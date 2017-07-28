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Dropbox halka arz hazırlığında

Bulut teknolojisinin önde gelen şirketlerinden Dropbox'ın halka arz edileceği bir süredir konuşuluyordu. Son haberlere göre şirket halka arz işlemlerine başlamak üzere.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Yaklaşık 10 yıl önce bulut çözümleri sunmaya başlayan Dropbox, ücretsiz depolama ve dosya paylaşım hizmetleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başarmıştı. Tabi Dropbox'ın kuruluşundan bu yana pek çok büyük şirket bulut teknolojilerinin sektörüne adım attı ve Dropbox sektördeki liderliğini zamanla kaybetti. Şirket şimdi ise halka arz ile birlikte hem eski popülaritesini tekrar kazanmak hem de şirkete değer biçmek istiyor. 


Bloomberg'ün raporuna göre şirket halka arz sürecini hızlandırmak ve bu yıl içinde gerekli dosyaları yetkililere ulaştırmak istiyor. Bu amaç doğrultusunda şirketin, ABD'nin önde gelen yatırım şirketi Goldman Sachs'ten danışmanlık hizmeti alacağı öngörülüyor. Geçtiğimiz yıllarda 10 milyar dolarlık değere ulaştığı açıklanan Dropbox'ın halka arz ile birlikte hem gerçek değerini öğrenmesi hem de elde edeceği sermayeyi yeni hizmetler için kullanması bekleniyor. 


Ürün ve Hizmetlerini Genişletiyor

Tabi halka arz hazırlığında olan şirket potansiyel yatırımcı kitlesi oluşturmak için de çalışmalara başlamış durumda. Başarılarını duyurmak ve yatırımcıların dikkatini çekmek isteyen şirket bu yılın başında yaptığı açıklama ile ticaret hacmini büyüttüğünü ve 1 milyar dolarlık gelire ulaştığını duyurmuştu. Şirket ayrıca 500 milyon kullanıcıya ulaştığını açıklamıştı. Ürün ve hizmetlerini de genişletmek isteyen şirket geçtiğimiz aylarda not alma uygulaması Paper'ı kullanıcılara sunmuştu. 


Diğer dosya paylaşım şirketlerine karşılık kendi teknolojisini özellikle hız ve basitlik açısından vurgulayan Dropbox, halka arz gerçekleşene kadar piyasada nabız yoklamaya ve tanıtımını yapmaya devam edecek. Halka arzın başarıya ulaşması için şirketin insanları kendisine çekmesi oldukça önemli zira mart ayında teknoloji dünyasının önemli halka arzlarından birini gerçekleştiren Snap'in başarısı sadece birkaç gün sürmüş ve ardından şirket hisseleri değer kaybetmeye başlamıştı.


https://techcrunch.com/2017/07/27/dropbox-is-reportedly-inching-closer-to-a-potential-ipo/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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Damenda 1 yıl
Ben 5 yıla kalmadan batar diyorum demedi demeyin.
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sniper23 1 yıl Damenda
Damenda

Ben 5 yıla kalmadan batar diyorum demedi demeyin.

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