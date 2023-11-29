Google Drive'ın yeni belge tarayıcısı iPhone'lara geldi

Tam Boyutta Gör Google, belgelerin taranmasını ve düzenlenmesini kolaylaştıracak şekilde Google Drive tarayıcı özelliğinde büyük değişiklikler yaptı. Belge tarayıcı artık iOS cihazlarda da mevcut ve en yeni özelliklerden iPhone ve iPad kullanıcıları da faydalanabiliyor.

Google uygulaması aramayı kolaylaştıracak yeni tasarıma kavuşuyor 1 gün önce eklendi

Google Drive belge tarayıcısı nasıl kullanılıyor?

Belge taramayı başlatmak için sağ alt köşedeki mevcut artı simgesinin üzerindeki yeni kameraya dokunmak yeterli oluyor. Tarama otomatik olarak gerçekleştiriliyor ancak manuel çekim için de bir seçenek mevcut.

Kamera, çok sayfalı belgeler için arka arkaya çekimi desteklerken, belgeyi en yüksek kalitede taramak için ayarlamanıza yardımcı oluyor. Sol alt köşedeki önizleme dokunarak belgenin köşeleri ayarlanabiliyor, döndürme ve filtre uygulama işlemleri yapılabiliyor. Kaydet’e dokunulduğunda Google, makine öğrenimini kullanarak bir başlık önerisinde bulunuyor. Drive, taratılan belgenin bir fatura olup olmadığını algılayabiliyor ve mağazanın adresini ekleyebiliyor.

iPhone ve iPad için Google Drive’daki belge tarama özelliği tüm Google Workspace ve kişisel Google hesapları için kullanıma sunuldu.

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