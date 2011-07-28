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Drift Innovation Drift HD; Adrenalin tutkunlarına özel giyilebilir Full HD kamera

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,6b
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15
Video Kameralar
knight
Haber Editörü
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Drift Innovation Drift HD; Adrenalin tutkunlarına özel giyilebilir Full HD kamera
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Video kamera üreticileri farklı beklentilere, ihtiyaçlara ve bütçelere yönelik yenilikçi çözümler üretmeye ve bunu teknoloji meraklılarıyla buluşturmaya devam ediyor. Drift Innovation firması da global pazardaki onlarca üreticiden birisi. Fakat Drift Innovation'ı rakiplerinden farklı kılan özelliği hayatı hızlı yaşayan, adrenalin tutkunu kişileri kendisine hedef kitlesi olarak belirlemesi. Aylar önce 720 x 480 piksel çözünürlüğünde video kaydedebilen ve giyilebilen kamerası X170 ile karşımıza çıkan Drift Innovation şimdi de Drift HD modelini geliştirdi.
Peki Drift HD ne gibi özellikler sunuyor? Şimdi hep beraber kısaca bir göz atalım.
Drift Innovation Drift HD; Adrenalin tutkunlarına özel giyilebilir Full HD kamera
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Yamaç paraşütçülüğü, kay kay, ralli, motocross, bisiklet, kar kayağı, dağcılık ve benzeri faaliyetlerle uğraşanlara hitap eden Drift HD, yaptığınız faaliyetleri kendi bakış açınızla izlemenize ve yakınlarınıza izlettirmenize olanak sağlıyor. 104.14 mm uzunluğunda, 50 mm genişliğinde, 33 mm kalınlığında ve 119.91 gram ağırlığında tasarlanan Drift HD, sahip olduğu CMOS sensörle 800 x 480 piksel, 1280 x 720 piksel (25, 30, 50, 60 FPS) ve 1920 x 1080 piksel (25, 30 FPS) çözünürlüklerinde video kaydedebildiği gibi 9 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor.

Bir önceki nesil modellere göre %25 daha ufak tasarlanan Drift HD, WVGA veya 720p video kaydederken 4 kata kadar dijital yakınlaştırma yapabilmekte. Dahili mikrofon donanımına sahip kameraya istendiği takdirde daha iyi ses kalitesi için 2.5 mm'lik giriş aracılığıyla opsiyonel olarak harici mikrofon takılabiliyor, kameranın depolama kapasitesi microSDHC kartlar aracılığıyla 32 GB'a kadar arttırılabiliyor.
Drift Innovation Drift HD; Adrenalin tutkunlarına özel giyilebilir Full HD kamera
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1.5-inç boyutunda renkli TFT ekrana ve çekimleri LCD / Plazma televizyonunuzda izleyebilmeniz için micro-HDMI portuna yer verilen Drift HD'nin 52 x 40 x 13 mm boyutlarında ve 19 gram ağırlığında mini uzaktan kumandası da bulunuyor. 5 metre kapsama alanına sahip kumandayı bileğinize takabiliyorsunuz.
1110 mAh'lik lityum iyon bataryayla gelen (1700 mAh opsiyonel) Drift HD'nin 31 Ağustos'tan itibaren 369$ fiyat etiketiyle yurtdışında satışına başlanması bekleniyor.

Drift Innovation Drift HD; Adrenalin tutkunlarına özel giyilebilir Full HD kamera
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Introducing the new Drift HD Camera from Drift on Vimeo.


http://driftinnovation.com/2011/07/smaller-new-drift-hd-pov-camera/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Dealextreme'den çok alışveriş yaptım. Taklit bıçakların, dürbünlerin vesaire fiyat performans oranı mükemmel. Yalnız pahalı bir ders de aldım: Bu tip elektronik cihazlar söz konusuysa maceraya atılmamak lazım. Bu akılsız kardeşiniz ucuz ve markasız kameraların cazibesine dört kez kapıldı, üçünde ağzının payını aldı. Dördüncüsü de "eh işte" çıktı.
Bundan sonraki planım Drift HD Ghost almak. Evet, çok para.
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_bluescream_ 8 yıl
urun güzele benziyor tabi fiyatına bakınca işler değişiyor biraz. gopro yu ınceledım oda 180 dolar, oda güzel bi kamera. deal extreme de gezerken bu ürünü gördüm 80 dolarlık bi alet tabi bu kameraların ne kadar yanından geçer bilemiyorum ama 10metre derinliğe yetecek bi kamera bulamadımm, fiyatıda ucuz. ((web filtresi oldgundan videoları göremiyorum)) inceleme videolarına bakabilen arkadaşlar göruntu kalıtesını söyliyebilirler mi. yada 100 dolar civarı bu tarz headcam ler varsa onlarıda önerebilirlermi sualtı olması daha ıyı olur.
buyrun buda ürün linki:: dealextreme.com/...
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DeistSuat 8 yıl
@OBA INC
progressive
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face1tr 8 yıl
bu ürünün tam rakibi, gopro ile çektiğim belgesel filmin, tanıtım filmi;
youtube.com/...
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Portraitclub 8 yıl
bu kamera ile güzel Paintball oynanılır aynı fps oyunu gibi olur :D
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Portraitclub 8 yıl
gerçekten güzel bi camera
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OBA INC 8 yıl
60 fps denmiş ama interlaced mı yoksa progressive mi belirtilmemiş. önemli mevzu...
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UnLimiteD. 8 yıl
gopro varken gerisi yalan
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FreeRun 8 yıl
vayy iyiymiş..
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DeistSuat 8 yıl
tamda bana göre downhill için :D
alırsam çoğunlukla 720p 60fsb kullanırım.
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