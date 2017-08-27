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Dünyanın en yüksek üçüncü barajı Yusufeli Barajı’nda sona yaklaşıldı

Çoruh Nehri üzerine inşa edilen ve yapımı tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek, Dünya'nın en yüksek üçüncü barajı olacak Yusufeli Barajı'nın yüzde 64'lük kısmı tamamlandı.
1 yıl
15,7b
1
38
Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Dünyanın en yüksek üçüncü barajı Yusufeli Barajı’nda sona yaklaşıldı
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Artvin’de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), yapımı tamamlandığında Türkiye’nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak. Yapımına 2013 yılında başlanan baraj ve HES inşaatının yüzde 64’lük kısmı tamamlandı.
Yusufeli Barajı’nda 2,1 milyar metreküp su depolanacak. Kurulu gücü 540 MW olacak. Yıllık 1,8 milyar kilovatsaat elektrik üretilmesi planlanıyor. Yusufeli Barajı tamamlandığında ülke ekonomisine yılda yaklaşık 450 milyon liralık katkı sağlayacak.

Artvin Valisi Ömer Doğanay, Yusufeli Barajı’nın yaklaşık 650 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacağını vurguluyor. Ayrıca Çoruh Nehri üzerinde enerji üretimine başlanan Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarının ekonomik ömürlerini uzatacağını dile getiriyor.

Yusufeli Barajı, 270 metre yüksekliği ile Çin'deki 292 metrelik Xiowan ve Gürcistan'daki 272 metrelik Inguri barajlarından sonra dünyanın en yüksek üçüncü, Türkiye'nin ise en yüksek barajı olacak.

Yusufeli İlçesi Sular Altında Kalacak 

Yusufeli Barajı'nda su tutulmasıyla Yusufeli ilçe merkezi ve 3 köy sular altında kalacak. Bu nedenle yaklaşık 20 bin nüfusa sahip Yusufeli ilçesini taşıma çalışmaları devam etmektedir.


http://www.trthaber.com/haber/ekonomi/turkiyenin-en-yuksek-barajinda-sona-yaklasildi-330648.html Yorum Yaz
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ressi1 1 yıl
En yüksek olması bir anlam ifade etmiyor. Elektriğin kw/s bize kaçtan kakalayacaklar?
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muratai 1 yıl
2.5 metre daha çıksanız 2.ci olacakmışız yahu! Nolurdu 2.5 metre daha koyuverseniz?
1 Yanıt Yanıtla +23
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pyschoo 1 yıl
bu kadar ulkesini elestiren bir millet yok
3 Yanıt Yanıtla +21
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DH Misafiri 2 ay
Bunu yazarken kullandığın elektrik nereden geliyor hiç düşündün mü!!!!
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firat_kilic 6 ay
Eğer yapılıpta elektrik var olandan ucuzlamıyor ise yapılmasın. Çünkü su publictir/tüm canlılara aittir denizler buharlaşır insan terler uçar göğe gider atmosferden herkesin üstüne iner bunun sahibi kim? benim diyen eski sahipleri neredeler? madem öyle ise benlere ait olamaz özelleştirilemez. Ayrıca insan ihtiyacıdır. Birim fiyatından millet kazıklanamaz. Böyle bir kazık millete sokulacaksa millette dinamit sokabilir. Milletten aldığın para ile barajı yap sonra elektriğe zam yap sonrada onu al özelleştir borcum var de sat... böyle insanların, devletin yaşamaya hakkı yoktur. Kene ve sivrisinek gibi devlet olmaz, özel şirket olmaz, kan ememez. son 3ayda %30 elektrik zammı yedik.
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pCkOpAtuS 1 yıl
Çoruh nehrine barajlar yapılmak zorunda. Çoruh her yıl çok büyük bir miktarda toprağı batum deltasına taşır. Ve muazzam bir hidro elektrik potansiyeli var. Deriner barajı kendini 6 yılda amorti edecek. Diğer yapılacak 16 barajda aynı sürede. Temiz ucuz ve milli bir kaynak. Eleştiriyi anlarım da bazı yorumlar muhalefet olacam diye yapılan çok salakça yorumlar.
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Bluflame 1 yıl
-ilçe ve 3 köy sular altında kalmış,
-20bin+ insan evinden yurdundan olmuş,
-önemli diil, 3.en yüksek barajı bizde,
-ver mehteri.
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Erwin-Rommel 1 yıl
Ne güzel projeler yapılıyor, bizimkilerin yaptıkları saçma sapan tartışmalara bak. Vallahi her şey müstehak size.
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Glorfindel1907 1 yıl
3. Yüksek ve 650 bin kişinin ihtiyacı, Diğer barajların ne kadar ihtiyaç karşıladığı'da eklenebilirmiş konuya direk onu merak ettim ben, İlk iki ve 4.5. filan

Bizim millet garip gerçekten içinde en büyük gibi cümleler geçince gerisi hiç önemli değil bazıları için, Bazı eleştiriler aşırı saçma bazı eleştiriler çok normal ve doğru maalesef bunlarda bazı kişiler tarafından çeşitli ithamlara maruz kalıyor, Tamda bazılarının istediği gibi ayrıştırma bu şekilde oluyor.
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teramit 1 yıl
kimse dememişki niye donanım haber sitesi niye baraj haberi yapıyor
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edirneli86 1 yıl teramit
teramit
kimse dememişki niye donanım haber sitesi niye baraj haberi yapıyor

Havuz medyasına dahil olduğundan beri hızlı tren baraj köprü reklamı yapar oldu site. Barajın nasıl bir teknoloji ile nasıl Tür hangi marka tribün kullandığını dair bilgi yok.
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pyschoo 1 yıl teramit
yalniz ben hollandada yasiyorum sen gorudnmu acaba klavyeden insan
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DH Misafiri 1 yıl
Politika kokan haberler :p
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mesut1221 1 yıl
6 milyon suriyeli 4 milyon afgan afrikali vs multeci geldi. Bu baraj yeterli degil bunun gibi 30 tane daha lazim
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Mesudum 1 yıl
zararsız troll görmeyi özlemişiz
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