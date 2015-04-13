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Donanımhaber Yeni Editörler Arıyor !

4 yıl
10,1b
1
Anakart
Murat K. "infoman"
Haber Editörü
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Donanımhaber Yeni Editörler Arıyor !
 
Türkiye'nin en iyi teknoloji portalı olan Donanımhaber yeni haber editörleri arıyor.
Bilişim (donanım & yazılım), tüketici elektroniği, ev elektroniği vb. konu başlıklarının yanı sıra popüler bilim ve teknoloji konusunda haber üretebilecek yarı-zamanlı editör olarak Donanımhaber ailesine katılmak istiyorsanız aşağıdaki detaylar çerçevesinde bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Yarı Zamanlı Haber Editörü: 

- Teknoloji ve bilimin farklı dallarında çeviri ve özgün haber yazabilecek 
- Dilbilgisi ve Türkçe konusunda hassas
- Yarı zamanlı olarak ev-ofis çalışabilecek 
- Haftada en az on beş (15) adet haber yazabilecek 
- Akıcı yazım diline sahip 
- Araştırmacı, sorgulayıcı 
- İngilizce yanında tercihen ek yabancı dil(ler) bilen 
- On sekiz (18) yaşından büyük

Çince Bilen Yarı Zamanlı Haber Editörü: 

- Teknoloji ve bilimin farklı dallarında çeviri ve özgün haber yazabilecek 
- Dilbilgisi ve Türkçe konusunda hassas 
- Yarı zamanlı olarak ev-ofis çalışabilecek 
- Akıcı yazım diline sahip 
- Araştırmacı, sorgulayıcı 
- Çince yanında tercihen ek yabancı dil(ler) bilen 
- On sekiz (18) yaşından büyük

Notlar:
Başvurularınızı "kariyer@donanimhaber.com" adresine e-posta yoluyla yapmanız gereklidir. Göndereceğiniz e-posta şunları içermelidir: 

- Özgeçmiş (Telefon, Skype, vb. iletişim bilgileri de içermelidir) 
- Kendi seçeceğiniz herhangi bir teknoloji-bilim ile ilgili konuda örnek bir yazı 
- Varsa notlarınız
Adaylara ilk aşamada geri dönüş e-posta üzerinden yapılacaktır.

Devamında İstanbul içerisindeki veya İstanbul'a ulaşabilecek adaylarla Donanımhaber ofisinde yüz yüze görüşülecektir. 

İstanbul dışında olup DH ofisine ulaşımı mümkün olmayan adaylar ile telefon, Skype, Facetime vb. ile iletişim kurulacaktır. 

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VatandA.Ş. 4 yıl en beğenilen
İlanda söylenmek istenen yabancı sitelerden haber araklayıp, bir şekilde Türkçe'ye çevirdikten sonra paylaşabilecek 3 kuruşa çalışacak köleler arıyoruz, haftada 15 haber atsa ohhh yeter yemede yanında yat.
İlanda söylenmek istenen yabancı sitelerden haber araklayıp, bir şekilde Türkçe'ye çevirdikten sonra paylaşabilecek 3 kuruşa çalışacak köleler arıyoruz, haftad...
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WarSaw 4 yıl
İngilizcesi iyi seviyede olupta yazma ve dilbilgisi kurallarına özen gösteren ve haftada 15 haber ve fazlasını girebilecek birisi zaten DH de junior yarı zamanla haber editörcüğü olana kadar gider 15TL ye kendi domainini alır sıfırdan emek vererek kendi sitesini kurar birilerinin yanında sığıntı gibi maaş alacağına ayda 3-5 reklam gelirleriyle kendi parasını kendisi kazanır.
İngilizcesi iyi seviyede olupta yazma ve dilbilgisi kurallarına özen gösteren ve haftada 15 haber ve fazlasını girebilecek birisi zaten DH de junior yarı zaman...
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fthkn 4 yıl mirage06
Fevkalade sözcüğü Türkçe'de 500 yıldır kullanılan bir sözcük. O kadar meraklısın niye günümüz Türkçe'sini konuşup latin alfabesi ile yazıyorsun. Göktürkçe öüren ve göktürk alfabesi ile yaz. Takıntılı adamlar. Türkçe'yi düzgün yazıp konuşmak demek ne dediğiniz anlaşılmayan yeni icat sözcükleri bilinçsizce kıullanmak değildir. Ne dediğinizi karşıdakinin güncel sözcükleri etkin kullanarak anlamasını sağlamaktır. Yabancı sözcüklerden arınmış bir dil olamaz. Bu dilin dinamizmini öldürür. Dilin gerçek düşmanı böyle düşünen takıntılı insanlardır.
Fevkalade sözcüğü Türkçe'de 500 yıldır kullanılan bir sözcük. O kadar meraklısın niye günümüz Türkçe'sini konuşup latin alfabesi ile yazıyorsun. Göktürkçe öüre...
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3 Avatar Avatar Avatar
0ptimistSoul 4 yıl
Sayfayı yine TDK temsilcileri basmış :D
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foreveriphone 4 yıl
Kaan ve ender neden gitti
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Knisath 4 yıl
Milleti canınız sıkıldığı için , siyasi görüşleri adminlerin kafasını uymadığı için , aldığınız reklamlar yüzünden firmaların keyfi ile kullanıcı banlarsanız , futbol bölümünde kim kime dum duma ban furyası estiği için böyle yönetici ararsınız , haber editörleri ararsınız işte.

