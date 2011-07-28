Drift Innovation Drift HD; Adrenalin tutkunlarına özel giyilebilir Full HD kamera

Video kamera üreticileri farklı beklentilere, ihtiyaçlara ve bütçelere yönelik yenilikçi çözümler üretmeye ve bunu teknoloji meraklılarıyla buluşturmaya devam ediyor. Drift Innovation firması da global pazardaki onlarca üreticiden birisi. Fakat Drift Innovation'ı rakiplerinden farklı kılan özelliği hayatı hızlı yaşayan, adrenalin tutkunu kişileri kendisine hedef kitlesi olarak belirlemesi. Aylar önce 720 x 480 piksel çözünürlüğünde video kaydedebilen ve giyilebilen kamerası X170 ile karşımıza çıkan Drift Innovation şimdi de Drift HD modelini geliştirdi.

Peki Drift HD ne gibi özellikler sunuyor? Şimdi hep beraber kısaca bir göz atalım. Tam Boyutta Gör

Yamaç paraşütçülüğü, kay kay, ralli, motocross, bisiklet, kar kayağı, dağcılık ve benzeri faaliyetlerle uğraşanlara hitap eden Drift HD, yaptığınız faaliyetleri kendi bakış açınızla izlemenize ve yakınlarınıza izlettirmenize olanak sağlıyor. 104.14 mm uzunluğunda, 50 mm genişliğinde, 33 mm kalınlığında ve 119.91 gram ağırlığında tasarlanan Drift HD, sahip olduğu CMOS sensörle 800 x 480 piksel, 1280 x 720 piksel (25, 30, 50, 60 FPS) ve 1920 x 1080 piksel (25, 30 FPS) çözünürlüklerinde video kaydedebildiği gibi 9 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor.





Bir önceki nesil modellere göre %25 daha ufak tasarlanan Drift HD, WVGA veya 720p video kaydederken 4 kata kadar dijital yakınlaştırma yapabilmekte. Dahili mikrofon donanımına sahip kameraya istendiği takdirde daha iyi ses kalitesi için 2.5 mm'lik giriş aracılığıyla opsiyonel olarak harici mikrofon takılabiliyor, kameranın depolama kapasitesi microSDHC kartlar aracılığıyla 32 GB'a kadar arttırılabiliyor. Tam Boyutta Gör

1.5-inç boyutunda renkli TFT ekrana ve çekimleri LCD / Plazma televizyonunuzda izleyebilmeniz için micro-HDMI portuna yer verilen Drift HD'nin 52 x 40 x 13 mm boyutlarında ve 19 gram ağırlığında mini uzaktan kumandası da bulunuyor. 5 metre kapsama alanına sahip kumandayı bileğinize takabiliyorsunuz.



1110 mAh'lik lityum iyon bataryayla gelen (1700 mAh opsiyonel) Drift HD'nin 31 Ağustos'tan itibaren 369$ fiyat etiketiyle yurtdışında satışına başlanması bekleniyor.





http://driftinnovation.com/2011/07/smaller-new-drift-hd-pov-camera/