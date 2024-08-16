Windows ve Android arasında dosya paylaşımı kolaylaşıyor

Windows 10 ve üzeri sistemlerde çalışan özellik, ilk olarak Release Preview Channel üzerinde Windows Insider'lara sunulacak. Bunun yanında Android telefonlardaki Windows bağlantısı uygulamasının 1.24032.518.0 veya üzeri sürümünün ve bilgisayarınızdaki Telefon bağlantısı uygulamasının 1.24032.156.0 ve üzeri sürümde olması gerekiyor.
Sağ tık menüsünden doğrudan dosya paylaşımı
Cihazlar arasında dosya paylaşımı yapmak için, Windows'ta seçtiğinizi dosyaya sağ tıklayarak "Paylaş"'ı seçmeniz, ardından açılan Paylaşım penceresinde "Telefon bağlantısı" simgesine tıkladıktan sonra bilgisayarınıza bağlı telefonunuzu seçmeniz yeterli (telefon bağlı değilse, eşleştirme yapmanız gerekiyor). Özetle, yeni özellik herhangi uygulamaya girmeden doğrudan sağ tık menüsü üzerinden paylaşım yapmaya izin veriyor.
Aynı işlemi, Android telefonlarda Paylaşım menüsü üzerinden, bu sefer "Windows bağlantısı" seçeneğini seçerek yapmak mümkün.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.