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Droid 2, Android 2.2 ile 23 Ağustos'da mı geliyor ?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,5b
1
3
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Motorola'nın 3.robotu; Droid 2, tahmin edildiğinden daha ileri tarihte satışa sunulabilir. Android&Me adlı sitenin güvenilir kaynaklarına göre Droid 2 19 Temmuz'un aksine 23 Ağustos'ta Verizon tarafından raflardaki yerini alacak. Sitede, donanımsal olarak Droid 2'nin tamamlandığı ancak ertelemenin yazılımsal sebeplerden kaynaklandığını yani; Droid 2'nin Android 2.2 ile gelen ilk telefon olacak olması gösteriliyor.

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Droid X, Andorid 2.2'e Ağustos ayı içersinde; Droid ise Temmuz sonu itibariyle kavuşacak. Droid X'in Android 2.2'e Ağustos içersinde destek verecek olması da Droid 2'nin Ağustos ayı içersinde sunulabileceği iddialarını güçlendiriyor.

Droid X'deki 4.3 inçlik ekranın ve 8MP'lık kameranın aksine Droid 2'nin 3.7 inçlik ekrana ve 5MP'lik kameraya sahip olması dışında, her iki cihazın donanımsal olarak birbirleriyle paralellik göstereceğine kesin gözüyle bakılıyor.


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sioux 9 yıl
15 temmuzda satışa çıkıyor verizon tarafından. Ayrıca mesaj yazma modunda söylediğiniz uzunca bir cümleyi kaydedip 2 saniye içinde yazı olarak karşınıza koyuyor nefis bişey... iphone bu kapağı ancak iphone5 ile çıkarır... yalnız alet biraz ısınıyormuş
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sorayya 9 yıl

sioux

15 temmuzda satışa çıkıyor verizon tarafından. Ayrıca mesaj yazma modunda söylediğiniz uzunca bir cümleyi kaydedip 2 saniye içinde yazı olarak karşınıza koyuyor nefis bişey... iphone bu kapağı ancak iphone5 ile çıkarır... yalnız alet biraz ısınıyormuş


bu özelliği hangisi için söylediniz acaba ?
droid 2 mi droid x mi

teşekkürler
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