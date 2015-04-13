Donanımhaber Yeni Editörler Arıyor !

Haber Editörü
Türkiye'nin en iyi teknoloji portalı olan Donanımhaber yeni haber editörleri arıyor.
Bilişim (donanım & yazılım), tüketici elektroniği, ev elektroniği vb. konu başlıklarının yanı sıra popüler bilim ve teknoloji konusunda haber üretebilecek yarı-zamanlı editör olarak Donanımhaber ailesine katılmak istiyorsanız aşağıdaki detaylar çerçevesinde bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Yarı Zamanlı Haber Editörü:
- Teknoloji ve bilimin farklı dallarında çeviri ve özgün haber yazabilecek
- Dilbilgisi ve Türkçe konusunda hassas
- Yarı zamanlı olarak ev-ofis çalışabilecek
- Haftada en az on beş (15) adet haber yazabilecek
- Akıcı yazım diline sahip
- Araştırmacı, sorgulayıcı
- İngilizce yanında tercihen ek yabancı dil(ler) bilen
- On sekiz (18) yaşından büyük
Çince Bilen Yarı Zamanlı Haber Editörü:
- Teknoloji ve bilimin farklı dallarında çeviri ve özgün haber yazabilecek
- Dilbilgisi ve Türkçe konusunda hassas
- Yarı zamanlı olarak ev-ofis çalışabilecek
- Akıcı yazım diline sahip
- Araştırmacı, sorgulayıcı
- Çince yanında tercihen ek yabancı dil(ler) bilen
- On sekiz (18) yaşından büyük
Notlar:
Başvurularınızı "kariyer@donanimhaber.com" adresine e-posta yoluyla yapmanız gereklidir. Göndereceğiniz e-posta şunları içermelidir:
- Özgeçmiş (Telefon, Skype, vb. iletişim bilgileri de içermelidir)
- Kendi seçeceğiniz herhangi bir teknoloji-bilim ile ilgili konuda örnek bir yazı
- Varsa notlarınız
Adaylara ilk aşamada geri dönüş e-posta üzerinden yapılacaktır.
Devamında İstanbul içerisindeki veya İstanbul'a ulaşabilecek adaylarla Donanımhaber ofisinde yüz yüze görüşülecektir.
İstanbul dışında olup DH ofisine ulaşımı mümkün olmayan adaylar ile telefon, Skype, Facetime vb. ile iletişim kurulacaktır.
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Forumdaki insanlara biraz saygınız olsun kimse zevkle yıllarını verdiği böyle paylaşım platformundan ayrılmaz.
Azıcık yapıcı olun , tarafsız olun.
ahahaha tam da bu video gibi olmuş :D
İlanımızla ilgili fikir ve eleştirileriniz için teşekkür ederiz. Bunlarla ilgili olarak bir kaç açıklamayı aşağıda bulabilirsiniz:
- Türkçe kullanımını iyileştirmeyi hedefliyoruz. Ekip olarak hali hazırda hatalarımız mevcut ama daha iyiye gitmek için çalışıyoruz. Bu yüzden de yeni editör arkadaşlarımızın da bu doğrultuda özenli olmalarını arzu ediyoruz.
- Dünyadaki pek çok haber sitesi gibi (The Verge, The Inquirer, Neowin, Engadget, Gizmodo, vb.) içeriklerimizin büyük bir bölümünü alıntı/çeviri haberler oluşturuyor. Bu haberleri sizlere daha doğru ulaştırabilmek, bire bir alıntı değil de içeriğini daha da zenginleştirip sunabilmek adına yabancı dile hakimiyet büyük önem kazanıyor. Özgün içerik üretmek için ise yabancı dil daha da önemli. Çince bilen editör ihtiyacı ise üstte adı geçen büyük sitelerin de hızlı haber verebilmek için direkt Çin'deki kaynaklardan yararlanmasıyla paralel olarak çıkan bir ihtiyaç. Amacımız bazı önemli bilgilere hızlı ve kaynağından ulaşmak. Geçen yılki verilere göre Çin'in dünyadaki bilgisayarların %80'ini ürettiği ve tüm elektronik cihazların da yine bu yüzdeye yakın kısmı aynı coğrafyadan çıkması da göz önüne alındığında Çince bilen editör(lerin) Donanımhaber için önem taşıyacağını söyleyebilirim.
- Haftalık haber üretim sayısı göze korkutucu gibi gelse de mevcut editörlerimizin takip ettiğiniz rakamlarıyla kıyasladığınızda oldukça makul bulunabilir. Donanımhaber.com'da bu kadar çok haber üretilmediği yorumuna cevaben ise Mart ayı içerisinde 900 civarında haber yayınlandığı istatistiğini paylaşmam yerinde olacaktır. Donanımhaber.com olarak nicelik ve nitelik arasındaki farkı iyi anladığımızı, haber sayısının haberde kalite ile aynı kapıya çıkmadığını ve haber kalitesini hem mevcut kadromuzla hem de yeni katılacak arkadaşlarımızla daha da iyileştireceğimizi de belirtmeliyim.
- Hem içeriğimizi hem de altyapımızı sürekli geliştirmek için çalışıyoruz. Sadece "Haber Portalı" olsakta her zaman daha iyisini hedefliyoruz.
- Başvuru sahiplerine e-posta üzerinden tek tek ulaşıyoruz. Kendilerine ilgileri için teşekkür ederiz.
alın beni
CSS bilsin, Javascript bilsin, PHP bilsin, Photoshop bilsin, C# bilsin şeklinde veya 10 senelik C# deneyimi olsun ama 25 yaşını geçmesin şekilnde verilen kimsenin neden verildiğini anlamadığı iş ilanlarına benzemiş.
Çocuklar burası HBO, BBC ya da NBC değil, sadece bir ''haber portalı.'' Ne kendinizi ne de okuyucularınızı küçük düşürün.
gayretinden büyük oranda vazgeçtiğini Üniversite' de Refik Halit Karay'ın anılarından okuduk. Refik Halit Karay Milli Mücadele 'ye muhalefet etmiştir ama sonra Atatürk'e en yakın isimlerden olmuştur. VAY ARKADAŞ Bİ CÜMLE KURDUK(Buradaki editörlerin diksiyonu fevkalade güzel.) ADAMLAR KONUSU NEREYE GETİRDİLER?NELERLE UĞRAŞIYORUZ?
Burada ise haftada 15 haber yazılacak diyor. Günde 2-3 haber yazsanız en fazla bir kaç saatinizi alır araştırmasıyla beraber. Şöyle bir bakıyorum yukarı da yapılan TATAVAYA gerçekten lüzumsuz. Biz öyle ilanlar gördük ki neredeyse eğitimini mümkünse Microsoft'un CEO görevinde tamamlasın demeye getirenler vardı. Bu ilanla da eleman bulunamıyorsa işsizliğin sebebi ortaya çıkmış demektir.
Son olarak, o kadar bilgisi olan kendisi blog açar kendisi yazar sizin yanınızda sığıntı gibi çalışmaz diyen zeka küpü. O işler senin bildiğin gibi değil. Ben kıytırık bir host, tema ve domain ile blog açtım içerisine doldurdum özgün makaleleri parayı kırdım devirleri çoktan bitti. Senin kazanabileceğin en fazla 300-500 lira ücret olur. Ama en azından burada editörlük yapabilirsen hiç mi değilse gün gelir başka yerde editörlük yapacağın zaman referansın olmuş olur. Her şeye para gözüyle bakmayın. Bazen cv niz paradan daha değerli olur. Ama tabii konuşmalarınızdan bakılırsa daha toysunuz ve sizin en önemli olan şey 1 günde yiyip bitirebileceğiniz para.
Lütfen şu ergenleri de foruma almayın. İş ilanı konusunu bile sulandırıyorlar.
çeviri yazılmaz yapılır.Acaba siz dil bilgisi ve Türkçe konularında ne kadar hassassınız ??
Diyeceksiniz ki şimdi orda hata yok şu şekilde :
Teknoloji ve bilimin farklı dallarında çeviri haber yazabilecek ,
Teknoloji ve bilimin farklı dallarında özgün haber yazabilecek ,
O zaman eyvallah. Ama genel olarak editörlerinizde böyle detaylara bakan çok az.10 satırlık bir yazıda en az 2 tane hata bulmak hatta başlıklarda hata bulmak çok kolay.Çok değiştirtmişliğim vardır
edit:ayrıca
Yarı zamanlı olarak ev-ofis çalışabilecek .Bu ne demek ?
ev-ofis çalışmak nedir ?