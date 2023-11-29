Google Drive'ın yeni belge tarayıcısı iPhone'lara geldi

Google Drive belge tarayıcısı nasıl kullanılıyor?
Belge taramayı başlatmak için sağ alt köşedeki mevcut artı simgesinin üzerindeki yeni kameraya dokunmak yeterli oluyor. Tarama otomatik olarak gerçekleştiriliyor ancak manuel çekim için de bir seçenek mevcut.
Kamera, çok sayfalı belgeler için arka arkaya çekimi desteklerken, belgeyi en yüksek kalitede taramak için ayarlamanıza yardımcı oluyor. Sol alt köşedeki önizleme dokunarak belgenin köşeleri ayarlanabiliyor, döndürme ve filtre uygulama işlemleri yapılabiliyor. Kaydet’e dokunulduğunda Google, makine öğrenimini kullanarak bir başlık önerisinde bulunuyor. Drive, taratılan belgenin bir fatura olup olmadığını algılayabiliyor ve mağazanın adresini ekleyebiliyor.
iPhone ve iPad için Google Drive’daki belge tarama özelliği tüm Google Workspace ve kişisel Google hesapları için kullanıma sunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.