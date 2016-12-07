Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple sürpriz şekilde yapay zeka araştırmalarını yayınlamaya karar verdi

Teknoloji dünyasının kapalı kutusu Apple, bünyesindeki yapay zeka araştırmacılarının çalışmalarını yayınlamasına ve diğer akademik topluluklarla paylaşmasına izin verdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,4b
1
9
Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple'daki yapay zeka araştırmacıları, çalışmalarının bir kısmını yayınlamaya ve diğer akademik topluluklarla paylaşmaya başlayacak. Duyuru, Apple'ın yapay zeka (AI) direktörü ve Pensilvanya'daki Carnegie Mellon Üniversitesi'nden profesör Russ Salakhutdinov tarafından Salı günü gerçekleştirilen NIPS konferansı sırasında yapıldı.
Kaliforniyalı teknoloji devi bugüne kadar gelişmeleri değerli fikri mülkiyet (IP) olarak gördüğü için araştırmalarını gizli tutuyordu ancak yeni kararlar birlikte bu yönde büyük bir değişik oldu. Google ve Facebook gibi şirketler, çalışanlarının yapay zeka da dahil olmak üzere araştırmalarını çeşitli alanlarda yayınlamalarına izin veriyor.
Facebook'un AI müdürü Yann LeCun, geçtiğimiz ay Business Insider'a yaptığı açıklamada, Apple'ın kapalı yaklaşımının yapay zeka alanında en iyi insanları işe alma kabiliyetini engelleyebileceğini söyledi. LeCun, Facebook'un AI çalışmalarına dünyadaki en yetenekli yazılım mühendislerini nasıl kazandırdığını şu sözlerle anlattı:
Ayrıca Bkz. "Audi'ler artık trafik ışığının ne zaman değişeceğini gösterebilecek"
"Araştırmacılara, çalışmalarını yayınlayabilecekleri açık araştırma yapma olanağını sunuluyor. Aslında, FAIR'de [Facebook Yapay Zeka Araştırması] bu sadece bir olasılık değil gerekliliktir. Dolayısıyla, bir araştırmacı olduğunuzda, eserinizi yayınlayacağınızı varsayalım. Bu bir bilim adamı için çok önemlidir. Çünkü bir bilim adamı olarak kariyer paradan önce gelir. Yani insanlara bizim için çalış ancak çalışmalarını başkalarıyla paylaşamazsın bu kariyerini mahveder diyemezsiniz. Bu büyük bir unsur".
Apple iPhone, iPad ve Mac'teki kişisel asistanı Siri gibi ürünleri biraz daha akıllı hale getirmek için yapay zeka birimini geliştiriyor. Şirketin otonom otomobiller ve henüz duyurulmayan diğer ürünler için de yapay zeka geliştiriyor olması da mümkün. Muhtemelen Apple'ın AI araştırmasının büyük kısmı Cupertino'daki merkezinde gerçekleşiyor. Ancak şirketin ayrıca İngiltere Cambridge'deki gizli Siri laboratuarı da dahil olmak üzere dünya genelinde bir dizi AI birimine sahip olduğu biliniyor.

http://www.businessinsider.com/apple-is-finally-going-to-start-publishing-its-artificial-intelligence-research-2016-12?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
RAFREF 2 yıl en beğenilen marsli61
marsli61
S8 hertürlü alır


Abi sen çok yanlış gelmişsin.
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marsli61 2 yıl
S8 hertürlü alır
2 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
RedLabel 2 yıl
Nihayet akillari baslarina geldi. Cok dogru bir adim atiyorlar.
Isin icindekiler bilir, ozellikle ML su anda cok populer ve calisma yapan insanlar bu calismalari yayinlayamadiklari bir yere gitmiyorlar. Apple bu alanda kapali bir sekilde yarisabilecegini zannetti ama isin ozu bu konuda sonuncu siradalar. Research scientist pozisyonlari bile dogru duzgun tanimli degil, insanlarin makale yayinlamasini birakin konusmalarini bile istemiyorlardi.
Google ve Microsoft basta olmak uzere diger firmalar cok uzun suredir ML icin yatirim yapiyorlar ve arastirmalari yayinliyorlar dogru olan da bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 2 yıl
Apple için en iyisi neyse o olsun. Fazla açılmasın boğulur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Apple'dan beklenmeyen hareket...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KillForYou! 2 yıl
Tıkanmışlardır. Normal şartlarda, tek paylaştıkları, logolarını bile ellerinde olsa 5$'a gösterirler.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
homebird 2 yıl
Normalde benim bildiğim Apple, günahını vermez adama. Kesin bir bit yeniği var bu işte.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sabah Yıldızı 2 yıl
bende hiç beklemiyordum bende neden açıkladı acaba

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marsli61 2 yıl
S8 hertürlü alır
2 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RAFREF 2 yıl marsli61
marsli61
S8 hertürlü alır


Abi sen çok yanlış gelmişsin.
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Infinitum 2 yıl marsli61
marsli61

S8 hertürlü alır


Eksileme aktif olsaydı yeni eksi rekoru senindi dostum :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl LG V20'nin Türkiye satış fiyatı belli oldu 2 yıl Apple Music toplamda 20 milyon abone sayısını geçti 2 yıl Sony PlayStation 4 satışları 50 milyonu geçti 2 yıl Chrome’un Android uygulamasına çevrim dışı içerik görüntüleme özelliği geldi 2 yıl Android uygulamaların güncelleme boyutları yüzde 65 oranında azalıyor 2 yıl 2017 Dodge Challenger GT dört tekerden çekişle geliyor 2 yıl PlayStation oyunları mobile geliyor 2 yıl Avrasya Tüneli’nde iletişimi Türk mühendisin keşfi sağladı 2 yıl "Boş port yok" mazereti yüzünden 87 bin kişi internetsiz kaldı 2 yıl Masaüstü uygulamaları Windows 10 mobil ekosistemine geliyor 2 yıl Xbox Scorpio'nun fiyatı ne olacak? 2 yıl Kuzey Kore, Güney Kore’yi hacklemekle suçlanıyor 2 yıl Samsung’un katlanabilir telefonu ilk kez ortaya çıktı 2 yıl Netflix, 2017'de orijinal içerik sayısını iki katına çıkaracak 2 yıl Aselsan ile Temsa’dan Türkiye’nin ilk %100 yerli elektrikli otobüsü: Temsa Avenue EV 2 yıl Panasonic’ten mobil cihazların performansını gerçek zamanlı ölçme imkanı tanıyan araç 2 yıl Touch Bar'lı yeni MacBook Pro'larda aniden kapanma sorunu başladı 2 yıl Hırsızlar botları kullanarak 6 saniyede visa kartlarınızı hackleyebilir 2 yıl Pebble, yolun sonuna geldi: yeni modeller iptal edildi, satış çok yakında! 2 yıl Donald Trump teknoloji sektörü liderleriyle toplantı yapacak 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Apple sürpriz şekilde yapay zeka araştırmalarını yayınlamaya karar verdi Sonraki YouTube fenomenleri 2016 yılında ne kadar kazandılar? 2 yıl Instagram'a yorum beğenme ve yanıtlama özellikleri geldi 2 yıl Counter Strike 1.6 efsanesi CS:GO moduyla geri dönüyor 2 yıl Yapay zeka desteğiyle Mastercard artık çok daha güvenli 2 yıl Hyundai’nin "2017 i20 Coupe WRC" aracı görücüye çıktı 2 yıl İTÜ öğrencilerinin geliştirdikleri otomobil 1 litre benzinle 300 km gidebiliyor 2 yıl Meizu Band fitness bilekliği resmiyete kavuştu 2 yıl Trump: 4 milyar dolarlık Air Force One siparişini iptal edin! 2 yıl Kavisli Lenovo ZUK Edge bu hafta geliyor 2 yıl Unuttuğumuz bilgiler aslında halen beynimizdeki yerini koruyor 2 yıl Audi'ler artık trafik ışığının ne zaman değişeceğini gösterebilecek 2 yıl Asus ZenFone 3 inceleme videosu "Tüm detaylar, merak edilenler" 2 yıl Vestel Venüs v3 5580: Ekran/Kasa oranıyla iddialı 2 yıl NASA'dan bozuk uydulara ilginç çözüm: Uydu tamir eden uydu 2 yıl Meizu M5 Note duyuruldu 2 yıl Xiaomi'den Luca Bignardi imzalı yeni kulaklık 2 yıl Çalgı Çengi İkimiz’den ilk fragman geldi 2 yıl Samsung Galaxy S8, Harman markalı stereo hoparlörlerle gelebilir 2 yıl Intel Apollo Lake platformu NUC konseptine geliyor 2 yıl 2016 yılında internette en çok hangi oyunları aradık? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim