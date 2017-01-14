Donald Trump'ın çağrısına Amazon da ses verdi: 100 bin yeni istihdam

Geçtiğimiz günlerde Çinli e-ticaret devi Alibaba Grup’un başkanı Jack Ma; Donald Trump’la bir araya gelmiş ve görüşmenin ardından Alibaba’nın 1 milyona yakın Amerikan şirketini ürünlerini Çin’e satabilmeleri için e-ticaret platformuna ekleyeceğini duyurmuştu. Bu açıklamadan sadece birkaç gün sonra bir diğer e-ticaret devi Amazon da Trump’ın ülkedeki istihdamı arttırma politikasına paralel bir şekilde şirkete 100.000 çalışan alacağını açıkladı.

2011 Yılında 30.000 çalışana sahipken 2016’da bu sayıyı 180.000 civarına yükselten Amazon, önümüzdeki 1.5 yıl içinde mühendis, yazılımcı ve daha az nitelik isteyen başlangıç pozisyonlarına tam zamanlı çalışan alım yaparak çalışan sayısını 280.000’e çıkarmayı planlıyor. Bu çeşitli pozisyonlarda görev alacak kişilere işbaşı eğitimi verecek olan şirket ayrıca bulut teknolojisi, lojistik ve makinelerle ilgili eğitimler de verecek.

Şirketin kurucusu ve CEO’su olan Jeff Bezos bu istihdam kararının ardından, Amazon’un her zaman yenilikleri takip ettiğini ve yalnızca Seattle’daki merkez ofisi ya da Silikon Vadisi’nde değil ülkenin pek çok noktasında yeni iş alanları oluşturacaklarını belirtti.

Jeff Bezos ülkedeki başkanlık yarışı devam ederken Twitter’da Donald Trump’ı uzaya göndermekle ilgili bir şaka yapmış ancak Trump’ın başkan seçilmesinin ardından onu tebrik ederek kendisine fikir vermeye her zaman açık olduğunu dile getirmişti. Şimdi ise Jeff Bezos'un bu yeni istihdam hamlesiyle birlikte Donald Trump’la görüş birliğine vardığı düşünülüyor.

http://www.ibtimes.co.uk/amazon-says-it-will-create-over-100000-full-time-jobs-us-over-next-18-months-1600856?utm_source=news_republic&utm_medium=referral&utm_campaign=rss&utm_content=/rss/news_republic/technology