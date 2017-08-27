Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Drone'lar Avustralya kıyılarında köpek balıklarını takip edecek

Köpek balıklarının insanlara yoğun bir şekilde saldırdığı Avustralya'da bu saldırıları önceden tespit edebilmek için yapay zekalı drone'lar kullanılacak.
1 yıl
2b
1
10
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Son yıllarda bir dizi köpek balığı saldırısının bildirildiği ve pek çok kişinin bu saldırılarda hayatını kaybettiği Avustralya'da insanlar gökyüzünde okyanusu gözlemleyip köpek balıklarının hareketlerini incelemeye çalışsa da zamanın büyük bir kısmında köpek balıklarını göremiyorlar. Böyle bir durumda ise yüzücüler ve sörfçüler için eşsiz bir güzelliğe sahip olan kıyılar son derece tehlikeli bir hale geliyor. Yetkililer şimdi ise kıyı güvenliğini sağlamak adına yeni ve insan müdahalesine neredeyse hiç ihtiyaç duymayan bir yöntem deneyecek: Yapay zekalı drone'lar ile köpek balıklarını takip etmek.


 

Eylül ayı itibariyle ülkedeki bazı tehlikeleri plajlar, Avustralyalı drone üreticisi Little Ripper tarafından üretilen drone'lar ile takip altına alınacak. Gerçek zamanlı görüntüler ile köpek balıklarını yüzde 90 doğrulukla takip edebilen drone'lar makine öğrenme teknolojisinden faydalanıyor. Bu sayede drone'lar yalnızca köpek balıklarını takip etmekle kalmayacak aynı zamanda sudaki diğer canlı formlarını da inceleyip bunları köpek balıklarından ayırmayı öğrenecek. Ayrıca araştırmacılar yunus, balina ve diğer canlı popülasyonları da drone yardımıyla inceleyebilecek. 


Ani Durumda Müdahale Edecek 

Tabi drone'ların esas amacı köpek balığı saldırılarını önceden tespit etmek olsa da ani bir saldırı durumunda insanlara yardım etmek için can salıda taşıyacak. Ayrıca drone'lar yetkililer gelip yüzücüleri güvenli bölgeye taşıyana kadar köpek balıklarını kontrol altında tutmak için elektronik iticilere sahip olacak. 


Yetkililer bu yeni sistemden oldukça ümitli olsa da Avustralya, insanları korumak için sadece drone'ları kullanmıyor. Ülkenin bazı bölgelerinde köpek balıklarının insanlara ulaşamaması için ağ sistemleri de inşa ediliyor. Bununla birlikte drone'lar hem daha dostça davrandığından hem de ekosistemi bozacak bir unsur taşımadığından şu an için daha başarılı bir yöntem olarak değerlendiriliyor.


https://www.engadget.com/2017/08/27/drones-watch-australian-beaches-for-sharks/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 1 yıl
Yoo bir şey yansımıyor. Sadece 35 senedir denize girmek haram bana...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 1 yıl
Senin başına gelse aynısını düşünürdün.
Bu arada Bilader diye bir kelime yok. Aç TDK dan bak.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 1 yıl
Biliyorum herkes bana kızacak ama şu köpek balıklarını topluca yok etseler de dünyada 1 tane bile kalmasa. Ben normalde hayvanları seven ve kollayan biriyim. Bizim yaşama hakkımız ne kadar varsa, onların da var. Haaa, bizi yedikleri için yok edilmeliler dersem, o zaman biz de inekleri yiyiyoruz, bizim de yok edilmemiz gerekir. Ama yine de düşüncelerime engel olamıyorum. 6-7 yaşından beri Köpek balığı fobim yüzünden 35-36 senedir denizde hiç rahat yüzemedim. Kuşadası'nda yaşıyorum ve Kuşadası Adaland su parkında birkaç sene önceye kadar Seapark diye bir şey vardı. Dev gibi bir havuz ve içerisi deniz suyu ile doluydu. İçi de aynı deniz gibiydi. Girişi 55 liraydı ve hayatımda ilk defa sadece orada deniz suyunda korkma olmadan yüzebiliyordum. Onu da kapattılar. Çok iyi yüzebiliyor olmama rağmen 35 yıldır denize girdiğim zaman açılamıyorum. Biraz açılsam hemen bir korku geliyor ve hemen denizden çıkıyorum. Deniz keyfimin içine ediliyor... :'(
4 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serdarsimsek1 1 yıl OverClocK1ng
Senin denize girme keyfin icin bir tür canli irkin yok edilmesini istiyosun aptallik bu resmen 10 senedir bu forumda takiliyorum bu kadar saçma bi yorum okumadim girme bilader denize
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yusuf712 1 yıl OverClocK1ng
Köpek balıklarının dünyadaki ve denizlerdeki yaşam döngüsü ve dengesi üzerinde rolü çok büyük.Bu yüzden bu dediğinizin olması imkansız. Denizlere,plajlara açılma mesafesi kadar zincir ağ ekleme fikri en mantıklı seçim olacaktır.
Köpek balıkları, denizdeki en vahşi yaratıklardan olabilir ama bence asıl korkulması gereken trakonya,varsam balıkları gibi toprağa gömülü yaşayan, zehirli, sahillerde yaşayan balıklardır.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jül Sezar 1 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Biliyorum herkes bana kızacak ama şu köpek balıklarını topluca yok etseler de dünyada 1 tane bile kalmasa. Ben normalde hayvanları seven ve kollayan biriyim. Bizim yaşama hakkımız ne kadar varsa, onların da var. Haaa, bizi yedikleri için yok edilmeliler dersem, o zaman biz de inekleri yiyiyoruz, bizim de yok edilmemiz gerekir. Ama yine de düşüncelerime engel olamıyorum. 6-7 yaşından beri Köpek balığı fobim yüzünden 35-36 senedir denizde hiç rahat yüzemedim. Kuşadası'nda yaşıyorum ve Kuşadası Adaland su parkında birkaç sene önceye kadar Seapark diye bir şey vardı. Dev gibi bir havuz ve içerisi deniz suyu ile doluydu. İçi de aynı deniz gibiydi. Girişi 55 liraydı ve hayatımda ilk defa sadece orada deniz suyunda korkma olmadan yüzebiliyordum. Onu da kapattılar. Çok iyi yüzebiliyor olmama rağmen 35 yıldır denize girdiğim zaman açılamıyorum. Biraz açılsam hemen bir korku geliyor ve hemen denizden çıkıyorum. Deniz keyfimin içine ediliyor... :'(

sen nasıl bir adamsın ya
doğal seleksiyondan da mı haberin yok, android android diye diye android olmussun
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yanıt Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2009 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
drone, Diğer Bilim ve Teknoloji ve
2 etiket daha Bilim ve Teknoloji Furkan Babur
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Fitbit akıllı saatini tanıttı: Fitbit Ionic 1 yıl Ekran kartı satışlarında alışılmadık artış gerçekleşti 1 yıl Bazı ilk üretim Chevrolet Bolt'larda pil sorunu yaşanıyor 1 yıl SpaceX pillerinin mimarı artık elektrikli otomobiller için çalışıyor 1 yıl Burger King kendi kripto para birimini oluşturuyor: WhopperCoin 1 yıl Japon taşımacılık devi otonom gemi testlerine başlıyor 1 yıl Anonim mesajlaşma uygulaması Sarahah, kullanıcıların rehberini kopyalıyor 1 yıl Sınır kapılarındaki gereksiz işlemler kaldırılıyor 1 yıl WhatsApp'a doğrulanmış işletme hesapları geliyor 1 yıl Çin'den gizliliğe bir darbe daha: İnternetteki yorumlarda gerçek kimlik bilgileri olacak 1 yıl SpaceX'in Hyperloop Kapsül Yarışması'nda rekor hıza ulaşıldı 1 yıl Apple’a yapay zeka ödülü 1 yıl Android cihazlar için Trojan Geliştirme Kiti (TDK) de çıktı 1 yıl iPhone 8 kablosuz şarj konusunda yavaş kalabilir 1 yıl Güncelleme yapmayan DJI Spark modelleri uçamayacak 1 yıl 187,000 uygulama iOS 11 ile devre dışı kalıyor 1 yıl Xbox One üretimi durdu 1 yıl Stephen King uyarlaması It ile ilgili ilk yorumlar paylaşıldı 1 yıl AMD toplam 25,000 Radeon RX Vega ekran kartı sattı 1 yıl Alcatel Pop 4 (6) incelemesi "6 inç bu kadar küçük olmamıştı" 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Drone'lar Avustralya kıyılarında köpek balıklarını takip edecek Sonraki Core i7-8700K ve Core i5-8400K’nın benchmark sonuçları sızdı 1 yıl Half-Life yazarı senaryoyu paylaştı: İşte Half-Life 3'ün Türkçe Hikayesi 1 yıl Apple yüksekokullarda uygulama geliştirme dersi verecek 1 yıl Dünyanın en yüksek üçüncü barajı Yusufeli Barajı’nda sona yaklaşıldı 1 yıl Huawei dört yeni MediaPad tableti tanıttı 1 yıl AsteroidOS: Akıllı saat pazarının yeni oyuncusu 1 yıl Türkiye’nin Oscar adayı Ayla filmi oldu 1 yıl Nvidia’nın mobil GT 1040 GPU’su geliyor 1 yıl 2018 Porsche Cayenne görselleri resmi tanıtım öncesi sızdırıldı 1 yıl Yerel Rehberler, Google Haritalar'a artık video da yükleyebilecek 1 yıl Samsung'un en sağlam telefonu: Galaxy S8 Active elimizde 1 yıl Thermaltake ilk RGB aydınlatmalı radyatörünü sunar 1 yıl Blade Runner 2049'tan yeni fragman ve posterler yayınlandı 1 yıl Facebook ve Instagram Çöktü 1 yıl Çift kameralı Samsung Galaxy J7 Plus'ın özellikleri ortaya çıktı 1 yıl Razer, Xbox One ve PC için yeni kontrolcüsünü duyurdu 1 yıl Xiaomi Mi Mix 2 yeni sızıntıyla karşımızda 1 yıl Dış iskeletler beyin felcine çözüm olabilir 1 yıl Güneş enerjisinden yakıt üretebilen bakteri geliştirildi 1 yıl Black Mirror'ın 4. sezonundan ilk fragman yayınlandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim