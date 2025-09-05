Google'ın video oluşturma aracı Veo 3, Fotoğraflar uygulamasına geldi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google, video oluşturma modeli Veo 3'ü Fotoğraflar uygulamasına getirdi. Artık kullanıcılar fotoğraflarını hafif hareketlendirebiliyor veya daha dinamik bir seçenek olan "Şansımı deniyorum" ile dört saniyelik videolara dönüştürebiliyor. Üstelik bu özellik tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Ancak ücretsiz versiyon ses içermiyor ve günlük kullanım sınırı bulunuyor.





Bunun yanında fotoğrafları, anime çizimleri, çizgi roman illüstrasyonları ve 3B animasyonlar gibi çeşitli stillere dönüştüren Remix adlı bir araç da mevcut. Veo 3, birden fazla fotoğraf seçip bir düzen belirlemeyi kolaylaştıran yeni bir Kolaj aracı da sunuyor. Hatta kolaj oluşturucudan doğrudan erişilebilen basit bir resim düzenleyici de bulunuyor.

Vurgulama (highlight) aracı, arama istemlerine göre müzik eşliğinde görsel montajlar hazırlıyor. Sinematik Fotoğraflar özelliği ise var olan fotoğrafların 3B görüntülerini oluşturuyor. Bu araçların birçoğu birleştirilerek benzersiz görseller ve videolar ortaya çıkarılabiliyor.

Veo 3 entegrasyonlu Google Fotoğraflar şu anda sadece ABD'de sunuluyor. Bu araçların tümüne yeni Oluştur sekmesinden erişilebiliyor. Kullanıcılar günde yalnızca sınırlı sayıda görsel üretim hakkına bulunuyor, daha fazla üretim için Google AI Pro ve Ultra abonelikleri gerekiyor.

Google, video üretim aracı Veo 3'ü kısa süre önce Youtube'a da entegre etmişti.

