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‘Draw Something’ aktif kullanıcı sayısı düşüşte

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,3b
1
26
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 ‘Draw Something’ son zamanların en popüler oyunları arasında yer alan büyük bir fikre sahip küçük bir oyun.

Bize verilen kelimeyi çizerek karşı tarafa en iyi şekilde anlatmaya çalıştığımız oyun kısa sürede inanılmaz indirme rakamlarına ulaşmış ve milyonlarca aktif kullanıcıya hizmet vermeye başlamıştı. OMGPOP tarafından geliştirilen ‘Draw Something’ kısa bir süre içerisinde bu kadar popüler olması ve geliştirmelere uygun yapısı sayesinde bir anda mobil oyun dünyasının dikkatini üzerine çekmiş ve geliştiricisi 'OMGPOP' Zynga tarafından 210 milyon dolara satın alınmıştı. ‘Draw Something’ Zynga tarafından alındıktan sonra adını daha sık duyuyor olsak ta popülerliği gün geçtikçe düşen oyunda alımın ardından 5 milyona yakın aktif kullanıcı kaybı yaşandığı belirtiliyor.
‘Draw Something’ büyük bir kayıp yaşamış olsa da sahip olduğu basit fikri, eğlenceli ve geliştirilebilir yapısı ile aktif kullanıcı sayısını tekrar arttırması oyuna eklenecek yeniliklere bağlı gibi görünüyor.

http://toucharcade.com/2012/05/02/has-draw-something-lost-5-million-daily-active-users-since-zynga-acquisition/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
OverClocK1ng 7 yıl en beğenilen
Kusura bakmayın ama bugüne kadar DonanımHaber'de gördüğüm en geyik, en gereksiz haber valla...
Yani başarı haberi desen değil, yeni bir ürün tanıtımı falan da değil.
Daha önce çıkmış, başarılı olmuş bir ürünün kullanımının azaldığı haberi.
Gerçekten gereksiz haber...
Kusura bakmayın ama bugüne kadar DonanımHaber'de gördüğüm en geyik, en gereksiz haber valla...Yani başarı haberi desen değil, yeni bir ürün tanıtımı falan d...
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2 Yanıt Yanıtla +33
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Son of Hades 7 yıl
Bende bugün draw something'in kullanıcı sayısı düştü mü arttı mı diyordum teşekkürler bu önemli haber için.
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Properties 7 yıl
baydi artik
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FrioVentus 7 yıl
Hep aynı kelimeler geliyor. Ayrıca türkçe değil. Google translate ile oynuyorum ben.
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gfbekir 7 yıl
ben yari aktifim
arkadas cizdim derse girer ben de cizerim
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Batuist 7 yıl
bir oyunun çok indirilmesi onun çok mükemmel olduğu gerçeğini doğurmaz ki!! ben meraktan öylesine bakmak için o kadar çok oyun indirip sonra siliyorum ki 5 milyon kullanıcı kaybetmesi demek bu kişilerin bir bakmak için indirdiklerini gösteriyor. indiren herkesin oyunun müptelası olduğu söylenemez..

mesela angry birds space bilmem kaçdefa indirilmiş... o rakamın için benim indirdiklerimde var ama gel görki oynuyormuyum ?? HAYIR!!! rakamlar neden yanlış telaffuz ediliyor böylesi basit bir denklemi çözmek çok mu zor??? indirildiyse bir fan daha kazandı mantığını bu site aşmalı.... indirdiysem ne olmuş?? indiripte benim gibi oynamayanların rakamları var mı? yada silenlerin?? indiren herkesi müptelası gibi görüp rakamları bu şekilde vermek ne kadar doğru??
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blackh4wk 7 yıl
Çok önemli bir habermiş.
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Ayyuka 7 yıl
İlk başlarda fena sarıyordu da sonradan sıkıyor, bir de fena şarj gidiyor oynarken.
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E_Aydin35 7 yıl
Sadece bu parlak fikir sayesinde bu kadar beğeni almış ise, demekki ellerinde yapabilecek o kadar çok şeyin potansiyeli varki..
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uAslAnkara 7 yıl
çok normal. bir süre sonra hep aynı şeyler geliyor çizmek için ve bayıyor insanı. şahsen sıkıldım ben oynamıyorum son zamanlarda pek.
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Recharged 7 yıl
İnsanlar bir zaman sonra farklı uygulamalar arıyorlar.Bu son derece normal bir durum.
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teramit 7 yıl
OverClocK1ng
Kusura bakmayın ama bugüne kadar DonanımHaberde gördüğüm en geyik, en gereksiz haber valla...Yani başarı haberi desen değil, yeni bir ürün tanıtımı falan da değil.Daha önce çıkmış, başarılı olmuş bir ürünün kullanımının azaldığı haberi.Gerçekten gereksiz haber...

uygulama haberleri konusunda çok popüler bir oyun hakkında ciddi bir gelişme haber değeri var beğenmediysen bakma ne diyelim ben başlığına bakıp girip girmemeye karar veriyorum çok zor değil tavsiye ederim :)
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alper5398 7 yıl
Tabi düşecek. Dün akşam Citizen le oynadım. Direk yazdı kelimeyi. Çoğu kişide böyle hiç uğraşmadan yazıyor.
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OverClocK1ng 7 yıl en beğenilen
Kusura bakmayın ama bugüne kadar DonanımHaber'de gördüğüm en geyik, en gereksiz haber valla...
Yani başarı haberi desen değil, yeni bir ürün tanıtımı falan da değil.
Daha önce çıkmış, başarılı olmuş bir ürünün kullanımının azaldığı haberi.
Gerçekten gereksiz haber...
1 Yanıt Yanıtla +33
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Son of Hades 7 yıl
Bende bugün draw something'in kullanıcı sayısı düştü mü arttı mı diyordum teşekkürler bu önemli haber için.
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Latour 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Kusura bakmayın ama bugüne kadar DonanımHaber'de gördüğüm en geyik, en gereksiz haber valla...
Yani başarı haberi desen değil, yeni bir ürün tanıtımı falan da değil.
Daha önce çıkmış, başarılı olmuş bir ürünün kullanımının azaldığı haberi.
Gerçekten gereksiz haber...

Bundan sonra senden izin alak o zaman haci konu acmadan once gerekli gereksiz diye basindan haber ver bize.
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