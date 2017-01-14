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Donald Trump'ın çağrısına Amazon da ses verdi: 100 bin yeni istihdam

Amazon, önümüzdeki 18 ay içinde ABD'nin çeşitli eyaletlerinde çalışmak üzere 100.000 işçi istihdam edeceğini duyurdu. Analistlere göre kararın alınmasında Donald Trump'ın etkisi var
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Donald Trump'ın çağrısına Amazon da ses verdi: 100 bin yeni istihdam

Geçtiğimiz günlerde Çinli e-ticaret devi Alibaba Grup’un başkanı Jack Ma; Donald Trump’la bir araya gelmiş ve görüşmenin ardından Alibaba’nın 1 milyona yakın Amerikan şirketini ürünlerini Çin’e satabilmeleri için e-ticaret platformuna ekleyeceğini duyurmuştu. Bu açıklamadan sadece birkaç gün sonra bir diğer e-ticaret devi Amazon da Trump’ın ülkedeki istihdamı arttırma politikasına paralel bir şekilde şirkete 100.000 çalışan alacağını açıkladı.

2011 Yılında 30.000 çalışana sahipken 2016’da bu sayıyı 180.000 civarına yükselten Amazon, önümüzdeki 1.5 yıl içinde mühendis, yazılımcı ve daha az nitelik isteyen başlangıç pozisyonlarına tam zamanlı çalışan alım yaparak çalışan sayısını 280.000’e çıkarmayı planlıyor. Bu çeşitli pozisyonlarda görev alacak kişilere işbaşı eğitimi verecek olan şirket ayrıca bulut teknolojisi, lojistik ve makinelerle ilgili eğitimler de verecek.

Şirketin kurucusu ve CEO’su olan Jeff Bezos bu istihdam kararının ardından, Amazon’un her zaman yenilikleri takip ettiğini ve yalnızca Seattle’daki merkez ofisi ya da Silikon Vadisi’nde değil ülkenin pek çok noktasında yeni iş alanları oluşturacaklarını belirtti.

Jeff Bezos ülkedeki başkanlık yarışı devam ederken Twitter’da Donald Trump’ı uzaya göndermekle ilgili bir şaka yapmış ancak Trump’ın başkan seçilmesinin ardından onu tebrik ederek kendisine fikir vermeye her zaman açık olduğunu dile getirmişti. Şimdi ise Jeff Bezos'un bu yeni istihdam hamlesiyle birlikte Donald Trump’la görüş birliğine vardığı düşünülüyor.


http://www.ibtimes.co.uk/amazon-says-it-will-create-over-100000-full-time-jobs-us-over-next-18-months-1600856?utm_source=news_republic&utm_medium=referral&utm_campaign=rss&utm_content=/rss/news_republic/technology Yorum Yaz
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sniper23 2 yıl en beğenilen Musty3535123
AVCI_31

kapitalist sistem, 100 bin İŞÇİ alıyorsa en az 200 bin kişi iş kaybediyor. kazananan sadece amazon un sahibi.

Her konuda kapitalizme vurmadan olmuyor galiba ? DH'de kültür oldu.
AVCI_31kapitalist sistem, 100 bin İŞÇİ alıyorsa en az 200 bin kişi iş kaybediyor. kazananan sadece amazon un sahibi.Her...
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Asami Zdrenka 2 yıl
E amazon'un zaten hali hazırda 268.900 çalışanı var zaten.
Wikipedia sayfasındaki şirket künyesinin, çalışanlar kısmında Temmuz 2016 tarihine göre 268.900 çalışanı var görünüyor.
en.wikipedia.org/...
Ayrıca 2011'den 2016 yılına kadar, 5 yıllık süre içerisinde şirketin çalışan sayısının 6 kat artması, 30 binden 180 bine çıkması da inandırıcı gelmedi.
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eric13 2 yıl
Aliexpressin hamlesine karsi yapilmistir evet Trumpin dolaylida olsa etkisi oldu. Adam rekabet getirdi Obamanin hayatta yapamayacagi seyler malum sirketlerin kolesiydi
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exterminant 2 yıl
bütün şirketler de trumpın bir lafını bekliyor
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UltrAslan_06 2 yıl
Ne zaman açıklanacak? bende başvuru yapayım.Yemezler !! amazon yemezler !! :)
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SEO-Uzmanı 2 yıl
haber yazmak bedava !
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Aslanhan. 2 yıl
Evet sırf Trump ın o güzel hatırı için 100.000 kişi işe alıyorlar.
Biz de yedik.
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Musty3535123 2 yıl
kapitalist sistem, 100 bin İŞÇİ alıyorsa en az 200 bin kişi iş kaybediyor. kazananan sadece amazon un sahibi.
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sniper23 2 yıl Musty3535123
AVCI_31

kapitalist sistem, 100 bin İŞÇİ alıyorsa en az 200 bin kişi iş kaybediyor. kazananan sadece amazon un sahibi.

Her konuda kapitalizme vurmadan olmuyor galiba ? DH'de kültür oldu.
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