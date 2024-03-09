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    Anlık Bildirim

    Yeni bir İHA, tarihi “Pulse Jet” motorları 21. yüzyıla taşıyor

    Wave Engine tarafından geliştirilen yeni bir insansız hava aracına (İHA) İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma Pulse Jet motoru başarılı bir şekilde eklendi. Araç ilk uçuşunu da gerçekleştirdi.
    Yeni bir İHA, tarihi “Pulse Jet” motorları 21. yüzyıla taşıyor Tam Boyutta Gör
    Hareket eden parçası olmayan bir jet motoru kulağa en başta Dune’dan fırlamış gibi gelse de aslında bu teknoloji onlarca yıl önce kullanılan ancak şimdilerde tozlu rafların yüksek bölmelerine kaldırılan bir teknoloji. Şimdi ise Wave Engine adındaki bir girişim bu motorları alarak günümüzün modern savaş aletlerinden biri olan insansız hava araçlarına (İHA) eklemeyi başardı. Wave Engine, konseptin işe yaradığını kanıtlamak için ölçekli bir versiyonu başarıyla uçuş testine tabi tuttu.

    Pulse Jet motorları geri döndü

    Bahsettiğimiz bu motor “Pulse Jet” olarak adlandırılan yanma sonucu itki oluşturan son derece basit bir jet motoru. Bu motorların çalışma prensibi de kendileri kadar basit. Wave Engine’in motorunda hava, yanma odasını besliyor. Yakıtın da olaya dahil olmasıyla ateşlenme gerçekleştiriliyor ve yüksek basınçlı ısıtılmış gazlar uzunca bir egzoz borusundan dışarıya atılarak itki oluşturuluyor. Bu esnada motorun içindeki basınç düşüyor ve vakum etkisiyle odaya taze hava çekiliyor. Süreç bu şekilde tekrarlanıyor.

    Yeni bir İHA, tarihi “Pulse Jet” motorları 21. yüzyıla taşıyor Tam Boyutta Gör
    Ancak dediğimiz gibi Pulse Jet motorları yeni bir teknoloji değil Wave Engine’in “J-1” olarak adlandırdığı bu motorlar, ilk kez İkinci Dünya Savaşında Alman V-1 güdümlü füzelerinde kullanılmıştı. Ancak ilk kullanımlarda temel sorunlar vardı ve bunlardan birisi de düşük menzildi. Wave Engine, teknolojide değişiklikler yaparak J-1 motorunun yüksek hızlara ve daha yüksek menzile olanak tanıdığını söylüyor.

    Wave Engine, gerçekleştirdiği testte Scitor-D olarak adlandırılan 45 kiloluk bir İHA kullanıldı ve bunu 55 lbf itişli (245 N) J-1 ile destekledi. Araç başarılı bir şekilde havalandı, havada motor durdurma testini geçti ve başarıyla iniş yaptı. Firma ayrıca 450 kg ağrılığındaki hava araçları için tasarlanmış 220 lbf'lik (978,6 N) bir K-1 motoru üzerinde de çalışıyor.

    Aklınızda bu motorların neden aktif bir şekilde kullanılmadığı geliyor olabilir. Bu motorları görmememizin sebebi oldukça basit. Pulsejet tasarımları bir asırdır var olsa da, bu teknoloji ticari havacılık endüstrisi tarafından çok gürültülü olduğu ve uçuş sırasında düzenlenmesi zor olduğu için kabul görmedi. Ancak günümüz dünyasında bu motorlar için bir kullanım alanı oluşmuş olabilir. Bu motorlar hızlı olması istenen küçük İHA araçlarında veya doğrudan kamikaze dronlarda kullanılabilirler.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 6 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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