Drone'lar kullanılarak geliştirilen uçan araç prototipi insan taşıyabiliyor

Drone'lar günümüzde en çok arama kurtarma, posta teslimatı ve havadan görüntüleme gibi işlerde kullanılıyor. Thorstin Crijns adındaki bir girişimci ise drone'ları kulanarak çok daha farklı bir amaca hizmet eden bir araç geliştirmeyi başarmış. Elde edilen araç insanların "uçan araba" konseptinden çok farklı olsa da benzer bir görevi yerine getirebiliyor.

16 ayrı motorun bir araya getirilmesiyle oluşan bu araç özel bir hesaplama ile ağırlık merkezi tam ortası olacak şekilde tasarlanmış durumda. Bu şekilde ortaya oturacak sürücünün de taşınması kolaylaştırılmış. Bağlanan 16 motorun birbirleri ile bağımlı şekilde hareket edebilmesi ve yönlendirilebilmesi için MultiWii Autopilot sistemi tercih edilmiş. Bu sistem ile birlikte farklı yönlerde hareket etmek veya yükselmek,alçalmak gibi eylemlerde bazı motorlar daha ağır görevler üstlenebiliyor.

Ortaya çıkan araç yaklaşık 50kg ağırlığa sahip. Sürücü Thorstin Crijns ise yaklaşık 60kg ağırlığı ile birlikte aracı kullandığında bu ilginç prototip toplamda 110 kiloluk ağırlığı taşıyarak havada seyahat edebiliyor. Ancak prototipin genel görünümüne bakılırsa estetikten uzak ve tehlikeli göründüğünü söyleyebiliriz. Yine de insanları sürdüğü "uçan araç" konseptine ilginç bir bakış getirdiğini söylemek yanlış olmaz. Bu arada aracın 10-15 dakika uçuş süresine sahip olduğunu da belirtmekte fayda var.