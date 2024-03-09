Yeni bir İHA, tarihi “Pulse Jet” motorları 21. yüzyıla taşıyor

Tam Boyutta Gör Hareket eden parçası olmayan bir jet motoru kulağa en başta Dune’dan fırlamış gibi gelse de aslında bu teknoloji onlarca yıl önce kullanılan ancak şimdilerde tozlu rafların yüksek bölmelerine kaldırılan bir teknoloji. Şimdi ise Wave Engine adındaki bir girişim bu motorları alarak günümüzün modern savaş aletlerinden biri olan insansız hava araçlarına (İHA) eklemeyi başardı. Wave Engine, konseptin işe yaradığını kanıtlamak için ölçekli bir versiyonu başarıyla uçuş testine tabi tuttu.

Pulse Jet motorları geri döndü

Bahsettiğimiz bu motor “Pulse Jet” olarak adlandırılan yanma sonucu itki oluşturan son derece basit bir jet motoru. Bu motorların çalışma prensibi de kendileri kadar basit. Wave Engine’in motorunda hava, yanma odasını besliyor. Yakıtın da olaya dahil olmasıyla ateşlenme gerçekleştiriliyor ve yüksek basınçlı ısıtılmış gazlar uzunca bir egzoz borusundan dışarıya atılarak itki oluşturuluyor. Bu esnada motorun içindeki basınç düşüyor ve vakum etkisiyle odaya taze hava çekiliyor. Süreç bu şekilde tekrarlanıyor.

Tam Boyutta Gör Ancak dediğimiz gibi Pulse Jet motorları yeni bir teknoloji değil Wave Engine’in “J-1” olarak adlandırdığı bu motorlar, ilk kez İkinci Dünya Savaşında Alman V-1 güdümlü füzelerinde kullanılmıştı. Ancak ilk kullanımlarda temel sorunlar vardı ve bunlardan birisi de düşük menzildi. Wave Engine, teknolojide değişiklikler yaparak J-1 motorunun yüksek hızlara ve daha yüksek menzile olanak tanıdığını söylüyor.

Wave Engine, gerçekleştirdiği testte Scitor-D olarak adlandırılan 45 kiloluk bir İHA kullanıldı ve bunu 55 lbf itişli (245 N) J-1 ile destekledi. Araç başarılı bir şekilde havalandı, havada motor durdurma testini geçti ve başarıyla iniş yaptı. Firma ayrıca 450 kg ağrılığındaki hava araçları için tasarlanmış 220 lbf'lik (978,6 N) bir K-1 motoru üzerinde de çalışıyor.

Aklınızda bu motorların neden aktif bir şekilde kullanılmadığı geliyor olabilir. Bu motorları görmememizin sebebi oldukça basit. Pulsejet tasarımları bir asırdır var olsa da, bu teknoloji ticari havacılık endüstrisi tarafından çok gürültülü olduğu ve uçuş sırasında düzenlenmesi zor olduğu için kabul görmedi. Ancak günümüz dünyasında bu motorlar için bir kullanım alanı oluşmuş olabilir. Bu motorlar hızlı olması istenen küçük İHA araçlarında veya doğrudan kamikaze dronlarda kullanılabilirler.

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