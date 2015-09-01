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Dönebilir çerçeveli Samsung Gear S2 akıllı saat lanse edildi

3 yıl
5,4b
1
13
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Dönebilir çerçeveli Samsung Gear S2 akıllı saat lanse edildi

Samsung'un bir süredir işaretlerini verdiği ve kendisi açısından ilk yuvarlak ekranlı akıllı saat durumundaki Gear S2, önümüzdeki günlerde başlayacak IFA 2015 tüketici elektroniği fuarını beklemeden resmiyet kazandı.

Bilindiği üzere Samsung yeni akıllı saatinde önemli bir yenilik ile geliyor. Daha önce gündeme Orbis kod adı ile yansıyan Gear S2 modelinin ekran çerçevesi dönebiliyor ve bu sayede menüler arasında kolay dolaşım sağlanıyor. 

Home ve Geri tuşları ile birlikte dönebilir çerçeve iyi bir kombinasyon oluşturuyor. Ayrıca cihazdaki tüm etkileşim bu kombinasyon yoluyla gerçekleşiyor zira açıklamalarda dokunmatik ekrana vurgu yok. Bu detayı muhtemelen fuar başladığında öğrenebileceğiz.

1.2 inçlik yuvarlak Super AMOLED ekranda 360x360 piksel çözünürlük sunan saat 1GHz hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemciden gücünü alıyor ve 512MB RAM ile 4GB depolama kapasitesi sunuyor. 

Kablosuz şarj özelliği olan modelde 3G destekli bir versiyon da mevcut. Spor ve klasik tasarım seçenekleri ile gelecek modelin işletim sistemi ise Tizen OS. Samsung genelde Android Wear platformundan uzak durmayı tercih ettiği için uygulama ekosistemi firmanın gayretleri ile şekilleniyor. Ancak pek çok önemli uygulamada ekosistemde yerini almış.

Fitness takibi, nabız ölçer, uyku takibi gibi sağlık değerlerini takip edebilen model NFC teknolojisi ile Samsung Pay temassız ödeme sistemini de destekliyor. 3G destekli versiyon herhangi bir akıllı telefon bağlantısına ihtiyaç duymadan bildirimleri alabiliyor, uygulama çalıştırabiliyor. 

Bluetooth 4.1 bağlantısının yanında WiFi özelliği de bulunan saat 11.4mm kalınlık değerine sahip. Tasarıma özen gösterildiği ilk bakışta belli olan saatler 2-3 gün arasında kullanım süresi sunacak. Fiyat ve çıkış tarihi henüz bilinmiyor.  

http://www.samsungmobilepress.com/2015/08/31/Samsung-Comes-Full-Circle-with-Introduction-of-Samsung-Gear-S2 Yorum Yaz
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Gopc@ 3 yıl en beğenilen
Dokunmatik ekrana vurgu yapilmama nedeni dokunmatik olmayan ekran uretiminin pek olmayisindan kaynakli. Artik gununuzde dokunmatik olmayan urunlerde "dokunmatik degildir" ibaresi yer alir. Ingilizce kaynakta hicbir sekilde dokunmatik degildir gibi bir ifade bulunmuyor. Sadece dondurulebilir cerceve ile kullanicilar uygulamalar arasinda daha rahat ve dogru secim yapabilecek deniliyor.

Ekrem buradan nasil dokunmatik olmayan ekran anlamini cikardin anlamiyorum.
Dokunmatik ekrana vurgu yapilmama nedeni dokunmatik olmayan ekran uretiminin pek olmayisindan kaynakli. Artik gununuzde dokunmatik olmayan urunlerde "dokunmati...
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theknife 3 yıl
Bu saati cok begendim ve aldim. Ekran surekli acik olarak 1 gun gidiyor diye tanitim yapiliyor ama ekran surekli acikken cihaza bakmadiginizda sacma bir hale donusuyor, sectiginiz kadran degil siyah beyaz bir hale geliyor ve bu hos degil. Keske videolarda bunu da gosterseydiniz de 900 tl vermeseydik.
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kayamtky 3 yıl
Çerçeve dönünce ne işimize yarıyormuş ?
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gokhan1997 3 yıl
Güzel cihazmış. Bir sorum olacak sadece samsung telefonlardamı çalışıyor?
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Erik Lehnsherr 3 yıl gokhan1997
şu ana kadar çıkan samsung saatler samsung cihazlarla eşleşebiliyor sadece büyük ihtimalle gear s2 de öyle olacaktır

ancak xda dek arkadaşlar sağolsun bazı modlar ile samsung olmayan cihazlarda da çalıştırabildiler ama fonksiyonların tamamı aktif mi onu bilmiyorum araştırmadım büyük ihtimalle gear s2 ye de bu tarz modlar yapılacaktır
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Denis Cheryshev 3 yıl gokhan1997
gokhan1997
Güzel cihazmış. Bir sorum olacak sadece samsung telefonlardamı çalışıyor?

