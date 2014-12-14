Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Donanimhaber ile ''Sokaktayiz'' Keyfi

4 yıl
20,7b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sokaktayız'ın bu bölümünde yine insanların arasına karışıyoruz. Sorular soruyor ve keyifli dakikalar geçirirken bir yandan da siz değerli takipçilerimizi unutmuyoruz. Teknolojinin ne kadar içindesiniz


Sokaktayız'ın bu bölümünde yine insanların arasına karışıyoruz. Sorular soruyor ve keyifli dakikalar geçirirken bir yandan da siz değerli takipçilerimizi unutmuyoruz. Bu bölümdeki sorumuz; Teknolojinin ne kadar içindesiniz?
Dilerseniz sizler de cevaplarınızı paylaşabilir ve tartışabilirsiniz.

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 4 yıl
en sondaki eleman taksim delisi cenk gibi çok iyi atlıyor konuları :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
anketlerde hep en olmayan şıkları seçiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Teknolojinin ne kadar içindesiniz?
Bazıları olayı aşmış kendine entegre etmiş. hurriyet.com.tr/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nostromo- 4 yıl
Nerde davar var gidip ona sormuşsunuz. Bu kadıköy teknolojinin başkentimi kardeşim hep orada takılıyorsunuz. Aksine nerde davar var hep kadıköyde. Gel küçükçekmece hürriyet caddesine sana commodore 64 ten başlayayım segadan mega drivedan pc den çıkayım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BiqBrav3 4 yıl
Sondaki adam baya trollemiş röportajı :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
merfarukkk 4 yıl
yaaw o sondaki neydi öyle yaaa hahahahahhahaah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bi50likdaha 4 yıl
Arkadaşın yemeği ocakta pişirmesi ilgimi çekti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dockhanger 4 yıl
teknolojı nin neresindeler bilmemede okumuşlukta baya bi gerilerdeyiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
limbesh 4 yıl
istanbulda insanlar çok değişik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***Leopard*** 4 yıl DH Sezer
Guzel video olmus dostum,eline saglik.

Sondaki elemana cok guldum


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
2,2b izlenme · 1 gün
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
16,1b izlenme · 2 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,4b izlenme · 1 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,4b izlenme · 2 hf.
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1,3b izlenme · 15 sa. yeni video
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,6b izlenme · 3 gün
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
701 izlenme · 15 sa. yeni video
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,1b izlenme · 2 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,4b izlenme · 2 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13b izlenme · 4 gün
03:54
Web sitenize kimler giriyor, ne yapıyor? "Yandex Metrica mercek altında"
47b izlenme · 1 yıl
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,7b izlenme · 4 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,1b izlenme · 3 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim