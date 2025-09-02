Giriş
    WhatsApp duruma yeni gizlilik seçeneği geliyor

    Meta, Instagram'daki gizlilik özelliğini WhatsApp durum güncellemelerine getirmeye hazırlanıyor. Yeni özellik, WhatsApp iOS uygulamasında test ediliyor.         

    whatsapp durum instagram yakın arkadaşlar Tam Boyutta Gör
    Meta, WhatsApp durum güncellemeleri için yeni bir özelliği yakında kullanıma sunabilir. Instagram’ın popüler yakın arkadaşlar özelliğine benzer şekilde, WhatsApp kullanıcıları durum güncellemelerini yalnızca yakın arkadaşlarıyla paylaşmayı seçebilecek.

    WhatsApp durum güncellemeleri yakın arkadaşlarla paylaşılabilecek

    WhatsApp durumu, şu anda kullanıcıların güncellemeleri tüm kişilerle paylaşmasına, belirli kişileri hariç tutmasına veya belli kişileri seçmesine olanak tanıyor. Güncellemeyle birlikte kullanıcılar, durumlarını yalnızca yakın arkadaş olarak belirledikleri kişilerle paylaşabilecek. Instagram’da olduğu gibi özel olarak paylaşılan güncellemelerde profil resminin çevresinde farklı bir renk gösterilecek.

    Kullanıcı, bir kişiyi yakın arkadaş listesine eklediğinde veya çıkardığında WhatsApp karşı tarafa bildirim yollamayacak. Yakın arkadaşlar ile paylaşılan güncellemeler de 24 saat sonra kaybolacak ve uçtan uca şifreleme ile korunmaya devam edecek.

    WhatsApp durum güncellemeleri için yeni yakın arkadaşlar seçeneği şu anda WhatsApp iOS 25.23.10.80 sürümünde test ediliyor.

