WhatsApp duruma yeni gizlilik seçeneği geliyor

WhatsApp durum güncellemeleri yakın arkadaşlarla paylaşılabilecek
WhatsApp durumu, şu anda kullanıcıların güncellemeleri tüm kişilerle paylaşmasına, belirli kişileri hariç tutmasına veya belli kişileri seçmesine olanak tanıyor. Güncellemeyle birlikte kullanıcılar, durumlarını yalnızca yakın arkadaş olarak belirledikleri kişilerle paylaşabilecek. Instagram’da olduğu gibi özel olarak paylaşılan güncellemelerde profil resminin çevresinde farklı bir renk gösterilecek.
Kullanıcı, bir kişiyi yakın arkadaş listesine eklediğinde veya çıkardığında WhatsApp karşı tarafa bildirim yollamayacak. Yakın arkadaşlar ile paylaşılan güncellemeler de 24 saat sonra kaybolacak ve uçtan uca şifreleme ile korunmaya devam edecek.
WhatsApp durum güncellemeleri için yeni yakın arkadaşlar seçeneği şu anda WhatsApp iOS 25.23.10.80 sürümünde test ediliyor.
