    WhatsApp'a yapay zeka destekli yazma asistanı özelliği geldi

    WhatsApp, mesaj yazmaya yardımcı olan yapay zeka destekli Yazma Yardımcısı özelliğini kullanıma sundu. Özellik şimdilik sadece ABD’deki kullanıcılara ve yalnızca İngilizce olarak sunuluyor.

    WhatsApp, mesaj yazmaya yardımcı olan yapay zeka destekli Yazma Yardımcısı (Writing Help) özelliğini kullanıma sundu. Bu asistan ile kullanıcılar, profesyonel, esprili ya da destekleyici gibi farklı üsluplarda mesaj yazma seçeneklerine erişebiliyor ve istenildiği takdirde oluşturulan metni kendi istediği şekilde düzenleyebiliyor.

    Şimdilik sadece ABD'de ve İngilizce olarak sunuluyor

    Kullanıcılar bu özelliğe, sohbet ederken çıkan kalem simgesine dokunarak erişebiliyor. Geri kalan kısmı yapay zeka üstleniyor. Özellik şimdilik sadece ABD’deki kullanıcılara ve yalnızca İngilizce olarak sunuluyor, fakat şirket bu yıl içinde başka ülke ve dillere de getirmeyi planladığını söylüyor.

    Tabii akla ilk gelen konu gizlilik. WhatsApp mesajları uçtan uca şifreli olsa da, yapay zeka işlemleri genellikle uzak bir veri merkezinde gerçekleşiyor. Burada devreye Meta’nın mevcut Private Processing teknolojisi giriyor. Bu sistem sayesinde kullanıcılar, mesajları ya da önerilen yeniden yazımlar herhangi biri tarafından okunmadan Meta AI’den faydalanabiliyor. Apple’ın Private Cloud Compute sistemine benzer şekilde çalışan bu yöntem, verileri buluta göndermeden yapay zekayı devreye sokabiliyor. Meta, bu yaklaşımın WhatsApp’ın gizlilik ilkesini koruduğunu, mesajlaşan kişilerin dışında hiç kimsenin mesajlara erişemeyeceğini vurguluyor.

