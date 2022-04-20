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    Getir, iş ve çalışan arayanları bir araya getiriyor: Getirİş

    Getir'e Getirİş adında yeni özellik eklendi. Bu özellik sayesinde yakındaki iş arayanlar ve çalışan arayanlar birbirlerine ulaşabiliyor. Ücretsiz olarak ilan verilebiliyor.
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    Getirİş nedir?
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    Hızlı teslimat uygulaması Getir’e şimdi de iş ilanı özelliği geldi. Getir uygulaması içerisine eklenen Getirİş isimdeki yeni platformda iş arayanlar ve işverenler bir araya geliyor. Harita üzerinden yakınınızdaki işleri ve yakınınızdaki iş arayanları görebiliyorsunuz.

    Ücretsiz olarak kullanılıyor

    Çalışan arayan işletmeler, garsondan kuryeye, ön muhasebe elemanından satış temsilcisine istedikleri pozisyona ait çalışma bilgilerini girerek ücretsiz ilan verebiliyor. İş arayanlar kişiler de tecrübelerini, daha önceki çalıştıkları yerleri ve kendileri hakkında bilgileri profillerine ekleyerek ücretsiz olarak işverenlere ulaşabiliyor. Tam zamanlı işlerin yanı sıra özel ders, temizlik, boya gibi kısa süreli işlere de yer veriliyor.

    Getirİş’te çalışan ve iş arayanlar e-posta veya telefon numaralarını paylaşmaksızın, uygulama üzerinden ücretsiz bir şekilde mesajlaşarak ve görüntülü görüşme ile iletişim kurabiliyor. Başvuru sürecinde taraflar onayladığı taktirde açılan konuşma penceresi ise güvenli bir görüşme sürecine olanak sağlıyor. Ancak uygulamada adresler konusunda bir güvenlik zafiyeti bulunuyor. Herkes, çevresinde iş arayan kişilerin adreslerini kapı numarasına kadar görebiliyor. Bu durum güvenlik açısından sorun yaratabilir.

    Getirİş nedir?
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    Getirİş’ten Sorumlu Direktör İrem Namlısoy konuyla ilgili olarak, “İş ve çalışan arayanları güvenli bir ortamda bir araya getiren Getirİş hizmetimizi sunmaktan mutluyuz. Hemeniş’in çoğunluk hissesini satın alarak yeni bir hizmet alanına girmiş olduk. ‘Yakındaki iş, Getirİş’ sloganı ile yola çıktığımız hizmetimizde, iş arayanlar yakın çevrelerinden iş buldukları takdirde zaman kaybetmeden, tek vesaitle ya da yürüyerek işlerine gidebilecek. Çalışan arayanlar ise yakın çevrelerinden, belki de tanıdıkları insanlarla güvenle çalışabilecek. Böylece gerek iş ve çalışan arayanların bireysel refahına destek olacak gerekse toplumsal anlamda bir fayda sağlayacağız” dedi.

    Getir, 2019 yılından beri faaliyet gösteren yerli girişim Hemeniş’in çoğunluk hissesini satın alarak Getirİş markasını yaratmıştı. Getirİş’e Getir mobil uygulaması üzerinden erişebilirsiniz. Uygulamada market hizmetlerine ek olarak GetirYemek, GetirÇarşı, GetirBitaksi ve GetirSu özellikleri de bulunuyor.

    getir: groceries in minutes getir: groceries in minutes getir: groceries in minutes getir: groceries in minutes Shopping Ücretsiz 134,6 MB

    getir getir getir getir getir Alışveriş Ücretsiz 47M

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 4 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 5 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

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    orcnd 5 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

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    alfa-x 6 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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