Dropbox, 300 milyon kullanıcı sayısına ulaştı

Yeni şirketler satın alarak sunduğu deneyimi arttırmaya devam eden popüler bulut depolama platformu Dropbox, 300 milyon kullanıcı sayısına ulaştığını açıkladı.

2013 yılının Kasım ayında 200 milyon kullanıcısı bulunan ve aradan geçen 6 ay içerisinde 100 milyon kişiyi daha bünyesine katarak 300 milyon gibi büyük bir seviyeye ulaşan Dropbox, konu hakkında ayrıntılı bilgi vermeyerek sadece yukarı yer alan görseli yayınlamayı tercih etti. Servisin bu büyümeyle 2014 sonunda 400 milyon kullanıcıya, 2015 yılında ise 500 milyon kullanıcıya ulaşabileceği yapılan tahminler arasında yer alıyor.

Dropbox'un ücretsiz olarak verdiği 2GB'lık depolama alanını buradan alarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

https://blog.dropbox.com/2014/05/thanks-for-helping-us-grow/