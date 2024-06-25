HepsiJet, elektrikli araçlarla kargo dağıtımına başladı

HepsiJET, Netlog Lojistik işbirliğiyle 'Musoshi' adlı yüzde 100 yerli üretim olan 21 adet elektrikli aracıyla Türkiye'nin belirli bölgelerinde kargo dağıtıyor. Elektrikli araçlar, bayram dönemiyle birlikte yazlık bölgeler dahil olmak üzere pilot bölgelerde faaliyete geçti.
Yüksek enerji dönüşüm verimliliğine sahip olan elektrikli araçlar, karbon emisyonunun azaltılmasını sağlayarak daha sürdürülebilir bir geleceğin oluşmasına katkıda bulunuyor. Araçlar, maliyet açısından da verimliliği beraberinde getiriyor.
Elektrikli araçların kullanımıyla birlikte aylık yapılan ortalama 1404 kilometre başına yaklaşık 210 kg karbon emisyonunun azaltılması hedefleniyor.
Toplam 3 bin 500 araçlık bir dağıtım ağına sahip olan şirket, yıl sonuna kadar 50 elektrikli araca sahip olmayı planlıyor. İlk aşama verimlilik ve performans değerlendirmelerinin ardından elektrikli araçların penetrasyonun artırılması hedefleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.