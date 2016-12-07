Apple sürpriz şekilde yapay zeka araştırmalarını yayınlamaya karar verdi

Apple'daki yapay zeka araştırmacıları, çalışmalarının bir kısmını yayınlamaya ve diğer akademik topluluklarla paylaşmaya başlayacak. Duyuru, Apple'ın yapay zeka (AI) direktörü ve Pensilvanya'daki Carnegie Mellon Üniversitesi'nden profesör Russ Salakhutdinov tarafından Salı günü gerçekleştirilen NIPS konferansı sırasında yapıldı.

Kaliforniyalı teknoloji devi bugüne kadar gelişmeleri değerli fikri mülkiyet (IP) olarak gördüğü için araştırmalarını gizli tutuyordu ancak yeni kararlar birlikte bu yönde büyük bir değişik oldu. Google ve Facebook gibi şirketler, çalışanlarının yapay zeka da dahil olmak üzere araştırmalarını çeşitli alanlarda yayınlamalarına izin veriyor.

Facebook'un AI müdürü Yann LeCun, geçtiğimiz ay Business Insider'a yaptığı açıklamada, Apple'ın kapalı yaklaşımının yapay zeka alanında en iyi insanları işe alma kabiliyetini engelleyebileceğini söyledi. LeCun, Facebook'un AI çalışmalarına dünyadaki en yetenekli yazılım mühendislerini nasıl kazandırdığını şu sözlerle anlattı:

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"Araştırmacılara, çalışmalarını yayınlayabilecekleri açık araştırma yapma olanağını sunuluyor. Aslında, FAIR'de [Facebook Yapay Zeka Araştırması] bu sadece bir olasılık değil gerekliliktir. Dolayısıyla, bir araştırmacı olduğunuzda, eserinizi yayınlayacağınızı varsayalım. Bu bir bilim adamı için çok önemlidir. Çünkü bir bilim adamı olarak kariyer paradan önce gelir. Yani insanlara bizim için çalış ancak çalışmalarını başkalarıyla paylaşamazsın bu kariyerini mahveder diyemezsiniz. Bu büyük bir unsur".

Apple iPhone, iPad ve Mac'teki kişisel asistanı Siri gibi ürünleri biraz daha akıllı hale getirmek için yapay zeka birimini geliştiriyor. Şirketin otonom otomobiller ve henüz duyurulmayan diğer ürünler için de yapay zeka geliştiriyor olması da mümkün. Muhtemelen Apple'ın AI araştırmasının büyük kısmı Cupertino'daki merkezinde gerçekleşiyor. Ancak şirketin ayrıca İngiltere Cambridge'deki gizli Siri laboratuarı da dahil olmak üzere dünya genelinde bir dizi AI birimine sahip olduğu biliniyor.

http://www.businessinsider.com/apple-is-finally-going-to-start-publishing-its-artificial-intelligence-research-2016-12?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds