Drone'lar Avustralya kıyılarında köpek balıklarını takip edecek

Son yıllarda bir dizi köpek balığı saldırısının bildirildiği ve pek çok kişinin bu saldırılarda hayatını kaybettiği Avustralya'da insanlar gökyüzünde okyanusu gözlemleyip köpek balıklarının hareketlerini incelemeye çalışsa da zamanın büyük bir kısmında köpek balıklarını göremiyorlar. Böyle bir durumda ise yüzücüler ve sörfçüler için eşsiz bir güzelliğe sahip olan kıyılar son derece tehlikeli bir hale geliyor. Yetkililer şimdi ise kıyı güvenliğini sağlamak adına yeni ve insan müdahalesine neredeyse hiç ihtiyaç duymayan bir yöntem deneyecek: Yapay zekalı drone'lar ile köpek balıklarını takip etmek.





Eylül ayı itibariyle ülkedeki bazı tehlikeleri plajlar, Avustralyalı drone üreticisi Little Ripper tarafından üretilen drone'lar ile takip altına alınacak. Gerçek zamanlı görüntüler ile köpek balıklarını yüzde 90 doğrulukla takip edebilen drone'lar makine öğrenme teknolojisinden faydalanıyor. Bu sayede drone'lar yalnızca köpek balıklarını takip etmekle kalmayacak aynı zamanda sudaki diğer canlı formlarını da inceleyip bunları köpek balıklarından ayırmayı öğrenecek. Ayrıca araştırmacılar yunus, balina ve diğer canlı popülasyonları da drone yardımıyla inceleyebilecek.





Ani Durumda Müdahale Edecek

Tabi drone'ların esas amacı köpek balığı saldırılarını önceden tespit etmek olsa da ani bir saldırı durumunda insanlara yardım etmek için can salıda taşıyacak. Ayrıca drone'lar yetkililer gelip yüzücüleri güvenli bölgeye taşıyana kadar köpek balıklarını kontrol altında tutmak için elektronik iticilere sahip olacak.





Yetkililer bu yeni sistemden oldukça ümitli olsa da Avustralya, insanları korumak için sadece drone'ları kullanmıyor. Ülkenin bazı bölgelerinde köpek balıklarının insanlara ulaşamaması için ağ sistemleri de inşa ediliyor. Bununla birlikte drone'lar hem daha dostça davrandığından hem de ekosistemi bozacak bir unsur taşımadığından şu an için daha başarılı bir yöntem olarak değerlendiriliyor.

https://www.engadget.com/2017/08/27/drones-watch-australian-beaches-for-sharks/