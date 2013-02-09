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DropTag ile kargo paketlerinin durumları hakkında ayrıntılı bilgi almak mümkün hale geliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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DropTag ile kargo paketlerinin durumları hakkında ayrıntılı bilgi almak mümkün hale geliyor

Kargo ile alışveriş yapan ya da kargo ile bir şeyler göndermek isteyen birçok insan, paketlerinin ne şartlarda taşındığını ya da sipariş ettiği ürünün başına yolda bir şey gelip gelmediğini merak eder. Bu konuda geliştirilmiş olan DropTag, paketlerimizin yolculuk boyunca başına gelenleri kayıt altına alabiliyor.
İngiltere merkezli Cambridge Consultants tarafından geliştirilen DropTag, taşıma paketleri için özel olarak geliştirilmiş bir kayıt cihazı. Oldukça ince bir yapıya sahip olan DropTag, taşıma paketleri üzerine takılıyor ve içerisindeki ivme ölçer sayesinde taşıma sırasında paketin ciddi oranda darbeye uğrayıp uğramadığını kayıt altına alabiliyor. Tanıtım videolarında Apple'ın iOS yüklü cihazlarına özel bir uygulama ile çalışan cihaz, Bluetooth teknolojisi sayesinde 50 metre mesafe içerisindeki paketlerin durumu hakkında bilgi verebiliyor. Ayrıca cihaz, belirli noktalara özel sarsıntı ya da darbe bilgilerini de kayıt altına alarak, paketin tam olarak hangi nokta üzerinde zarar gördüğünü gösterebiliyor.
 
DropTag ile kargo paketlerinin durumları hakkında ayrıntılı bilgi almak mümkün hale geliyor
Oldukça faydalı bir fikir olan DropTag, ürün başına 2$ gibi oldukça düşük bir üretim maliyetine sahip. Gücünü saat pilinden alabilen ve prototip durumunda olan cihaz hakkında hazırlanmış tanıtım videosuna aşağıdan ulaşarak, ürünün gerçekten nasıl işlediğini görebilirsiniz.

http://www.cambridgeconsultants.com/news/pr/release/116/en Yorum Yaz
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Yaratık00 6 yıl en beğenilen
Farkındamısınız son dönemlerde Apple'ı ayakta tutmak için neler yapılıyor.
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Silent Guardian 6 yıl
Yaratık00
Farkındamısınız son dönemlerde Appleı ayakta tutmak için neler yapılıyor.

Hep öyleydi zaten.Android kullanıcıları bana kızabilir fakat her uygulama önce iOS'e* sonra Android'e çıkar.Bu bir gerçek.Android kullanıcıları uygulamalara para verip almıyor,ben satıcı olsam,bende iOS'e* yönelirim.
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myhotyro 6 yıl
spencermila
ups zaten bunu yapıyor direk adım adım nerede oldugunu görüyorsun cihaza gerek yok bilgisayar olsun yeter bunun ondan farkı ne bence yok upsde kargo bilgisini online direk netten veriyor...

ups elemanım paketinizi 10 metreden yere bıraktı içindeki ürün ondan kırılmıştır, ezilmiitir mi diyor. ivmeölçer demiş, düştümü, atıldımı, fırlatıldımı onu kaydediyor demiş. Türkçe okuyup Farsça mı anlamaya çalışıyorsunuz :)
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spencermila 6 yıl
ups zaten bunu yapıyor direk adım adım nerede oldugunu görüyorsun cihaza gerek yok bilgisayar olsun yeter bunun ondan farkı ne bence yok upsde kargo bilgisini online direk netten veriyor...
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swat882 6 yıl spencermila
spencermila

ups zaten bunu yapıyor direk adım adım nerede oldugunu görüyorsun cihaza gerek yok bilgisayar olsun yeter bunun ondan farkı ne bence yok upsde kargo bilgisini online direk netten veriyor...

ilk önce bir haberi okusaydın
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Yaratık00 6 yıl en beğenilen
Farkındamısınız son dönemlerde Apple'ı ayakta tutmak için neler yapılıyor.
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CanTnçr 6 yıl
Video'da iPhone kullanılıyor ancak bu yazılım mutlaka diğer platformlar için çıkacaktır. Herkeste iPhone yok
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4Crumby 6 yıl Yaratık00
Yaratık00
Farkındamısınız son dönemlerde Apple'ı ayakta tutmak için neler yapılıyor.

Apple kullanicilarinin bu gibi urunlere daha cok para harcadiklari bi gercek. Ben de bir satici olsam ilk olarak apple a yonelirim. Urun apple da tutarsa zaten diger markalara da yoneliyo firmalar uzulmeyin yani androide de cikar destek. Olaylari boyle yorumlamak sacma olur.
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