Forumdaki insanlara biraz saygınız olsun kimse zevkle yıllarını verdiği böyle paylaşım platformundan ayrılmaz.

Azıcık yapıcı olun , tarafsız olun.
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xX.3B.Xx 4 yıl
youtube.com/...
ahahaha tam da bu video gibi olmuş :D
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infoman 4 yıl
Merhaba Arkadaşlar,

İlanımızla ilgili fikir ve eleştirileriniz için teşekkür ederiz. Bunlarla ilgili olarak bir kaç açıklamayı aşağıda bulabilirsiniz:

- Türkçe kullanımını iyileştirmeyi hedefliyoruz. Ekip olarak hali hazırda hatalarımız mevcut ama daha iyiye gitmek için çalışıyoruz. Bu yüzden de yeni editör arkadaşlarımızın da bu doğrultuda özenli olmalarını arzu ediyoruz.

- Dünyadaki pek çok haber sitesi gibi (The Verge, The Inquirer, Neowin, Engadget, Gizmodo, vb.) içeriklerimizin büyük bir bölümünü alıntı/çeviri haberler oluşturuyor. Bu haberleri sizlere daha doğru ulaştırabilmek, bire bir alıntı değil de içeriğini daha da zenginleştirip sunabilmek adına yabancı dile hakimiyet büyük önem kazanıyor. Özgün içerik üretmek için ise yabancı dil daha da önemli. Çince bilen editör ihtiyacı ise üstte adı geçen büyük sitelerin de hızlı haber verebilmek için direkt Çin'deki kaynaklardan yararlanmasıyla paralel olarak çıkan bir ihtiyaç. Amacımız bazı önemli bilgilere hızlı ve kaynağından ulaşmak. Geçen yılki verilere göre Çin'in dünyadaki bilgisayarların %80'ini ürettiği ve tüm elektronik cihazların da yine bu yüzdeye yakın kısmı aynı coğrafyadan çıkması da göz önüne alındığında Çince bilen editör(lerin) Donanımhaber için önem taşıyacağını söyleyebilirim.

- Haftalık haber üretim sayısı göze korkutucu gibi gelse de mevcut editörlerimizin takip ettiğiniz rakamlarıyla kıyasladığınızda oldukça makul bulunabilir. Donanımhaber.com'da bu kadar çok haber üretilmediği yorumuna cevaben ise Mart ayı içerisinde 900 civarında haber yayınlandığı istatistiğini paylaşmam yerinde olacaktır. Donanımhaber.com olarak nicelik ve nitelik arasındaki farkı iyi anladığımızı, haber sayısının haberde kalite ile aynı kapıya çıkmadığını ve haber kalitesini hem mevcut kadromuzla hem de yeni katılacak arkadaşlarımızla daha da iyileştireceğimizi de belirtmeliyim.

- Hem içeriğimizi hem de altyapımızı sürekli geliştirmek için çalışıyoruz. Sadece "Haber Portalı" olsakta her zaman daha iyisini hedefliyoruz.

- Başvuru sahiplerine e-posta üzerinden tek tek ulaşıyoruz. Kendilerine ilgileri için teşekkür ederiz.
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Barbaroscakir 4 yıl
www.bahadircakar.com.tr
alın beni
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muratmoon 4 yıl
Haftada 15 yazı hazırlasın ama part time çalışsın biraz komik olmuş. Bu ilanı hazırlayan bir yazı hazırlasaymış önce de ne kadar vaktini alacağını görseymiş. Araştırma kısmını da saymıyorum sadece yazının yazılmasından bahsediyorum.
CSS bilsin, Javascript bilsin, PHP bilsin, Photoshop bilsin, C# bilsin şeklinde veya 10 senelik C# deneyimi olsun ama 25 yaşını geçmesin şekilnde verilen kimsenin neden verildiğini anlamadığı iş ilanlarına benzemiş.
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kloveangel 4 yıl
2 dil bilseydim THY'Ye girerdim. ama diyosan ki ben de 5000 tl maaş veriyorum o zaman tamam!
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ozgurce34 4 yıl
Hepsi güzel de haftada en az 15 yazı ne demek? Hızlı yazma yarışması mı düzenliyorsunuz... Editörün haftalık en az 15 yazı yazması demek yazıların baştan savma olması demek. Gerçekten faydalı olabilecek detaylı bir anlatım yerine üstün körü bir anlatımla yazı kotasını doldurmaya çalışmak demek. Gerçekten beklentinizin bu olduğuna emin misiniz? Bizlerin her gün sitenizi ziyaret etme nedenimiz sadece güncel paylaşımların olması değil. Bu paylaşımları akıcı düzgün bir Türkçe ile detaylara inerek paylaşıyor olmanız. Açıkçası ben bu sözden rahatsız oldum. Bu sizi sıradanlaştıracak bir adım bence.
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sabah moonwalk keyfi 4 yıl
Nereye uzanıyoruz
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melodileriyakar 4 yıl
İki tane dil bilen adamın Donanimhaber'de ne işi var ya, aklınızı mı kaybettiniz? Tercihen demiş bir de bak. :D Altı üstü iki tane siteden kopya haber çevirecek ve dil bilgisine hakim olacak hepsi bu. Bakın benim de Türkçe'm iyidir, -de bağlayıcını mütemadiyen ayrı yazarım. Beni de değerlendirebilirsiniz.