Hayır tüm android telefonlarla çalışabilecekmiş
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kadirirdem 3 yıl
yabancı kaynaklarda dokunmatik değildir ibaresi yok ekrem neyin kafasını yaşıyorsun....
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Erik Lehnsherr 3 yıl
Gear s2 yi uzun suredir bekliyordum ve gear s almiyordum ama sorun surda cihazla ilgili
Cihaz e-sim kullaniyor yani fiziksel bir sim kart yok
T mobile ve verizon twitter dan gear s2 yi sunacaklarini soyledi peki turkiyede durum ne olacak
Turkcell avea vodafone gear s2 yi sunacaklar mi veya samsung turkiyeden 3g li gear s2 yi aldigimizda turkcell e ornegin goturup numaramizi e-sim e isletebilecek veya yeni bir numara alip onu e-sim e entegre ettirebilecek miyiz
Sahsen gear s2 nin 3g olmayan versiyonunu almayi dusunmem cunku ilk gear s nano sim kart takilabilen bir cihaz ve gayet estetik eger s2 nin e-sim i bize operator destegi ile gelmezse gear s almak daha mantikli duruyor ki gear s2 nin ongorulen fiyati 399 euro idi bugunku kurla 1400 tl yapar
Gear s i ise 600 tl ye bulmak mumkun

Turkcell ile yapilan gorusmeden sonra gelen edit: turkcell su anda e-sim nedir bilmiyordu teknoloji uzmanina uzun uzun acikladim su anda destekleri yok gorunuyor ama gear s2 nin t mobile ve verizondan saglanacagini (ki buyuk operatorlerin hepsi dunya capinda satar bence) duyunca "turkcell en yeni cihazlari sizlere her zaman sunacaktir ve gerekli operasyonlari cihazinizi en iyi sekilde kullanabilmeniz icin gerceklestirecektir" dedi teknoliji uzmani

Buyuk ihtimalle turkcell cihazi pesin veya hatta taksitli satar

derinlerden gelen edit 2: sammobile a göre gear s2 nin 3 versiyonu olacak; gear s2, gear s2 classic ve gear s2 3g ki benim için önemli olan 3g yani e-sim destekli model classic gibi deri kordon ile değil kauçuk kordon ile geliyor ve sadece güney kore ile amerikada satılacakmış yani geçmiş olsun 600 liraya gear s alıp keyfime bakarım
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hidrojennn 3 yıl
yakında saatlere de fulld uhd koyarlar. :) bazı arkadaşlar daha net görürler.
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THUGGER 3 yıl hidrojennn
hidrojennn
yakında saatlere de fulld uhd koyarlar. :) bazı arkadaşlar daha net görürler.


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smart1978 3 yıl
Dönebilir çerçeveli olması mekanik arıza olma ihtimalini de artıtır . Bir baktın pakedini açarken arızalı çıkabilir veya zamanla .
Garanti kapsamında mı değerlendirilir belli değil. Kullanıcı hatası denilebilir rahatlıkla ! .
Kapasatif döndürülmeyen çerçeve olsa idi süper olurdu . Hani şu eski Ipod lardaki gibi .
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Firaristt 3 yıl
360x360 kare oluyor. Pardon da ekran daire şeklinde. Ayrıca Samsung bu kadar güvendiği bir cihaza dokunmatik ekran koymadan rahat etmez. Zaten var, standart olmuş artık. Koymazlarsa zaten sorun büyük.
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Gopc@ 3 yıl en beğenilen
Dokunmatik ekrana vurgu yapilmama nedeni dokunmatik olmayan ekran uretiminin pek olmayisindan kaynakli. Artik gununuzde dokunmatik olmayan urunlerde "dokunmatik degildir" ibaresi yer alir. Ingilizce kaynakta hicbir sekilde dokunmatik degildir gibi bir ifade bulunmuyor. Sadece dondurulebilir cerceve ile kullanicilar uygulamalar arasinda daha rahat ve dogru secim yapabilecek deniliyor.

Ekrem buradan nasil dokunmatik olmayan ekran anlamini cikardin anlamiyorum.
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