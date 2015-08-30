Dronelar bu kez şantiyeleri izleyerek gidişatı takip edecek

Zaman zaman droneların bir çok farklı alanda kullanıldığını gördük. Kaliforniya'daki Sacramento Kings takımının stadyumu ise insansız hava araçları için yepyeni bir alan yaratmış.

Dünyanın en teknolojik şantiyelerinden birisine ait bu stadyumun yapımı sırasında birden fazla kamerayla donatılmış dronelar yapım alanının üzerinde uçarak görüntü topluyor. Daha sonra bu görüntüler ImageInFlight sitesine yüklenerek alanın 3 boyutlu haritası çıkarılıyor. Yetkililer ise bu 3 boyutlu sanal haritayı inceleyerek inşaatın gidişatı hakkında fikir yürütebiliyor.

Asıl önemli kısım ise bu sanal haritaların Illinois Üniversitesinin geliştirdiği özel bir yazılımla kıyaslanabilmesi. Bu sayede şantiye bölgesinde çalışan işçilerin verimleri ve inşaatın planlanan bitirme tarihine göre ne durumda olduğu daha net anlaşılabiliyor. Çalışanların dronelar tarafından izlenmesi oldukça ilginç bir ayrıntı. Belkide ilerleyen yıllarda dronelar tarafından verimsiz olarak gösterilen işçiler işten çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirler.

Teknolojiye farklı bir açıdan yaklaşacak olursak belkide ilerleyen günlerde robotların üretim yaptığı bir fabrikada oluşabilecek sorunları izleyebilirler. Bu sayede fabrika içerisinde insanların denetleme yapmasına da gerek kalmayacaktır. Acil bir durum olduğu taktirde bunu fark edecek dronelar gerekli yerlere üretimde veya fabrikada bir problem yaşandığı bilgisini iletebilir.

http://www.engadget.com/2015/08/29/construction-drones/