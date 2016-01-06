DonanımHaber üyeleri yılın en iyi ürünlerini seçti!

Yılın Fiyat Limitsiz En İyi Akıllı Telefonu:

iPhone 6s/6s Plus Samsung Galaxy Note 5 Sony Xperia Z5 Premium





LG G4 Samsung Galaxy S6 Sony Xperia Z5 Compact





Xiaomi Redmi Note 3 Sony Xperia M4 Aqua Meizu M2 Note





Sinemia Bundle Hopi





Dell XPS 13” Apple MacBook 12” Microsoft Surface Book





Samsung Gear S2 Apple Watch Huawei Watch

Monument Valley Lara Croft GO Agar.io





Periscope Twitch Scorp





Sony Canon Nikon

Mad Max: Fury Road Star Wars: The Force Awakens The Martian









Mr. Robot Narcos Daredevil





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Her yıl olduğu gibi geride bıraktığımız dönemde de pazara sunulan yepyeni cihazlar, servisler, ürünler farklı heyecanlar yarattı. Bazısı hayal kırıklığı olmaktan öteye gidemedi bazısı ise DonanımHaber Forumlarında en çok konuşulanlar arasında yerini uzun süre korumayı başardı.Biz de tüm DonanımHaber takipçilerinin oyları ile belirlenen bir liste hazırladık ve yılın en iyilerine karar verdik. Tamamen kullanıcı oyları ile belirlenen sıralamaya göre en iyi isimler şöyle:i: