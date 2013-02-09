DropTag ile kargo paketlerinin durumları hakkında ayrıntılı bilgi almak mümkün hale geliyor





Kargo ile alışveriş yapan ya da kargo ile bir şeyler göndermek isteyen birçok insan, paketlerinin ne şartlarda taşındığını ya da sipariş ettiği ürünün başına yolda bir şey gelip gelmediğini merak eder. Bu konuda geliştirilmiş olan DropTag, paketlerimizin yolculuk boyunca başına gelenleri kayıt altına alabiliyor.

İngiltere merkezli Cambridge Consultants tarafından geliştirilen DropTag, taşıma paketleri için özel olarak geliştirilmiş bir kayıt cihazı. Oldukça ince bir yapıya sahip olan DropTag, taşıma paketleri üzerine takılıyor ve içerisindeki ivme ölçer sayesinde taşıma sırasında paketin ciddi oranda darbeye uğrayıp uğramadığını kayıt altına alabiliyor. Tanıtım videolarında Apple'ın iOS yüklü cihazlarına özel bir uygulama ile çalışan cihaz, Bluetooth teknolojisi sayesinde 50 metre mesafe içerisindeki paketlerin durumu hakkında bilgi verebiliyor. Ayrıca cihaz, belirli noktalara özel sarsıntı ya da darbe bilgilerini de kayıt altına alarak, paketin tam olarak hangi nokta üzerinde zarar gördüğünü gösterebiliyor.

Oldukça faydalı bir fikir olan DropTag, ürün başına 2$ gibi oldukça düşük bir üretim maliyetine sahip. Gücünü saat pilinden alabilen ve prototip durumunda olan cihaz hakkında hazırlanmış tanıtım videosuna aşağıdan ulaşarak, ürünün gerçekten nasıl işlediğini görebilirsiniz.

http://www.cambridgeconsultants.com/news/pr/release/116/en