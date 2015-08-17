Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Drone'lar için otomatik paraşüt sistemi: Mayday

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,6b
1
14
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Drone'lar için otomatik paraşüt sistemi: Mayday
 
Son dönemin popüler araçlarından drone'lar, bildiğiniz üzere uçurması zor cihazlar arasında yer alıyor. Her türlü güvenlik önlemine rağmen birçok kaza meydana geliyor ve hatta ciddi yaralanmalar dahi oluşabiliyor. Bu ve benzeri güvenlik sorunları için hazırlanan Mayday ise, hayata geçebilmek adına Kickstarter'da destek arıyor.
Ufak paraşüt sistemleri geliştirilen Mars ve North UAV firmaları tarafından hazırlanan Mayday, standart drone modelleri üzerine takılarak hem bağlı hem de bağımsız olarak çalışma gösterebiliyor. Ufak gövdesinde yer alan jiroskop, altimetre ve ivme ölçer sensörleriyle uçuşu takip eden ve kişilerin normal uçuş hareketlerini öğrenebilen ürün, bu doğrultuda kazaya neden olabilecek tehlikeli hareketleri algılıyor ve bağlı paraşütü otomatik olarak açarak hem araca hem de çevredekilere zarar vermesini önlüyor.
Sunduğu bu otonom altyapı ile dikkat çeken Mayday, isteğe bağlı özelleştirmeler ile sadece çok zorlu hareketlerde devreye girmesi için de programlanabiliyor. Bu bağlamda profesyonellere de hitap eden paraşüt sistemi, manuel benzerlerine oranla çok daha etikili bir alternatif oluşturuyor.
Şimdiye kadar konulan 12,000$ hedefin 10,000$'lık bölümünü toplamayı başaran Mayday, yapılacak en az 160$ bağış ile 2015 Kasım ayında elde edilebiliyor. Ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Drone'lar için otomatik paraşüt sistemi: Mayday
 

https://www.kickstarter.com/projects/1748637868/mayday-the-future-of-autonomous-drone-safety?ref=category_newest Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
xense 4 yıl en beğenilen
bir drone denize düşürmüş ve 300km drone ile uçmuş biri olarak söylüyorum. cihazların düşme problem yok ki? ya bir yere carpıyorsun yada fly away oluyor. alet gps sapıttıgında ucup gidiyor paraşüt taksam ne değişecek ki bulan cihazı 2. elde daha pahalıya satsın diye mi takacağız bunları?
bir drone denize düşürmüş ve 300km drone ile uçmuş biri olarak söylüyorum. cihazların düşme problem yok ki? ya bir yere carpıyorsun yada fly away oluyor. alet ...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ukilavuz 3 yıl
Parası iyiymiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halitozbasli 4 yıl
Sadece quad copter için düşünmeyin asıl fixid wing de işe yarar. Bir çok kişi uçağı kaldıra bilir ve gelişmiş gyrolar syesinde X,Y hattında uçura bilir ama iş inişe ( Z) gelince genelde kırım gerçekleşir. Bu paraşüt bu sorunu kısmen çözer.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 4 yıl
kadirirdem
çoğunu toplamış az kalmış inşallah toplarlar güzel bir proje ben en çok drone ların savaş için tasarlanıp teröre karşı kullanılmasını istiyorum havadan bir nevi mini uçak gibi en azından askerlerimiz şehit düşmezler ocaklar yanmaz....

call of duty den mi esinlendin :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 4 yıl
Çok para
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veteriner69 4 yıl
xense
bir drone denize düşürmüş ve 300km drone ile uçmuş biri olarak söylüyorum. cihazların düşme problem yok ki? ya bir yere carpıyorsun yada fly away oluyor. alet gps sapıttıgında ucup gidiyor paraşüt taksam ne değişecek ki bulan cihazı 2. elde daha pahalıya satsın diye mi takacağız bunları?

Şu 2-3 kez adalar gidip gelen, sonra Martı çarpması sonucu Dji Phantom 3'ünü kaybeden arkadaş sen miydin?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xense 3 yıl veteriner69
hehehe yok yok ben bodrumda düşürdüm ama mesafe rekorum 5650mt x 2 (git gel yani)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xense 4 yıl en beğenilen
bir drone denize düşürmüş ve 300km drone ile uçmuş biri olarak söylüyorum. cihazların düşme problem yok ki? ya bir yere carpıyorsun yada fly away oluyor. alet gps sapıttıgında ucup gidiyor paraşüt taksam ne değişecek ki bulan cihazı 2. elde daha pahalıya satsın diye mi takacağız bunları?
2 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kartal Göz 3 yıl xense
xense

bir drone denize düşürmüş ve 300km drone ile uçmuş biri olarak söylüyorum. cihazların düşme problem yok ki? ya bir yere carpıyorsun yada fly away oluyor. alet gps sapıttıgında ucup gidiyor paraşüt taksam ne değişecek ki bulan cihazı 2. elde daha pahalıya satsın diye mi takacağız bunları?

Peki niye çok fazla uzak mesafelere göndermeye çalıştınız ki? Yazık olmuş cihazınıza. Ne kadara satın almıştınız, marka modeli?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turkeytv 3 yıl xense
xense
bir drone denize düşürmüş ve 300km drone ile uçmuş biri olarak söylüyorum. cihazların düşme problem yok ki? ya bir yere carpıyorsun yada fly away oluyor. alet gps sapıttıgında ucup gidiyor paraşüt taksam ne değişecek ki bulan cihazı 2. elde daha pahalıya satsın diye mi takacağız bunları?

Denize düşürmeyi nasıl becerdiniz?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 4 yıl
Drone lar zaten savaş için kullanılıyor, predator denen nane o işi yapıyor.
Her icadı silah haline çevirdiğimizde sanki gelip bizi vurmayacak sanmanız en komik yanınız. Asker şehit olmayacak ama binlerce masum sivil ölecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 4 yıl
çoğunu toplamış az kalmış inşallah toplarlar güzel bir proje ben en çok drone ların savaş için tasarlanıp teröre karşı kullanılmasını istiyorum havadan bir nevi mini uçak gibi en azından askerlerimiz şehit düşmezler ocaklar yanmaz....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2572 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, kickstarter ve proje
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Sony ile yeni telefonlarını konuştuk: Xperia C5 Ultra, Xperia M5, Xperia Z5, fiyatlar ve dahası... 4 yıl Sony Xperia M5 inceleme videosu "Dünyadaki ilk kapsamlı inceleme karşınızda" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim