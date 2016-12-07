Donald Trump teknoloji sektörü liderleriyle toplantı yapacak

ABD başkanı seçilen Donald Trump, teknoloji sektörü liderlerini önümüzdeki hafta New York'ta gerçekleşecek bir yuvarlak masa toplantısına davet etti. 14 Aralık zirvesi davetiyeleri, Trump'ın geçiş ekibi genel sekreteri Reince Priebus, Jared Kushner, damadı ve danışmanı Peter Thiel tarafından gönderildi. Toplantıya katılmayı planlayan CEO'lar arasında Cisco CEO'su Chuck Robbins ve Oracle yardımcı CEO'su Safra Catz bulunuyor.

Başkanlık seçimleri sırasında çok fazla konuşulan teknoloji endüstrisi, gelen yönetimle köprüler kurmak istiyor. Zira seçilmiş başkan, seçim kampanyası boyunca Apple ve Amazon'a bir hayli yüklenmişti. Geçtiğimiz hafta Trump, yatırım şirketi Blackstone Group'un CEO'su Stephen Schwarzman'ın başkanlığında ve GE, GM ve Boeing gibi önde gelen ABD şirketlerinin liderlerinden oluşan bir ticaret konseyinin kuruluşunu açıkladı.

Ancak en dikkat çeken şey Apple, Facebook ve Google'ın üst düzey yöneticilerinin kadroda yer almamasıydı. Teknoloji alanındaki tek temsilci Silikon Vadisi'nden olmayan IBM CEO'su Ginni Rometty'di. Hatırlanacağ üzere Rometty geçtiğimiz ay Trump'ın bazı politikalarına destek veren açık bir mektup göndermişti. Trump'ın teknoloji konusundaki açıklamaları, teknoloji yöneticilerini alarma geçirdi ancak aynı zamanda bu durumu teknoloji dostu bir gündem oluşturmak için yeni bir fırsat olarak görüyorlar.

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Amazon CEO'su Jeff Bezos başarı dilerken, Salesforce CEO'su Marc Benioff Twitter üzerinden Trump'u tebrik etti. Microsoft CEO'su Satya Nadella ise LinkedIn üzerinden bir tebrik mesajı yayınladı. Ayrıca Trump, New York Times'a verdiği demeçte Apple CEO'su Tim Cook'un tebrik etmek için aradığını söyledi.

Trump'ın geçiş ekibine danışmanlık yapan milyarder yatırımcı Peter Thiel'in Washington'daki küçük muhafazakâr grubuyla birlikte teknoloji sektörünün siyasi konulardaki çıkarlarını temsil etme konusunda önemli bir rol oynaması bekleniyor. Facebook, gelecek hafta yapılacak toplantıya katılıp katılmayacağı hakkınde henüz bir yorum yapmadı. Thiel de devasa sosyal ağın yönetim kurulunda yer alıyor. Google gibi önde gelen Silikon Vadisi şirketleri de toplantı hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, tüm kampanya boyunca Trump'ın rakibi Hillary Clinton'ı destekleyen Hewlett Packard Enterprise CEO'su Meg Whitman katılamayacağını bildirdi.

http://www.usatoday.com/story/tech/news/2016/12/06/trump-invites-tech-leaders-roundtable/95042516/