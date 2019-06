Dronelar bu kez tıbbi taşımalara yardımcı oluyor

Droneların bir süredir kargoculuğa yardım ettiğini biliyoruz. Amazon, Alibaba gibi büyük alışveriş sayfaları hızlı gönderim için drone kullanımını test ederken ülkemizde de Hepsiburada'nın benzer girişimleri olmuştu. Bu kez ise dronelar yine taşımacılık hizmeti için tercih ediliyor ancak sektör çok daha farklı.

Johns Hopkins ve Makerere Üniversitelerindeki öğrenci ve öğretmenlerden oluşan bir grup droneları kan örneklerini taşımak için kullanmaya başladı. Bilim adamları 56 yetişkin insanın her birinden alınan altışar adet kan örneğinin yarısını özel geliştirilmiş bir drone ile taşıdı. Taşıma işlemi 38 dakika sürerken hava sıcaklığının 21 derece olduğu ve insansız hava aracının 100 metre yüksekliği aşmadığı belirtildi. Testlerin tamamlanmasının ardından ise kan örnekleri tekrar geriye getirilirken bu kez kalan örnekler için ikinci sefer düzenlendi.

Doktor Amukele bir insansız hava aracının 100 km yolu 40 dakikada gittiğini hatırlatarak bu teknolojinin motorsikletlerden daha ucuz olduğunu, trafiğe takılma şansının olmadığını belirtiyor. Ayrıca bu araçlardaki GPS sistemi ile birlikte hastaların evinden numune almak da mümkün olacak. Sistemin Afrika genelinde yaygınlaşması umut ediliyor.

Unmanned aircraft (drones) can potentially be used for the transport of small goods such as clinical laboratory specimens. We have published what, to our knowledge, is the first study of the impact of drone transportation on routine lab test results.