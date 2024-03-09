Yeni bir İHA, tarihi “Pulse Jet” motorları 21. yüzyıla taşıyor

Pulse Jet motorları geri döndü
Bahsettiğimiz bu motor “Pulse Jet” olarak adlandırılan yanma sonucu itki oluşturan son derece basit bir jet motoru. Bu motorların çalışma prensibi de kendileri kadar basit. Wave Engine’in motorunda hava, yanma odasını besliyor. Yakıtın da olaya dahil olmasıyla ateşlenme gerçekleştiriliyor ve yüksek basınçlı ısıtılmış gazlar uzunca bir egzoz borusundan dışarıya atılarak itki oluşturuluyor. Bu esnada motorun içindeki basınç düşüyor ve vakum etkisiyle odaya taze hava çekiliyor. Süreç bu şekilde tekrarlanıyor.
Wave Engine, gerçekleştirdiği testte Scitor-D olarak adlandırılan 45 kiloluk bir İHA kullanıldı ve bunu 55 lbf itişli (245 N) J-1 ile destekledi. Araç başarılı bir şekilde havalandı, havada motor durdurma testini geçti ve başarıyla iniş yaptı. Firma ayrıca 450 kg ağrılığındaki hava araçları için tasarlanmış 220 lbf'lik (978,6 N) bir K-1 motoru üzerinde de çalışıyor.
Aklınızda bu motorların neden aktif bir şekilde kullanılmadığı geliyor olabilir. Bu motorları görmememizin sebebi oldukça basit. Pulsejet tasarımları bir asırdır var olsa da, bu teknoloji ticari havacılık endüstrisi tarafından çok gürültülü olduğu ve uçuş sırasında düzenlenmesi zor olduğu için kabul görmedi. Ancak günümüz dünyasında bu motorlar için bir kullanım alanı oluşmuş olabilir. Bu motorlar hızlı olması istenen küçük İHA araçlarında veya doğrudan kamikaze dronlarda kullanılabilirler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.