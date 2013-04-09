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Drive'ın iOS uygulaması yatay mod desteğiyle güncellendi

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Drive'ın iOS uygulaması yatay mod desteğiyle güncellendi
Son zamanlarda gerçekleştirdiği atılımlarla iOS platformunda da varlığını iyiden iyiye hissettiren Google, Drive'ın iOS versiyonunu güncelleyerek kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmaya başladı.

Güncellemeyle birlikte yatay kullanım özelliği kazanan uygulamayla birlikte kullanıcılar, belgelerini düzenlerken cihazlarını yatay modda kullanabilecek. Yatay mod desteğiyle Drive'da daha geniş bir klavye alanı oluşurken bu sayede kullanıcıların belgelerini daha rahat düzenleyebileceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Yatay mod desteğinin yanı sıra, belgelerin daha hızlı yüklenmesi için çeşitli performans iyileştirmeleri de yapan Google, uygulama üzerindeki bazı ufak tefek hataları da gidermiş durumda. Güncellenerek 1.3.0 versiyon numarasına ulaşan Drive'a Appstore üzerinden buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/google-drive/id507874739?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
regaibyigit. 6 yıl
bence en kullanışlı bulut çözümlerinden biri ve gün geçtikçe gelişiyor
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