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Dropbox, Pro kullanıcılarının bulut depolama alanı ikiye katlanıyor

6 yıl
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Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Geçen yıl Ekim'de 50 milyon kullanıcı barajını aştığını açıklayan bulut depolama servisi Dropbox, verdiği hizmetin hacmini de genişletiyor. Şirketin ürün pazarlama müdürü Anna-Christina Douglas, resmi blogdan yaptığı açıklamayla ücretli müşterilerini sevindirecek önemli bir değişimi müjdeledi.
Halihazırda Pro 50 paketi, 50GB alanı aylık 9.99$, yıllık 99$, Pro 100 ise; 100GB alanı aylık 19.99$, yıllık 199$'dan sunuyor. Önümüzdeki saatlerde yapılacak değişiklikle 50GB'lık paket 100GB'a, 100GB'lık paket 200GB'a yükseltilecek. Mevcut kullanıcılara da tabiki yeni tarifeye göre alan dağıtımı yapılacak.
500GB'lık yeni bir Pro paketinin geleceğini de bildiren Douglas, daha büyük depolama alanlarıyla müşterilerine harika şeyler oluşturmalarında yardımcı olmayı umduklarını aktararak sözlerini noktaladı.
Yaygın bir şekilde kullanılan Dropbox, yarışa dahil olan Google ile rekabet edebilmek için böyle büyük bir artış yapmak zorundaydı. Ancak yine de 25GB'ı aylık 2.49$, 100GB'ı aylık 4.99$, 1TB'ı ise aylık 49.99$'dan sunan Google Drive ile fiyat/depolama alanı hususunda mücadele edebilmesi zor görünüyor. Yine de çoklu platform desteği ve yakaladığı popülerlik sayesinde bulut depolama sektöründeki liderliğini uzun süre elinde bulundurmaya devam edecektir.

http://blog.dropbox.com/index.php/new-dropbox-pro-plans/ Yorum Yaz
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blank42 6 yıl
Bence fiyatların dahada düşmesi gerekiyor.
Almanyadan İ72600 / 16 GB RAM / 6 TB sunucuyu 49 € aylık kiralıyorum ;)
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gun 6 yıl
Dropbox kullanıyorum ve bedava olmasına rağmen 14 gb'a kadar çıkabildim bir sorunumda yok bayağı yeterli. Seneye filan 20-30 gb olur belki ilerde tamamen bedava olur.
Bu arada Dropbox kısıtlı başlıyor ama 16 Gb'a kadar bedavalar ile arttırma şansınız var.
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oray 6 yıl
dropbox cidden bu isi biliyor...
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DH Misafiri 6 yıl
SkyDrive akar
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jovanovic 6 yıl
Yani yarışması zor fiyatları kıyaslarsak... Biraz da vazgeçmesi lazım kazancından...
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