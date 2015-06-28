Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Drone'lar kullanılarak geliştirilen uçan araç prototipi insan taşıyabiliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4b
1
8
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Drone'lar kullanılarak geliştirilen uçan araç prototipi insan taşıyabiliyor
 
Drone'lar günümüzde en çok arama kurtarma, posta teslimatı ve havadan görüntüleme gibi işlerde kullanılıyor. Thorstin Crijns adındaki bir girişimci ise drone'ları kulanarak çok daha farklı bir amaca hizmet eden bir araç geliştirmeyi başarmış. Elde edilen araç insanların "uçan araba" konseptinden çok farklı olsa da benzer bir görevi yerine getirebiliyor.
16 ayrı motorun bir araya getirilmesiyle oluşan bu araç özel bir hesaplama ile ağırlık merkezi tam ortası olacak şekilde tasarlanmış durumda. Bu şekilde ortaya oturacak sürücünün de taşınması kolaylaştırılmış. Bağlanan 16 motorun birbirleri ile bağımlı şekilde hareket edebilmesi ve yönlendirilebilmesi için MultiWii Autopilot sistemi tercih edilmiş. Bu sistem ile birlikte farklı yönlerde hareket etmek veya yükselmek,alçalmak gibi eylemlerde bazı motorlar daha ağır görevler üstlenebiliyor.
Ortaya çıkan araç yaklaşık 50kg ağırlığa sahip. Sürücü Thorstin Crijns ise yaklaşık 60kg ağırlığı ile birlikte aracı kullandığında bu ilginç prototip toplamda 110 kiloluk ağırlığı taşıyarak havada seyahat edebiliyor. Ancak prototipin genel görünümüne bakılırsa estetikten uzak ve tehlikeli göründüğünü söyleyebiliriz. Yine de insanları sürdüğü "uçan araç" konseptine ilginç bir bakış getirdiğini söylemek yanlış olmaz. Bu arada aracın 10-15 dakika uçuş süresine sahip olduğunu da belirtmekte fayda var.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
sayın Oğuz Avcı . sen artık haber yapma ya siteyi ne hale getirdin. yazık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Japonya 4 yıl
Yetersiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 4 yıl
olaki ufak bir kaza oldu o pervaneler adamı biçer :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Das Boot 4 yıl
Bu mudur yani
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-BE73ABCD2 4 yıl
Yıl olmuş 2015 hala nelerle uğraşıyorlar. 100 yıl önceki insanları anlarım uçmaya çalışıyorduda , 2015 yılında hala yerden yükselip uçmaya çalışmak kadar saçma birşey yok.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
buna şimdi uçtu diyecek miyiz ?
bu mudur ?
utanmadan bir de videosunu çekip yayınlamış maymun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirHan 4 yıl
Evladım gözüne bir koruyucu gözlük taksana. Bu nasıl iş yapma mantığı. Yapma daha iyi. Daha önünü göremiyorsun...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 4 yıl
Dünyanın ilk insan taşıyan elektrikli multicopteri e-volo ilk uçuşunu 4 yıl önce yaptı. youtu.be/...
youtu.be/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Qnap TS-112P ev ve küçük iş yeri tipi NAS video inceleme 4 yıl FSP'den taşınabilir enerji sistemi: Bavul şeklinde yüksek kapasiteli güç kaynağı 4 yıl Tesla Powerwall'a rakip geldi: FSP'den yeni enerji sistemi 4 yıl Reeder P8C video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim