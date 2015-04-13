Donanımhaber Yeni Editörler Arıyor !

Türkiye'nin en iyi teknoloji portalı olan Donanımhaber yeni haber editörleri arıyor.

Bilişim (donanım & yazılım), tüketici elektroniği, ev elektroniği vb. konu başlıklarının yanı sıra popüler bilim ve teknoloji konusunda haber üretebilecek yarı-zamanlı editör olarak Donanımhaber ailesine katılmak istiyorsanız aşağıdaki detaylar çerçevesinde bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yarı Zamanlı Haber Editörü:





- Teknoloji ve bilimin farklı dallarında çeviri ve özgün haber yazabilecek

- Dilbilgisi ve Türkçe konusunda hassas

- Yarı zamanlı olarak ev-ofis çalışabilecek

- Haftada en az on beş (15) adet haber yazabilecek

- Akıcı yazım diline sahip

- Araştırmacı, sorgulayıcı

- İngilizce yanında tercihen ek yabancı dil(ler) bilen

- On sekiz (18) yaşından büyük





Çince Bilen Yarı Zamanlı Haber Editörü:





- Teknoloji ve bilimin farklı dallarında çeviri ve özgün haber yazabilecek

- Dilbilgisi ve Türkçe konusunda hassas

- Yarı zamanlı olarak ev-ofis çalışabilecek

- Akıcı yazım diline sahip

- Araştırmacı, sorgulayıcı

- Çince yanında tercihen ek yabancı dil(ler) bilen

- On sekiz (18) yaşından büyük





Notlar:

Başvurularınızı "kariyer@donanimhaber.com" adresine e-posta yoluyla yapmanız gereklidir. Göndereceğiniz e-posta şunları içermelidir:





- Özgeçmiş (Telefon, Skype, vb. iletişim bilgileri de içermelidir)

- Kendi seçeceğiniz herhangi bir teknoloji-bilim ile ilgili konuda örnek bir yazı

- Varsa notlarınız

Adaylara ilk aşamada geri dönüş e-posta üzerinden yapılacaktır.





Devamında İstanbul içerisindeki veya İstanbul'a ulaşabilecek adaylarla Donanımhaber ofisinde yüz yüze görüşülecektir.





İstanbul dışında olup DH ofisine ulaşımı mümkün olmayan adaylar ile telefon, Skype, Facetime vb. ile iletişim kurulacaktır.