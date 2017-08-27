Dünyanın en yüksek üçüncü barajı Yusufeli Barajı’nda sona yaklaşıldı

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Artvin’de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), yapımı tamamlandığında Türkiye’nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak. Yapımına 2013 yılında başlanan baraj ve HES inşaatının yüzde 64’lük kısmı tamamlandı.

Yusufeli Barajı’nda 2,1 milyar metreküp su depolanacak. Kurulu gücü 540 MW olacak. Yıllık 1,8 milyar kilovatsaat elektrik üretilmesi planlanıyor. Yusufeli Barajı tamamlandığında ülke ekonomisine yılda yaklaşık 450 milyon liralık katkı sağlayacak.

Artvin Valisi Ömer Doğanay, Yusufeli Barajı’nın yaklaşık 650 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacağını vurguluyor. Ayrıca Çoruh Nehri üzerinde enerji üretimine başlanan Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarının ekonomik ömürlerini uzatacağını dile getiriyor.

Yusufeli Barajı, 270 metre yüksekliği ile Çin'deki 292 metrelik Xiowan ve Gürcistan'daki 272 metrelik Inguri barajlarından sonra dünyanın en yüksek üçüncü, Türkiye'nin ise en yüksek barajı olacak.

Yusufeli İlçesi Sular Altında Kalacak

Yusufeli Barajı'nda su tutulmasıyla Yusufeli ilçe merkezi ve 3 köy sular altında kalacak. Bu nedenle yaklaşık 20 bin nüfusa sahip Yusufeli ilçesini taşıma çalışmaları devam etmektedir.

http://www.trthaber.com/haber/ekonomi/turkiyenin-en-yuksek-barajinda-sona-yaklasildi-330648.html