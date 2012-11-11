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Drift, LED kumandaya sahip Drift HD Ghost aksiyon kamerasını tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,2b
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Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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Aksiyon kamerası segmentinde önemli modellere imza atan Drift, LED uzaktan kumandaya sahip ilk aksiyon kamerası modeli olan Drift HD Ghost'u tanıttı.

Diğer aksiyon kamerası modellerinin aksine, Drift HD Ghost ihtiyaç duyulan tüm özellikleri bir arada sunuyor.

Modelde 7 katmanlı bir lens sistemi bulunuyor ve çekim kalitesini en üst düzeye çıkarıyor. Bu sayede VGA çözünürlükten Full HD çözünürlüğe kadar etkileyici kayıtlar yapılabiliyor. Dijital sinyal izleyicisi rüzgar sesini azaltarak ses kalitesini üst seviyeye çıkarıyor.

2 inçlik Gorilla Glass ekran, çekim öncesi geniş açılı görüşe imkan verirken, videoları düzenlemeyi de daha kolay hale getiriyor. WiFi özelliği sayesinde daha sonra yayınlanacak iOS ve Android uygulamaları ile uzaktan kamerayı yönetmek mümkün.

Kamera, Video Tag / Loop özelliği ile 5 dakikaya kadar yapacağınız çekimleri hafızasında bekletiyor ve siz etiketlemeden kaydetmiyor. Bu sayede hızlı kayıt ve video silme imkanı veriliyor. Ayrıca bu videoları tekrar tekrar izleyebiliyorsunuz.

1700mAh bataryası sayesinde 3 saate kadar çekim yapabilmek mümkün.

Kamera ayrıca ilk kez çift yönlü bir LED uzaktan kumandaya sahip. Bu kumanda kamera üzerinde hangi modun kullanımda olduğunu LED bildirimleri sayesinde gösterirken, çekim modunu başlatıp kapatabiliyor. Kayışı sayesinde bileğe de takılabiliyor. Kumanda 10 metreye kadar etkili.

3 metreye kadar su geçirmez özelliğe sahip Drift HD Ghost, 400$ fiyat etiketiyle ön siparişe sunuldu.


http://store.driftinnovation.com/ Yorum Yaz
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:::LOSTPLANET::: 7 yıl
go pro alıcam. Rc helikoptere veya uçağa monte ettim mi bulunduğum yeri havadan enfes şekilde çekerim.
Mesela arabam olsa 2 veya 3 tane go pro takardım. 1 tanesini aracın tavanına yolu görecek şekilde. 1 tanesini de aracın soluna ve sağına konumlandırırdım .Uzun yola çıktığımda manzaralı yerleri çeke çeke giderdim.
Diyelim antalya - alanya istikametindeki köprülü kanyona dağ yürüyüşü yapmaya gideceksiniz .işte bu kamera o anları çekmek için oldukça biçilmiş kaftan. Normal handycamlarle de çekerim derseniz onlar su geçirir ,nemin arttığı mağara gibi basınçlı alanlarda handycamler sapıtıyor.
Kendimden biliyorum alanyada dim mağarasına gitmiştim sony fullhd handycam vardı cihaz derinlere indikçe zorlanmaya takılmaya başladı .go pro olsa işte omzuna monte et gez dolaş.
Bir de şu avantajı var çekim yaparken siz kameraya bakmaktan birşey göremiyorsunuz .ama go pro ile bırakın o sizin yerinize çeksin siz anın tadını çıkarın.
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kymelria 7 yıl
Herhalde Türkiyedeki fiyatı 400$ olacak.
Aynı fiyata ön siparişte olan black edition nal toplatır bu cihaza
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shimoda 7 yıl
mk2kill
hero3 black edition da ayni fiyattan on sipariste ve driftle karsilastirinca kagit uzerinda cok daha iyi. bu kamera 1080p 30 fps veriken hero 3 1080p 60 fps veriyor. hero 2.7 K 30 fps cekim yapabiliyor. drift 720 p de 60 fps verirken hero 3 black edition 120 fps veriyor. yavas cekim sahneler icin 120 fps muhtesem. uzgunum ama bu fiyata olmamis diyorum. hero 3 de de entegre wifi ve kumanda mevcut. bu kamera hero blackin gerisinde maalesef. ancak sony hdr-as 15 ile yarisir . sony de 260$ fiyatiyla ve dusuk isikta cekimkabiliyeti ve 120fps 720 kayit yetenegiyle benim sahsi tercihim olur.

Evet malesef bu fiyatla GoPro alternatifi olması mümkün değil.
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iskocyall 7 yıl
Kısaca ve eğer yanlış bilmiyorsam hareketli halde standart üstü görüntü kaydı alabiliyor buda zaten yeterince önemli bi özellik şu geçirmez oluşu da bence çok önemli dayanıklı olmasıda arti bi özellik
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DeistSuat 7 yıl
alicoooo
Ürün çok hoş da türkiyede nerelerde kullanılabilinir ki ? Alınca normal fotoğraf makinesinden artısı ne olucak aksiyon olduğunda ?

Bana aksiyon kamerayı tanımlar mısın ?
Motosiklet, bisiklet vs.. Türkiye'de kullanamıyor musun ?
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orain 7 yıl
montajelemani
Sajuuk
alicoooo Ürün çok hoş da türkiyede nerelerde kullanılabilinir ki ? Alınca normal fotoğraf makinesinden artısı ne olucak aksiyon olduğunda ?
3metre suya dayanıklı olması da yetmez mi?
Ayrıca kamera bu
Hee canımız sıkıldıkca suya dalıyozya

arkadaşım aksiyon kamerası bu yüzerken takarsın atlarken takarsın kayak yaparken takarsın :) elinde tutup film çekiceğin bi kamera değil
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mk2kill 7 yıl
hero3 black edition da ayni fiyattan on sipariste ve driftle karsilastirinca kagit uzerinda cok daha iyi. bu kamera 1080p 30 fps veriken hero 3 1080p 60 fps veriyor. hero 2.7 K 30 fps cekim yapabiliyor. drift 720 p de 60 fps verirken hero 3 black edition 120 fps veriyor. yavas cekim sahneler icin 120 fps muhtesem. uzgunum ama bu fiyata olmamis diyorum. hero 3 de de entegre wifi ve kumanda mevcut. bu kamera hero blackin gerisinde maalesef. ancak sony hdr-as 15 ile yarisir . sony de 260$ fiyatiyla ve dusuk isikta cekimkabiliyeti ve 120fps 720 kayit yetenegiyle benim sahsi tercihim olur.
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