Çocuklar burası HBO, BBC ya da NBC değil, sadece bir ''haber portalı.'' Ne kendinizi ne de okuyucularınızı küçük düşürün.
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cngzmls 4 yıl
Birader nereden öğrendin bunları? Refik Halit Karay 'ın Milli Mücadele' ye muhalif olması ile konunun ne alakası var? İkincisi Atatürk 'ün dilde sadeleştirme gayretinde
gayretinden büyük oranda vazgeçtiğini Üniversite' de Refik Halit Karay'ın anılarından okuduk. Refik Halit Karay Milli Mücadele 'ye muhalefet etmiştir ama sonra Atatürk'e en yakın isimlerden olmuştur. VAY ARKADAŞ Bİ CÜMLE KURDUK(Buradaki editörlerin diksiyonu fevkalade güzel.) ADAMLAR KONUSU NEREYE GETİRDİLER?NELERLE UĞRAŞIYORUZ?
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mirage06 4 yıl cngzmls
EDİTÖR arkadaşlar,bunu alın bunu buradan :)) neyse konu kapansın bence çünkü başlığın amacından çok daha farklı bir noktaya gelinecek.Senin doğrun sana benim doğrum bana...
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sarp159 4 yıl
Ben bir haber sitesinde pazarları da dahil olmak üzere 8 saat boyunca 40 haber giriyordum. Tabii biz içeriği tamamen değiştirmiyorduk. Orjinal başlık, özgün spot ve giriş yazarak etiket ekliyorduk. Ama yine de zor işti. Çünkü hem zamana karşı yarışıyorsunuz hem de haberleri Google News'e sokmaya çalışıyorsunuz. Aylık da maaşımız 1000 liraydı.

Burada ise haftada 15 haber yazılacak diyor. Günde 2-3 haber yazsanız en fazla bir kaç saatinizi alır araştırmasıyla beraber. Şöyle bir bakıyorum yukarı da yapılan TATAVAYA gerçekten lüzumsuz. Biz öyle ilanlar gördük ki neredeyse eğitimini mümkünse Microsoft'un CEO görevinde tamamlasın demeye getirenler vardı. Bu ilanla da eleman bulunamıyorsa işsizliğin sebebi ortaya çıkmış demektir.

Son olarak, o kadar bilgisi olan kendisi blog açar kendisi yazar sizin yanınızda sığıntı gibi çalışmaz diyen zeka küpü. O işler senin bildiğin gibi değil. Ben kıytırık bir host, tema ve domain ile blog açtım içerisine doldurdum özgün makaleleri parayı kırdım devirleri çoktan bitti. Senin kazanabileceğin en fazla 300-500 lira ücret olur. Ama en azından burada editörlük yapabilirsen hiç mi değilse gün gelir başka yerde editörlük yapacağın zaman referansın olmuş olur. Her şeye para gözüyle bakmayın. Bazen cv niz paradan daha değerli olur. Ama tabii konuşmalarınızdan bakılırsa daha toysunuz ve sizin en önemli olan şey 1 günde yiyip bitirebileceğiniz para.

Lütfen şu ergenleri de foruma almayın. İş ilanı konusunu bile sulandırıyorlar.
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Guest-D7F4BA6BC 4 yıl
Teknoloji ve bilimin farklı dallarında çeviri ve özgün haber yazabilecek .

çeviri yazılmaz yapılır.Acaba siz dil bilgisi ve Türkçe konularında ne kadar hassassınız ??

Diyeceksiniz ki şimdi orda hata yok şu şekilde :
Teknoloji ve bilimin farklı dallarında çeviri haber yazabilecek ,
Teknoloji ve bilimin farklı dallarında özgün haber yazabilecek ,

O zaman eyvallah. Ama genel olarak editörlerinizde böyle detaylara bakan çok az.10 satırlık bir yazıda en az 2 tane hata bulmak hatta başlıklarda hata bulmak çok kolay.Çok değiştirtmişliğim vardır


edit:ayrıca
Yarı zamanlı olarak ev-ofis çalışabilecek .Bu ne demek ?
ev-ofis çalışmak nedir ?
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