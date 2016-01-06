DonanımHaber üyeleri yılın en iyi ürünlerini seçti!

Haber Müdürü
Her yıl olduğu gibi geride bıraktığımız dönemde de pazara sunulan yepyeni cihazlar, servisler, ürünler farklı heyecanlar yarattı. Bazısı hayal kırıklığı olmaktan öteye gidemedi bazısı ise DonanımHaber Forumlarında en çok konuşulanlar arasında yerini uzun süre korumayı başardı.
Biz de tüm DonanımHaber takipçilerinin oyları ile belirlenen bir liste hazırladık ve yılın en iyilerine karar verdik. Tamamen kullanıcı oyları ile belirlenen sıralamaya göre en iyi isimler şöyle:
Yılın 1000TL – 2000TL Arası En İyi Akıllı Telefonu:
Yılın 1000TL Altı En İyi Akıllı Telefonu:
Yılın En İyi İyi Yerli Girişimi:
Yılın En İyi Dizüstü Bilgisayarı:
Yılın En İyi Akıllı Saati:
Yılın En İyi Mobil Oyunu:
Yılın En İyi Mobil Uygulaması:
Yılın En İyi Fotoğraf Makinesi Üreticisi:
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Biz de tüm DonanımHaber takipçilerinin oyları ile belirlenen bir liste hazırladık ve yılın en iyilerine karar verdik. Tamamen kullanıcı oyları ile belirlenen sıralamaya göre en iyi isimler şöyle:
Yılın Fiyat Limitsiz En İyi Akıllı Telefonu:
- iPhone 6s/6s Plus
- Samsung Galaxy Note 5
- Sony Xperia Z5 Premium
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Yilin-fiyat-limitsiz-en-iyi-akilli-telefonlari.htm
Yılın 1000TL – 2000TL Arası En İyi Akıllı Telefonu:
- LG G4
- Samsung Galaxy S6
- Sony Xperia Z5 Compact
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/2015-yilinin-1000TL--2000TL-arasi-en-iyi-akilli-telefonlari.htm
Yılın 1000TL Altı En İyi Akıllı Telefonu:
- Xiaomi Redmi Note 3
- Sony Xperia M4 Aqua
- Meizu M2 Note
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/2015-yilinin-1000-TL-alti-en-iyi-akilli-telefonlari.htm
Yılın En İyi İyi Yerli Girişimi:
- Sinemia
- Bundle
- Hopi
https://www.donanimhaber.com/kurumsal-diger/haberleri/Yilin-en-iyi-yerli-girisimleri.htm
Yılın En İyi Dizüstü Bilgisayarı:
- Dell XPS 13”
- Apple MacBook 12”
- Microsoft Surface Book
https://www.donanimhaber.com/notebook/haberleri/Yilin-en-iyi-dizustu-bilgisayarlari.htm
Yılın En İyi Akıllı Saati:
- Samsung Gear S2
- Apple Watch
- Huawei Watch
Yılın En İyi Mobil Oyunu:
- Monument Valley
- Lara Croft GO
- Agar.io
https://www.donanimhaber.com/cep-tel-yazilimlari/haberleri/2015-yilinin-en-iyi-mobil-oyunlari.htm
Yılın En İyi Mobil Uygulaması:
- Periscope
- Twitch
- Scorp
https://www.donanimhaber.com/cep-tel-yazilimlari/haberleri/2015-yilinin-en-iyi-mobil-uygulamalari.htm
Yılın En İyi Fotoğraf Makinesi Üreticisi:
- Sony
- Canon
- Nikon
- Mad Max: Fury Road
- Star Wars: The Force Awakens
- The Martian
https://www.donanimhaber.com/zamazingo/haberleri/Yilin-en-iyi-filmleri.htm Yılın En İyi Dizisi:
- Mr. Robot
- Narcos
- Daredevil
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Yilin-en-iyi-yeni-dizileri.htm
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