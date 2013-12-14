Donanım Haber, yeni stüdyosu ve gelişen içeriği ile bu akşam TV2 ekranlarında

Türkiye'nin televizyonlarda yayınlanan en kapsamlı bilim ve teknoloji programı Donanım Haber, sizlerden gelen görüş, öneri ve eleştriler doğrultusunda gelişen içeriği ve yepyeni stüdyosu ile ekranlarınıza gelmeye hazır.

Her cumartesi 17:45'te TV2'de yayınlanan programda Mesut Çevik, Erdi Özüağ, Ender Yıldız ve Duygu Karahan, bilim ve teknoloji dünyasındaki en son yenilikleri konuşuyor, uygulamalar bölümünde akıllı telefon ve tablet bilgisayarlarımıza yönelik mobil uygulamaları tanıtıyor, nasıl yapılır köşesinde pratik bilgiler verirken, aynı zamanda sizlerden gelen soruları yanıtlıyorlar. Donanım Haber yeni stüdyosunda ayrıca uzman konukları ile merak edilen alanlarda ilk ağızdan bilgileri de sizlerle paylaşıyor.

#donanimhabertv2de hash tagi ile Twitter'da görüşlerinizi bildirebileceğiniz programa, ayrıca donanimhaber@tv2.com.tr adresi üzerinden de soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz.

Donanım Haber'in yeni bölümü bu akşam saat 17:45'te TV2'de.