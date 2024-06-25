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Tam Boyutta Gör Elektrikli araçların kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Hepsiburada'nın kargo platformu HepsiJET, 21 adet elektrikli aracıyla Türkiye'nin belirli bölgelerinde kargo dağıtımına başladı.

HepsiJET, Netlog Lojistik işbirliğiyle 'Musoshi' adlı yüzde 100 yerli üretim olan 21 adet elektrikli aracıyla Türkiye'nin belirli bölgelerinde kargo dağıtıyor. Elektrikli araçlar, bayram dönemiyle birlikte yazlık bölgeler dahil olmak üzere pilot bölgelerde faaliyete geçti.

Yüksek enerji dönüşüm verimliliğine sahip olan elektrikli araçlar, karbon emisyonunun azaltılmasını sağlayarak daha sürdürülebilir bir geleceğin oluşmasına katkıda bulunuyor. Araçlar, maliyet açısından da verimliliği beraberinde getiriyor.

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Elektrikli araçların kullanımıyla birlikte aylık yapılan ortalama 1404 kilometre başına yaklaşık 210 kg karbon emisyonunun azaltılması hedefleniyor.

Toplam 3 bin 500 araçlık bir dağıtım ağına sahip olan şirket, yıl sonuna kadar 50 elektrikli araca sahip olmayı planlıyor. İlk aşama verimlilik ve performans değerlendirmelerinin ardından elektrikli araçların penetrasyonun artırılması hedefleniyor.

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HepsiJet, elektrikli araçlarla kargo dağıtımına başladı