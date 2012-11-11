Drift, LED kumandaya sahip Drift HD Ghost aksiyon kamerasını tanıttı





Aksiyon kamerası segmentinde önemli modellere imza atan Drift, LED uzaktan kumandaya sahip ilk aksiyon kamerası modeli olan Drift HD Ghost'u tanıttı.



Diğer aksiyon kamerası modellerinin aksine, Drift HD Ghost ihtiyaç duyulan tüm özellikleri bir arada sunuyor.



Modelde 7 katmanlı bir lens sistemi bulunuyor ve çekim kalitesini en üst düzeye çıkarıyor. Bu sayede VGA çözünürlükten Full HD çözünürlüğe kadar etkileyici kayıtlar yapılabiliyor. Dijital sinyal izleyicisi rüzgar sesini azaltarak ses kalitesini üst seviyeye çıkarıyor.



2 inçlik Gorilla Glass ekran, çekim öncesi geniş açılı görüşe imkan verirken, videoları düzenlemeyi de daha kolay hale getiriyor. WiFi özelliği sayesinde daha sonra yayınlanacak iOS ve Android uygulamaları ile uzaktan kamerayı yönetmek mümkün.



Kamera, Video Tag / Loop özelliği ile 5 dakikaya kadar yapacağınız çekimleri hafızasında bekletiyor ve siz etiketlemeden kaydetmiyor. Bu sayede hızlı kayıt ve video silme imkanı veriliyor. Ayrıca bu videoları tekrar tekrar izleyebiliyorsunuz.



1700mAh bataryası sayesinde 3 saate kadar çekim yapabilmek mümkün.



Kamera ayrıca ilk kez çift yönlü bir LED uzaktan kumandaya sahip. Bu kumanda kamera üzerinde hangi modun kullanımda olduğunu LED bildirimleri sayesinde gösterirken, çekim modunu başlatıp kapatabiliyor. Kayışı sayesinde bileğe de takılabiliyor. Kumanda 10 metreye kadar etkili.



3 metreye kadar su geçirmez özelliğe sahip Drift HD Ghost, 400$ fiyat etiketiyle ön siparişe sunuldu.





http://store.driftinnovation.com/