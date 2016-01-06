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DonanımHaber üyeleri yılın en iyi ürünlerini seçti!

DonanımHaber üyeleri 10’dan fazla kategori altında yılın en iyi ürünlerine karar verdi. İşte açık oylama ile gerçekleştirilen en iyiler listesinde 2015 yılının en iyileri:
3 yıl
13,4b
1
57
Zamazingo
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Her yıl olduğu gibi geride bıraktığımız dönemde de pazara sunulan yepyeni cihazlar, servisler, ürünler farklı heyecanlar yarattı. Bazısı hayal kırıklığı olmaktan öteye gidemedi bazısı ise DonanımHaber Forumlarında en çok konuşulanlar arasında yerini uzun süre korumayı başardı.

Biz de tüm DonanımHaber takipçilerinin oyları ile belirlenen bir liste hazırladık ve yılın en iyilerine karar verdik. Tamamen kullanıcı oyları ile belirlenen sıralamaya göre en iyi isimler şöyle:

Yılın Fiyat Limitsiz En İyi Akıllı Telefonu:
DonanımHaber üyeleri yılın en iyi ürünlerini seçti!
 
  1. iPhone 6s/6s Plus
  2. Samsung Galaxy Note 5
  3. Sony Xperia Z5 Premium

https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Yilin-fiyat-limitsiz-en-iyi-akilli-telefonlari.htm

Yılın 1000TL – 2000TL Arası En İyi Akıllı Telefonu:
  1. LG G4
  2. Samsung Galaxy S6
  3. Sony Xperia Z5 Compact

https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/2015-yilinin-1000TL--2000TL-arasi-en-iyi-akilli-telefonlari.htm

Yılın 1000TL Altı En İyi Akıllı Telefonu:
  1. Xiaomi Redmi Note 3
  2. Sony Xperia M4 Aqua
  3. Meizu M2 Note
DonanımHaber üyeleri yılın en iyi ürünlerini seçti!


https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/2015-yilinin-1000-TL-alti-en-iyi-akilli-telefonlari.htm

Yılın En İyi İyi Yerli Girişimi:
  1. Sinemia
  2. Bundle
  3. Hopi

https://www.donanimhaber.com/kurumsal-diger/haberleri/Yilin-en-iyi-yerli-girisimleri.htm

Yılın En İyi Dizüstü Bilgisayarı:
  1. Dell XPS 13”
  2. Apple MacBook 12”
  3. Microsoft Surface Book

https://www.donanimhaber.com/notebook/haberleri/Yilin-en-iyi-dizustu-bilgisayarlari.htm

Yılın En İyi Akıllı Saati:
  1. Samsung Gear S2
  2. Apple Watch
  3. Huawei Watch
DonanımHaber üyeleri yılın en iyi ürünlerini seçti!


Yılın En İyi Mobil Oyunu:
  1. Monument Valley
  2. Lara Croft GO
  3. Agar.io

https://www.donanimhaber.com/cep-tel-yazilimlari/haberleri/2015-yilinin-en-iyi-mobil-oyunlari.htm

Yılın En İyi Mobil Uygulaması:
  1. Periscope
  2. Twitch
  3. Scorp

https://www.donanimhaber.com/cep-tel-yazilimlari/haberleri/2015-yilinin-en-iyi-mobil-uygulamalari.htm

Yılın En İyi Fotoğraf Makinesi Üreticisi:
  1. Sony
  2. Canon
  3. Nikon
DonanımHaber üyeleri yılın en iyi ürünlerini seçti!
Yılın En İyi Film:
  1. Mad Max: Fury Road
  2. Star Wars: The Force Awakens
  3. The Martian

DonanımHaber üyeleri yılın en iyi ürünlerini seçti!


https://www.donanimhaber.com/zamazingo/haberleri/Yilin-en-iyi-filmleri.htm Yılın En İyi Dizisi:
  1. Mr. Robot
  2. Narcos
  3. Daredevil

