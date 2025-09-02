WhatsApp duruma yeni gizlilik seçeneği geliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Meta, WhatsApp durum güncellemeleri için yeni bir özelliği yakında kullanıma sunabilir. Instagram’ın popüler yakın arkadaşlar özelliğine benzer şekilde, WhatsApp kullanıcıları durum güncellemelerini yalnızca yakın arkadaşlarıyla paylaşmayı seçebilecek.

WhatsApp durumu, şu anda kullanıcıların güncellemeleri tüm kişilerle paylaşmasına, belirli kişileri hariç tutmasına veya belli kişileri seçmesine olanak tanıyor. Güncellemeyle birlikte kullanıcılar, durumlarını yalnızca yakın arkadaş olarak belirledikleri kişilerle paylaşabilecek. Instagram’da olduğu gibi özel olarak paylaşılan güncellemelerde profil resminin çevresinde farklı bir renk gösterilecek.

Kullanıcı, bir kişiyi yakın arkadaş listesine eklediğinde veya çıkardığında WhatsApp karşı tarafa bildirim yollamayacak. Yakın arkadaşlar ile paylaşılan güncellemeler de 24 saat sonra kaybolacak ve uçtan uca şifreleme ile korunmaya devam edecek.

WhatsApp durum güncellemeleri için yeni yakın arkadaşlar seçeneği şu anda WhatsApp iOS 25.23.10.80 sürümünde test ediliyor.

