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Dots yenilendi: Arkadaşlarınızla mücadele edin

5 yıl
450
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Dots yenilendi: Arkadaşlarınızla mücadele edin
App Store’un sevilen oyunlarında olan Dots’da artık arkadaşlarınızla oyun oynayabileceksiniz.

Son güncelleme ile birlikte gelen çoklu oyuncu desteği sayesinde Dots severler, karşılıklı olarak 60 saniyelik rekabete tutuşabilecekler. Çoklu oyuncu desteğinde, arkadaşınızla yarışabileceğiniz gibi, rakibinizin oyun tarafından rassal olarak seçilmesini de sağlayabilirsiniz.

Basit, ancak bağımlılık yapan oyunlardan biri olan Dots’da 60 saniye içerisinde en fazla sayıda aynı renkteki noktaları bir araya getirmenin hedef alınıyor.

Dots’un App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Dots: A Game About Connecting - Betaworks One


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