 yıl Intel Apollo Lake platformu NUC konseptine geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim