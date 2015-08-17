Drone'lar için otomatik paraşüt sistemi: Mayday

Son dönemin popüler araçlarından drone'lar, bildiğiniz üzere uçurması zor cihazlar arasında yer alıyor. Her türlü güvenlik önlemine rağmen birçok kaza meydana geliyor ve hatta ciddi yaralanmalar dahi oluşabiliyor. Bu ve benzeri güvenlik sorunları için hazırlanan Mayday ise, hayata geçebilmek adına Kickstarter'da destek arıyor.

Ufak paraşüt sistemleri geliştirilen Mars ve North UAV firmaları tarafından hazırlanan Mayday, standart drone modelleri üzerine takılarak hem bağlı hem de bağımsız olarak çalışma gösterebiliyor. Ufak gövdesinde yer alan jiroskop, altimetre ve ivme ölçer sensörleriyle uçuşu takip eden ve kişilerin normal uçuş hareketlerini öğrenebilen ürün, bu doğrultuda kazaya neden olabilecek tehlikeli hareketleri algılıyor ve bağlı paraşütü otomatik olarak açarak hem araca hem de çevredekilere zarar vermesini önlüyor.

Sunduğu bu otonom altyapı ile dikkat çeken Mayday, isteğe bağlı özelleştirmeler ile sadece çok zorlu hareketlerde devreye girmesi için de programlanabiliyor. Bu bağlamda profesyonellere de hitap eden paraşüt sistemi, manuel benzerlerine oranla çok daha etikili bir alternatif oluşturuyor.

Şimdiye kadar konulan 12,000$ hedefin 10,000$'lık bölümünü toplamayı başaran Mayday, yapılacak en az 160$ bağış ile 2015 Kasım ayında elde edilebiliyor. Ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1748637868/mayday-the-future-of-autonomous-drone-safety?ref=category_newest