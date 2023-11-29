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    Google Drive'ın yeni belge tarayıcısı iPhone'lara geldi

    Google, Android için yeniden tasarladığı belge tarayıcıyı iOS cihaz kullanıcılarına sundu. iPhone ve iPad için Google Drive'daki belge tarama, makine öğrenimini kullanıyor.
    iphone ipad google drive belge tarayıcı yeni Tam Boyutta Gör
    Google, belgelerin taranmasını ve düzenlenmesini kolaylaştıracak şekilde Google Drive tarayıcı özelliğinde büyük değişiklikler yaptı. Belge tarayıcı artık iOS cihazlarda da mevcut ve en yeni özelliklerden iPhone ve iPad kullanıcıları da faydalanabiliyor.

    Google Drive belge tarayıcısı nasıl kullanılıyor?

    Belge taramayı başlatmak için sağ alt köşedeki mevcut artı simgesinin üzerindeki yeni kameraya dokunmak yeterli oluyor. Tarama otomatik olarak gerçekleştiriliyor ancak manuel çekim için de bir seçenek mevcut.

    Kamera, çok sayfalı belgeler için arka arkaya çekimi desteklerken, belgeyi en yüksek kalitede taramak için ayarlamanıza yardımcı oluyor. Sol alt köşedeki önizleme dokunarak belgenin köşeleri ayarlanabiliyor, döndürme ve filtre uygulama işlemleri yapılabiliyor. Kaydet’e dokunulduğunda Google, makine öğrenimini kullanarak bir başlık önerisinde bulunuyor. Drive, taratılan belgenin bir fatura olup olmadığını algılayabiliyor ve mağazanın adresini ekleyebiliyor.

    iPhone ve iPad için Google Drive’daki belge tarama özelliği tüm Google Workspace ve kişisel Google hesapları için kullanıma sunuldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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