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Dropbox, 300 milyon kullanıcı sayısına ulaştı

4 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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Dropbox, 300 milyon kullanıcı sayısına ulaştı
Yeni şirketler satın alarak sunduğu deneyimi arttırmaya devam eden popüler bulut depolama platformu Dropbox, 300 milyon kullanıcı sayısına ulaştığını açıkladı.
2013 yılının Kasım ayında 200 milyon kullanıcısı bulunan ve aradan geçen 6 ay içerisinde 100 milyon kişiyi daha bünyesine katarak 300 milyon gibi büyük bir seviyeye ulaşan Dropbox, konu hakkında ayrıntılı bilgi vermeyerek sadece yukarı yer alan görseli yayınlamayı tercih etti. Servisin bu büyümeyle 2014 sonunda 400 milyon kullanıcıya, 2015 yılında ise 500 milyon kullanıcıya ulaşabileceği yapılan tahminler arasında yer alıyor.
Dropbox'un ücretsiz olarak verdiği 2GB'lık depolama alanını buradan alarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

https://blog.dropbox.com/2014/05/thanks-for-helping-us-grow/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-B61CB1CD0 4 yıl
Onedrive iyidir iyi (skydrive) 25 GB alan verdi adamalar.Hatta 50 ama o bi süreliğine
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boramir86 4 yıl
Kesinlikle box.com tavsiyemdir çünkü dropbox da bilgisayara program kurulumu zorunluyken box.com böyle bir zorunluluk yok, her yerden ulaşabilirsiniz.
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s0ft 4 yıl
boramir86

Kesinlikle box.com tavsiyemdir çünkü dropbox da bilgisayara program kurulumu zorunluyken box.com böyle bir zorunluluk yok, her yerden ulaşabilirsiniz.

Dropbox'da bilgisayara program kurmak zorunlu değil ki. Web üzerinden atıyorum ben her şeyi.
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aycibin 4 yıl
Benim samsung'da da yüklü geldi.ertesi gün devredışı bıraktım :) kişisel dosyalarımı ortak bir alanda tutmam.istediği kadar güvenli desin.
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Fenomenon 4 yıl
dropbox htc ve samsung'a otomatik geliyor. o yüzden kullanıcı sayısının fazla olması normal.
ancak onun haricinde kullanılmaz. çünkü 2gb çok az.
box 10 gb, yandex disk 10 gb, google drive 15 gb veriyor.
copy normalde 15gb veriyor ama benim imzadaki linkten girerseniz 20gb verir.
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Topkara28 4 yıl
Box bundan daha iyi hemde daha fazla (10GB) alan veriyor.
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worldwidewild 4 yıl
google drive 15 gb veriyor ona bakarsan :))) oda box a 5 basar :)))
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