‘Draw Something’ aktif kullanıcı sayısı düşüşte

‘Draw Something’ son zamanların en popüler oyunları arasında yer alan büyük bir fikre sahip küçük bir oyun.





Bize verilen kelimeyi çizerek karşı tarafa en iyi şekilde anlatmaya çalıştığımız oyun kısa sürede inanılmaz indirme rakamlarına ulaşmış ve milyonlarca aktif kullanıcıya hizmet vermeye başlamıştı. OMGPOP tarafından geliştirilen ‘Draw Something’ kısa bir süre içerisinde bu kadar popüler olması ve geliştirmelere uygun yapısı sayesinde bir anda mobil oyun dünyasının dikkatini üzerine çekmiş ve geliştiricisi 'OMGPOP' Zynga tarafından 210 milyon dolara satın alınmıştı. ‘Draw Something’ Zynga tarafından alındıktan sonra adını daha sık duyuyor olsak ta popülerliği gün geçtikçe düşen oyunda alımın ardından 5 milyona yakın aktif kullanıcı kaybı yaşandığı belirtiliyor.

‘Draw Something’ büyük bir kayıp yaşamış olsa da sahip olduğu basit fikri, eğlenceli ve geliştirilebilir yapısı ile aktif kullanıcı sayısını tekrar arttırması oyuna eklenecek yeniliklere bağlı gibi görünüyor.

http://toucharcade.com/2012/05/02/has-draw-something-lost-5-million-daily-active-users-since-zynga-acquisition/