DonanımHaber üyeleri yılın en iyi ürünlerini seçti!
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Yilin-en-iyi-yeni-dizileri.htm
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Kefelon 3 yıl en beğenilen
"Yılın Fiyat Limitsiz En İyi Akıllı Telefonu" kategorisinde 1. seçilen iPhone 6S/6S Plus bir teknoloji forumuna yakışmayan sonuç olmuş...
1 Yanıt Yanıtla +36
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VioLee 3 yıl
operatorden 36 ay taksitle faiziyle yaklasik 5000 liraya gelen ama otobuste akbil basan telefonla konusurken cihazi özenle tutup elma logosuna parmagini degdirmemek icin binbir sekle giren ayfoncular birinci olmus tebrikler
operatorden 36 ay taksitle faiziyle yaklasik 5000 liraya gelen ama otobuste akbil basan telefonla konusurken cihazi özenle tutup elma logosuna parmagini degdirm...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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senersongur 3 yıl ahmet.
ahmet.
Her yıl olduğu gibi geride bıraktığımız dönemde de pazara sunulan yepyeni cihazlar, servisler, ürünler farklı heyecanlar yarattı. Bazısı hayal kırıklığı olmaktan öteye gidemedi bazısı ise DonanımHaber Forumlarında en çok konuşulanlar arasında yerini uzun süre korumayı başardı.
Biz de tüm DonanımHaber takipçilerinin oyları ile belirlenen bir liste hazırladık ve yılın en iyilerine karar verdik. Tamamen kullanıcı oyları ile belirlenen sıralamaya göre en iyi isimler şöyle:
Yılın Fiyat Limitsiz En İyi Akıllı Telefonu:

 

 


  1. iPhone 6s/6s Plus

  2. Samsung Galaxy Note 5

  3. Sony Xperia Z5 Premium




donanimhaber.com/...

Yılın 1000TL – 2000TL Arası En İyi Akıllı Telefonu:

  1. LG G4

  2. Samsung Galaxy S6

  3. Sony Xperia Z5 Compact




donanimhaber.com/...
Yılın 1000TL Altı En İyi Akıllı Telefonu:

  1. Xiaomi Redmi Note 3

  2. Sony Xperia M4 Aqua

  3. Meizu M2 Note






donanimhaber.com/...
Yılın En İyi İyi Yerli Girişimi:

  1. Sinemia

  2. Bundle

  3. Hopi




donanimhaber.com/...
Yılın En İyi Dizüstü Bilgisayarı:

  1. Dell XPS 13”

  2. Apple MacBook 12”

  3. Microsoft Surface Book




donanimhaber.com/...
Yılın En İyi Akıllı Saati:

  1. Samsung Gear S2

  2. Apple Watch

  3. Huawei Watch




 

 





Yılın En İyi Mobil Oyunu:

  1. Monument Valley

  2. Lara Croft GO

  3. Agar.io




donanimhaber.com/...
Yılın En İyi Mobil Uygulaması:

  1. Periscope

  2. Twitch

  3. Scorp




donanimhaber.com/...
Yılın En İyi Fotoğraf Makinesi Üreticisi:

  1. Sony

  2. Canon

  3. Nikon



 


 

Yılın En İyi Film:

  1. Mad Max: Fury Road

  2. Star Wars: The Force Awakens

  3. The Martian







donanimhaber.com/...
 

Yılın En İyi Dizisi:

  1. Mr. Robot

  2. Narcos

  3. Daredevil





 

donanimhaber.com/...

Ne zaman seçtik?

Kimse oy falan kullanmadı ki. Kendiniz çalıp kendiniz oynamışsınız, sonra da üyeler seçti demişsiniz.
ahmet.Her yıl olduğu gibi geride bıraktığımız dönemde de pazara sunulan yepyeni cihazlar, servisler, ürünler farklı heyecanlar yarattı. Bazısı...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
Sony konusunda kalip cumleler kurulmuş. Hatta m4 aqua ile hayal kırıklığı yaşadım. M4 aqua aldim agustosta ocak oldu sadece 1 hafta kullandim o da 2-3 gun kullanip servise gitti geldi oyle. Telefonun sorun videosunu cektigim halde ne kvk guvencesi ne teknosa garantisi ne de sony kalitesi magduriyetimi gider medi. Senelerdir sony taraftari olsam da artik uzak duruyorum. Dikkat etmenizi tavsiye ederim. Sony materyal olarak top nokta ama yazilim berbat ötesi berbat..
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dockhanger 3 yıl
ıphoncu bi editörümüz varken ıphon 2 3 cü olabilirmi canım
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sendemail 3 yıl
darkdiva
Iphone 6s / 6s Plusın işlemcisi dışında hiçbir özelliği en iyiler arasında dahi yer almaz. Ayrıca ankette S6 Edge Plus ve Note 5 vardı. Oylar bölündü, o nedenle iPhone kazandı :)

