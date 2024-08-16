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Windows bilgisayarlar ve Android telefonlar arasında dosya paylaşımı kolaylaşıyor. Yeni özellik ile, Windows bağlantısı (Link to Windows) ve Telefon bağlantısı (Phone Link) uygulamaları aracılığıyla Apple'ın AirDrop'una benzer şekilde kolaylıkla dosya paylaşmak mümkün olacak.

Windows 10 ve üzeri sistemlerde çalışan özellik, ilk olarak Release Preview Channel üzerinde Windows Insider'lara sunulacak. Bunun yanında Android telefonlardaki Windows bağlantısı uygulamasının 1.24032.518.0 veya üzeri sürümünün ve bilgisayarınızdaki Telefon bağlantısı uygulamasının 1.24032.156.0 ve üzeri sürümde olması gerekiyor.

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Sağ tık menüsünden doğrudan dosya paylaşımı

Cihazlar arasında dosya paylaşımı yapmak için, Windows'ta seçtiğinizi dosyaya sağ tıklayarak "Paylaş"'ı seçmeniz, ardından açılan Paylaşım penceresinde "Telefon bağlantısı" simgesine tıkladıktan sonra bilgisayarınıza bağlı telefonunuzu seçmeniz yeterli (telefon bağlı değilse, eşleştirme yapmanız gerekiyor). Özetle, yeni özellik herhangi uygulamaya girmeden doğrudan sağ tık menüsü üzerinden paylaşım yapmaya izin veriyor.

Aynı işlemi, Android telefonlarda Paylaşım menüsü üzerinden, bu sefer "Windows bağlantısı" seçeneğini seçerek yapmak mümkün.

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Windows ve Android arasında dosya paylaşımı kolaylaşıyor