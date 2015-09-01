Dönebilir çerçeveli Samsung Gear S2 akıllı saat lanse edildi

Samsung'un bir süredir işaretlerini verdiği ve kendisi açısından ilk yuvarlak ekranlı akıllı saat durumundaki Gear S2, önümüzdeki günlerde başlayacak IFA 2015 tüketici elektroniği fuarını beklemeden resmiyet kazandı.





Bilindiği üzere Samsung yeni akıllı saatinde önemli bir yenilik ile geliyor. Daha önce gündeme Orbis kod adı ile yansıyan Gear S2 modelinin ekran çerçevesi dönebiliyor ve bu sayede menüler arasında kolay dolaşım sağlanıyor.





Home ve Geri tuşları ile birlikte dönebilir çerçeve iyi bir kombinasyon oluşturuyor. Ayrıca cihazdaki tüm etkileşim bu kombinasyon yoluyla gerçekleşiyor zira açıklamalarda dokunmatik ekrana vurgu yok. Bu detayı muhtemelen fuar başladığında öğrenebileceğiz.





1.2 inçlik yuvarlak Super AMOLED ekranda 360x360 piksel çözünürlük sunan saat 1GHz hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemciden gücünü alıyor ve 512MB RAM ile 4GB depolama kapasitesi sunuyor.





Kablosuz şarj özelliği olan modelde 3G destekli bir versiyon da mevcut. Spor ve klasik tasarım seçenekleri ile gelecek modelin işletim sistemi ise Tizen OS. Samsung genelde Android Wear platformundan uzak durmayı tercih ettiği için uygulama ekosistemi firmanın gayretleri ile şekilleniyor. Ancak pek çok önemli uygulamada ekosistemde yerini almış.





Fitness takibi, nabız ölçer, uyku takibi gibi sağlık değerlerini takip edebilen model NFC teknolojisi ile Samsung Pay temassız ödeme sistemini de destekliyor. 3G destekli versiyon herhangi bir akıllı telefon bağlantısına ihtiyaç duymadan bildirimleri alabiliyor, uygulama çalıştırabiliyor.





Bluetooth 4.1 bağlantısının yanında WiFi özelliği de bulunan saat 11.4mm kalınlık değerine sahip. Tasarıma özen gösterildiği ilk bakışta belli olan saatler 2-3 gün arasında kullanım süresi sunacak. Fiyat ve çıkış tarihi henüz bilinmiyor.

http://www.samsungmobilepress.com/2015/08/31/Samsung-Comes-Full-Circle-with-Introduction-of-Samsung-Gear-S2