Kesinlikle yerinde bir tespit .
Biraz ileri gitmek gibi mi olur bilemeyeceğim ancak Samsung Note serisi "telefon özelliği olan" bir iş aracı , komple ofisi yanınızda taşıyorsunuz olacak iş mi! demek istediğim note serisinin ayrı bir kulvarı var , note başlı başına bir tür...
Alıntıladığım mesajda ,oyların bölündüğü tespiti kesinlikle yerindedir ,anket tekrar yapılsın : )
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Doom II 3 yıl sendemail
note 5 güzel bir telefon, iphone'dan iyi olsun kötü iphone'a tek rakip illaki biri daha iyi demek doğru olmaz fakat sisteme entegre gelen uygulamalar ve kalem sayesinde iphonedan daha fonksiyonel bir cihaz gibi durmasının sebebi ios'un sade bir şekilde gelmesinden kaynaklı iphone'da appstore gibi geniş ve kaliteli bir markete sahip olmasıyla bu seçeneği kullanıcıya bırakıyor (google play'de yetişti ancak fark yok demek taraflı davranmak olur) samsung tarafından bazı kullanıcılarda bazı uygulamaları silememekten yanıyorlar mesela öte yandan veri güvenliği ve işlemci konusundan apple hala lider sırf işlemcinin aldığı skorlardan bahsetmiyorum işlemcilerde thermal throttling denen bir olay var işlemci fazla ısınınca zarar gelmesin diye hızları düşürür bu yüzden performans kayıpları yaşanır bu olay apple işlemcilerde çok sınırlıdır ama diğer üreticilerin işlemcileri kısa sürede bu sınıra takılıp yarı yarıya performans kayıpları yaşar apple böyle bir avantajı da var.
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PsYcHoO 3 yıl
z5 compact'ın yarıştığı kategori yanlış...sadece fiyat üzerinden bir kıyaslamaya sokulamaz...Compact serisi ''her ne kadar sony komik işler yapsa da'' sınıfı olmadığı için ayrı bir yere sahiptir...Açıkçası sony'nin pazarda yarattığı en büyük fark z1 den beri compact serisidir...
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yucelugr 3 yıl
Sinemia için davetiye arıyorum.. Yardım edebilecek olan sinemasever varsa lütfen..
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mcclayn6 3 yıl
VioLee
operatorden 36 ay taksitle faiziyle yaklasik 5000 liraya gelen ama otobuste akbil basan telefonla konusurken cihazi özenle tutup elma logosuna parmagini degdirmemek icin binbir sekle giren ayfoncular birinci olmus tebrikler

Kardeşim 3000 olmuş 5000 olmuş ne önemi varki . elbette malinin kiymetini bileceksin samsungda Sony de iPhone de olsa farkeder mi ?
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Master_Evil 3 yıl
sadece dizüstüyle, akıllı saati tutturmuşum
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zbilici 3 yıl
Yılın en iyi "Fotoğraf Makinası Üreticisi" diye saçma sapan bir kategori olur mu ya? Marka model dersin anlarım da bu ne ya? Hiç yakışmadı donanımhaber!
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YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl
Yalan haber. Böyle bir oylama olmadı. İtirazı olduğunu ıspatlasın da link versin. ( where is my capaq)
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Kurshoo 3 yıl
tamam tama herkesin kendi telefonu en iyisi :) başladılar gene.
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ylodmr 3 yıl
Yılın Fiyat Limitsiz En İyi Akıllı Telefonu: 6s ten sonrasınıokumadım
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yılın en iyi ürünleri, 2015'in enleri ve
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