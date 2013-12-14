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Donanım Haber, yeni stüdyosu ve gelişen içeriği ile bu akşam TV2 ekranlarında

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanım Haber, yeni stüdyosu ve gelişen içeriği ile bu akşam TV2 ekranlarında
Türkiye'nin televizyonlarda yayınlanan en kapsamlı bilim ve teknoloji programı Donanım Haber, sizlerden gelen görüş, öneri ve eleştriler doğrultusunda gelişen içeriği ve yepyeni stüdyosu ile ekranlarınıza gelmeye hazır.
Her cumartesi 17:45'te TV2'de yayınlanan programda Mesut Çevik, Erdi Özüağ, Ender Yıldız ve Duygu Karahan, bilim ve teknoloji dünyasındaki en son yenilikleri konuşuyor, uygulamalar bölümünde akıllı telefon ve tablet bilgisayarlarımıza yönelik mobil uygulamaları tanıtıyor, nasıl yapılır köşesinde pratik bilgiler verirken, aynı zamanda sizlerden gelen soruları yanıtlıyorlar. Donanım Haber yeni stüdyosunda ayrıca uzman konukları ile merak edilen alanlarda ilk ağızdan bilgileri de sizlerle paylaşıyor.
#donanimhabertv2de hash tagi ile Twitter'da görüşlerinizi bildirebileceğiniz programa, ayrıca donanimhaber@tv2.com.tr adresi üzerinden de soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz.
Donanım Haber'in yeni bölümü bu akşam saat 17:45'te TV2'de.

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BaranGunduz 5 yıl en beğenilen
Duygu hanım yine mi ayakta?
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mq1n 5 yıl
Hanım abla üvey evlat gibi hala, samimi bi ortam yok 2si1 gibi olmalı bu program..
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UçamayanZüperGahraman 5 yıl
Sanki kasıyorlar konuşurken,çok ciddi bir hava var.
Biraz daha doğal ve içten olabilirler bence.
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DH Misafiri 5 yıl
teknoseyir videoları izleyip feyz alabilirler..
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diplomalıamele 5 yıl
arkadaş milyonlara sesleniyorlar orada rtük diye bir şey var öyle 2si1 deki gibi teknosa poşetlerini bir tarafa atıp içtenlikle eleştiri yapmalarını beklemeyin, bence mükemmel bir program oluyor...
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süperkıro 5 yıl
Tv2 kanalının sitesin de tekrar videoları var ama 10. bölüm yok.Tekrar vidolarını youtube'a verin.Sizde kurtulun bizde.
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E.V.O.42 5 yıl
o bayan progrsmdan cıksın bak nasıl samımıyet olcak .
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Dark Shade 5 yıl
çok ezbere ve seri konuşuyorlar. dersini çok iyi çalışmış sözlüye kalkan öğrenciler gibi bildiklerini sıralayıp bitiriyorlar. 2si1 deki vb programlarındaki gibi daha rahat olurlarsa daha güzel olabilir aslında. ileri de olacağına inanıyorum ama birzamanlar video anlatımları yaparken de bu kadar rahat değillerdi sonuçta. tv de de rahatlayacaklardır elbet.
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hesap34 5 yıl
yeni bölümleri artık yükleseniz diyorum..
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Guest-334F3CF19 5 yıl
Nerede bulabiliriz eski bölümleri?
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htcone1 5 yıl
Program asiri soguk olmus o kiz orada bos yere duruyor biraz daha hareketli olmali
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galaxymini67 5 yıl
tekrar bölümlerini izleme şansımız var mıdır?
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ulmel 5 yıl
ev ortamıyla samimi olcaz derken daha yapmacık geldi sanki bana.

eskiden slikon vadisi vardı. onun gibi farklı farklı teknomarketlerde olabilir büyük bölümü programın. ilgi çekici yerleri ziyaret edebilirler içeriği zenginleştirmek için. türkiyedeki büyük server binaları ,uydu kontrol binalarını. ki masrafsız olacak işler
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HAAltuntas 5 yıl
Şuan izlemek istiyorum bunun için link yok mu? Mesut bey siteye de yükleyeceğiz demişti ama bulamadım.
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