Donanimhaber ile ''Sokaktayiz'' Keyfi

Sokaktayız'ın bu bölümünde yine insanların arasına karışıyoruz. Sorular soruyor ve keyifli dakikalar geçirirken bir yandan da siz değerli takipçilerimizi unutmuyoruz. Teknolojinin ne kadar içindesiniz

Sokaktayız'ın bu bölümünde yine insanların arasına karışıyoruz. Sorular soruyor ve keyifli dakikalar geçirirken bir yandan da siz değerli takipçilerimizi unutmuyoruz. Bu bölümdeki sorumuz; Teknolojinin ne kadar içindesiniz?

Dilerseniz sizler de cevaplarınızı paylaşabilir ve tartışabilirsiniz.